Ezt durván benézte az őz, nézni is fáj: feszítővas nélkül nem úszta volna meg a kisújszállási patás + Fotó

Nem mindennapi szorult helyzetbe került egy őz Kisújszálláson: befért a vaskerítés rácsai közé, kifelé azonban már nem vezetett út. Szerencséjére időben érkezett a segítség, így végül sérülés nélkül megúszta a kalandot.

A Kisújszállási Önkormányzati Tűzoltó-parancsnokság Facebookon adott hírt róla, hogy a minap a tűzoltókat egy vaskerítés rácsai közé szorult őzhöz riasztották Örményesen. A kerítés egyik elemét feszítő segítségével kitágították, így a szerencsétlenül járt patás már könnyedén ki tudott szabadulni.

A mentés után az őz nem sokat időzött: villámgyorsan elinalt a fák között. A tűzoltók szerint sem az állatnak, sem a kerítésnek nem esett baja.