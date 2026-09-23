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Celtis Occidentalis. Common Hackberry. Edible Fruit Tree
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Ingyen terem a városi utcákon a magyar „datolya”: kevesen tudják, de ehető, és isteni lekvár lesz belőle

Pais-Horváth Szilvia
2026. szeptember 23. 19:01

Az idei brutális aszály a gyümölcsösöket sem kímélte: sok helyen megsínylették a szárazságot a termések, így különösen nem mindegy, ha akad valami, amit ingyen is leszedhetünk. Ráadásul nem is kell érte messzire menni: parkokban és városi fasorokban is ott van egy kevéssé ismert, ehető termés. A nyugati ostorfa nemcsak szívós, gyorsan növő árnyékadó fa, ősszel apró, édes gyümölcsöket is hoz, amelyek ízét a datolyához és a sütőtökhöz hasonlítják. Egy dologra viszont nagyon figyeljünk: ne szedjünk termést poros, forgalmas utak, útszélek vagy más szennyezett területek mellől. 

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A Ehető Erdő Facebook-oldala hívta fel a mi figyelmünket is arra, hogy a nyugati ostorfa (Celtis occidentalis) termése is egyike azoknak a kevésbé ismert vadon termő alapanyagoknak, amelyekkel akár a városi környezetben is találkozhatunk.

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A fa Magyarországon elsősorban dísz- és sorfaként ismert: jól bírja a városi körülményeket, gyorsan nő, és árnyékot ad. A terméséről azonban kevesen tudják, hogy igazi csemege lehet. Késő nyáron, ősszel érnek be rajta a borsónyi, először narancssárgás, később barnás gyümölcsök. Az ostorfának egyébként több népies elnevezése is ismert, köztük a zsidómeggy és a zsidócseresznye, ám ezek helyett ma érdemes egyszerűen a nyugati ostorfa elnevezést használni.

Édes, datolyás ízű apró termések

A gyümölcs húsa meglehetősen vékony, miközben a magja nagy, ezért nem éppen olyan, mint amikor egy almába vagy szilvába harapunk. A termés viszont kifejezetten édes, jellegzetes ízét pedig a datolyáéhoz és a sütőtökéhez is szokták hasonlítani. Az érett, lehullott termések nyersen is fogyaszthatók, de az ostorfa gyümölcse feldolgozva is érdekes alapanyag lehet.

Alacsony nedvességtartalma miatt könnyen aszalható, a megszárított termést pedig akár teakeverékekhez vagy természetes édesítőként is fel lehet használni. Készülhet belőle szirup, fűszeres meleg ital, a szárított termésből pedig őrlemény vagy liszt is. Más gyümölcsökkel együtt lekvár és chutney alapanyagaként szintén felhasználható.

Nem csak a termése miatt érdekes

Az ostorfa ráadásul nem véletlenül terjedt el a városi fasorokban. Rendkívül szívós, a szárazabb, városi környezetet is jól viseli. Fája kemény és erős, tulajdonságai több más fafajéhoz, például a szilhez és a kőrishez hasonlítanak. Fiatal ágai megfelelő körülmények között hosszúra és egyenesre nőhetnek, ezért korábban ostornyél és különböző szerszámnyelek készítésére is alkalmasak voltak.

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És talán éppen a szárazságtűrése miatt érdemes most más szemmel is nézni rá. Az idei aszályos nyár ugyanis megmutatta, hogy egyáltalán nem mindegy, milyen fákat, gyümölcsfákat választunk a kertünkbe. Ha a forró, csapadékszegény időszakok egyre gyakrabban próbára teszik a növényeket, érdemes lehet olyan fajokban is gondolkodni, amelyek jobban bírják ezeket a körülményeket.

Ha ültetnénk belőle, erre figyeljünk

A nyugati ostorfa ebből a szempontból is érdekes lehet. Napos helyet kedvel, többféle talajon megél, a jó vízáteresztő talajt viszont meghálálja. Fiatalon rendszeres öntözésre van szüksége, később azonban a szárazabb időszakokat is jól viseli.

Azzal azonban számoljunk, hogy nem éppen kis kerti gyümölcsfáról van szó: a nyugati ostorfa akár 20–25 méteresre is megnőhet, koronája pedig terebélyes lehet. Ha valaki kifejezetten a termése miatt ültetne belőle, érdemes a faiskolában a fajtaválasztásról is érdeklődni. A 'Nebraska' például egyenesebb törzsű, felfelé törőbb ágrendszerű változat.
Címlapkép: Getty Images
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