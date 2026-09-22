Eladó egy mesés darabka a Balaton-felvidékből: egy budapesti lakás áráért itt álomélet várhat

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Eladósorba került a Káli-medence egyik mesés birtoka. A több mint 1500 négyzetméteres ingatlanon álló kőépületből a Hegyestűre is panoráma nyílik, az új tulajdonos pedig akár tovább is működtetheti turisztikai célra. Az árát azonban alaposan megkérik.
185 millió forintért került eladósorba a köveskáli Káli Cottage birtoka. A Káli-medence egyik különleges ingatlana jelenleg vendéglátó- és turisztikai célra is használható, de a hirdetés szerint akár családi otthon is kialakítható belőle. A több mint 1500 négyzetméteres parkosított telekről ráadásul a Hegyestűre is kilátás nyílik.
Ahogy a Veol.hu is írja, a körbekerített, parkosított telek 1517 négyzetméteres, rajta pedig egy kétszintes, eredetileg 1960-ban épült kőépület áll. A hasznos alapterület 222 négyzetméter. A házat az elmúlt években teljes körűen felújították és korszerűsítették, miközben a hirdetés szerint igyekeztek megőrizni a Balaton-felvidékre jellemző építészeti jegyeket.
Hegyestűre néz a kert
Az ingatlan egyik legnagyobb különlegessége a környezet: a kertből a Hegyestűre nyílik panoráma, az udvaron pedig egy nagyméretű, vöröskő fallal körülvett pergola is helyet kapott. A birtok jelenlegi kialakításában nem egyszerűen egy családi ház: a földszinten több mint 70 négyzetméteres vendég- és kiszolgálótér található, hozzá konyhai blokk, vendégmosdók és gépészeti helyiség.
A főépülethez két külön megközelíthető épületrész is csatlakozik. Az emeleten három klimatizált szoba, két fürdőszoba, mellékhelyiség, valamint tágas konyha és étkező kapott helyet. Ez a szint a hirdetés szerint jelenlegi formájában lakhatásra vagy kiadásra is alkalmas.
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Családi ház vagy vendéglátóhely is lehet belőle
A leendő tulajdonosnak ugyanakkor nem feltétlenül kell tovább vinnie a jelenlegi funkciót. A hirdetés szerint az ingatlan családi otthonná is átalakítható, ehhez pedig már építészeti tervek is készültek. A birtok ugyanakkor vendéglátó- vagy turisztikai vállalkozás számára is érdekes lehet: a leírás alapján akár kávézó, étterem vagy más turisztikai szolgáltatás is működtethető benne.
A kérdés már csak az, hogy akad-e olyan vevő, aki 185 millió forintot is adna a Káli-medence panorámás birtokáért.
Címlapkép: Otthon Centrum
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