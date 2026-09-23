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Mule deer in Waterton National Park in Alberta
HelloVidék

Ezt durván benézte az őz, nézni is fáj: feszítővas nélkül nem úszta volna meg a kisújszállási patás + Fotó

HelloVidék
2026. szeptember 23. 13:20

Nem mindennapi szorult helyzetbe került egy őz Kisújszálláson: befért a vaskerítés rácsai közé, kifelé azonban már nem vezetett út. Szerencséjére időben érkezett a segítség, így végül sérülés nélkül megúszta a kalandot.

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A Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Facebookon adott hírt róla, hogy a minap a tűzoltókat egy vaskerítés rácsai közé szorult őzhöz riasztották Örményesen. A kerítés egyik elemét feszítő segítségével kitágították, így a szerencsétlenül járt patás már könnyedén ki tudott szabadulni.

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A mentés után az őz nem sokat időzött: villámgyorsan elinalt a fák között. A tűzoltók szerint sem az állatnak, sem a kerítésnek nem esett baja.
Címlapkép: Getty Images
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