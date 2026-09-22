Eladó egy mesés darabka a Balaton-felvidékből: egy budapesti lakás áráért itt álomélet várhat

Eladósorba került a Káli-medence egyik mesés birtoka. A több mint 1500 négyzetméteres ingatlanon álló kőépületből a Hegyestűre is panoráma nyílik, az új tulajdonos pedig akár tovább is működtetheti turisztikai célra. Az árát azonban alaposan megkérik.

185 millió forintért került eladósorba a köveskáli Káli Cottage birtoka. A Káli-medence egyik különleges ingatlana jelenleg vendéglátó- és turisztikai célra is használható, de a hirdetés szerint akár családi otthon is kialakítható belőle. A több mint 1500 négyzetméteres parkosított telekről ráadásul a Hegyestűre is kilátás nyílik.

Ahogy a Veol.hu is írja, a körbekerített, parkosított telek 1517 négyzetméteres, rajta pedig egy kétszintes, eredetileg 1960-ban épült kőépület áll. A hasznos alapterület 222 négyzetméter. A házat az elmúlt években teljes körűen felújították és korszerűsítették, miközben a hirdetés szerint igyekeztek megőrizni a Balaton-felvidékre jellemző építészeti jegyeket.

Hegyestűre néz a kert

Az ingatlan egyik legnagyobb különlegessége a környezet: a kertből a Hegyestűre nyílik panoráma, az udvaron pedig egy nagyméretű, vöröskő fallal körülvett pergola is helyet kapott. A birtok jelenlegi kialakításában nem egyszerűen egy családi ház: a földszinten több mint 70 négyzetméteres vendég- és kiszolgálótér található, hozzá konyhai blokk, vendégmosdók és gépészeti helyiség.

A főépülethez két külön megközelíthető épületrész is csatlakozik. Az emeleten három klimatizált szoba, két fürdőszoba, mellékhelyiség, valamint tágas konyha és étkező kapott helyet. Ez a szint a hirdetés szerint jelenlegi formájában lakhatásra vagy kiadásra is alkalmas.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Családi ház vagy vendéglátóhely is lehet belőle

A leendő tulajdonosnak ugyanakkor nem feltétlenül kell tovább vinnie a jelenlegi funkciót. A hirdetés szerint az ingatlan családi otthonná is átalakítható, ehhez pedig már építészeti tervek is készültek. A birtok ugyanakkor vendéglátó- vagy turisztikai vállalkozás számára is érdekes lehet: a leírás alapján akár kávézó, étterem vagy más turisztikai szolgáltatás is működtethető benne.

A kérdés már csak az, hogy akad-e olyan vevő, aki 185 millió forintot is adna a Káli-medence panorámás birtokáért.

Címlapkép: Otthon Centrum