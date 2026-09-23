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Súlyos eurómilliókból építik újjá a titokzatos kolostorromot: hihetetlen, mit terveznek a semmi közepén
Újabb ütemben folytatódhat a több mint húsz éve tartó helyreállítás a martonyi Háromhegyi Pálos templom- és kolostorromnál. A középkori műemlék nem egyszerűen állagmegóvást kap: a tervek szerint a templom szentélyének falait és támpilléreit is visszaépítik, és több építészeti részletet rekonstruálnak. A munkák az Aggteleki Nemzeti Park kezelésében lévő területen zajlanak - adta hírül közösségi oldalán a Műemlékvédelem .
A martonyi kolostorrom az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, Martonyitól mintegy 3,5 kilométerre található. A 14. században alapított, Szűz Mária tiszteletére emelt gótikus templom és a hozzá tartozó kolostor az ország egyik legjelentősebb, pálos rendhez kapcsolódó középkori épületegyüttese. A kolostor az 1550-es évek körül vált lakatlanná.
A helyreállítás nem új keletű történet: a műemlék 1997 vége óta van a Magyar Állam tulajdonában és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésében, az építészeti állagmegóvási munkák pedig 2001-ben kezdődtek. Azóta több ütemben dolgoztak a rom megmentésén és bemutathatóságán. Most a templom szentélye kerülhet sorra. A III. rekonstrukciós ütemben a templom részleges helyreállítása mellett a kolostorrom egyes részeinek állagvédelme és falkiegészítése is szerepel. Az Aggteleki Nemzeti Park 2025-ben közbeszerzést írt ki a munkálatokra.A tervek szerint a templom szentélyének falait és támpilléreit teljes magasságig visszaépítik, helyreállítják a diadalívet, és több hiányzó építészeti részletet is pótolnak. Új tetőszerkezet készül, a templomhajó korábbi zsindelyfedését pedig természetes palafedés válthatja fel. A hiányzó faragott kőelemeket műkő kiegészítésekkel egészítik ki.
A munkák a kolostor épületrészeit sem hagyják érintetlenül: a tervek szerint a káptalanterem, a sekrestye, a kerengő és a refektórium környezetében is lesznek állagvédelmi és bemutatási beavatkozások. Vagyis a cél nem pusztán az, hogy a megmaradt falakat konzerválják, hanem hogy a látogatók számára jobban érzékelhető legyen, milyen lehetett egykor a középkori pálos templom és kolostor együttese.
A fejlesztés egy magyar–szlovák Interreg-projekt része, amely a martonyi és a szlovákiai gombaszögi pálos örökség megőrzését és bemutatását célozza. A projekt hivatalos megnevezése A pálos rend építészeti és kulturális örökségének megőrzése és bemutatása az Aggteleki- és a Szlovák-karsztban, teljes költségvetése több mint 1,61 millió euró, amelyből az ERFA-hozzájárulás 80 százalék.
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A martonyi rom esetében a rekonstrukció már korábban is a puszta romkonzerválásnál többet jelentett: az Aggteleki Nemzeti Park korábbi tájékoztatása szerint a templomhajó helyreállítása és a kutatások után fokozatosan alakult ki az a koncepció, amely a minél teljesebb helyreállítással és a későbbi hasznosítással számol. A mostani ütem ennek a több évtizedes folyamatnak a folytatása.
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