Túri vásár és ArTúr fesztivál 2026: itt a Mezőtúri vásár időpontja és minden fontos tudnivaló

2026 augusztusában ismét Mezőtúrra figyelhetnek a vásárok kedvelői: augusztus 9-én, vasárnap rendezik meg a Túri Vásárt. A város nagyszabású kirakodóvására idén is az ArTúr Fesztiválhoz kapcsolódik, amely augusztus 6. és 9. között koncertekkel, kulturális programokkal, családi eseményekkel és vásári kísérőprogramokkal tölti meg Mezőtúrt. Összeszedtük, mikor és hol rendezik meg a Mezőtúri vásárt 2026-ban, milyen közlekedési tudnivalókra kell figyelni, mire számíthatnak a vásározók, és milyen fesztiválprogramok kapcsolódnak az eseményhez.

Mikor lesz a Mezőtúri vásár 2026-ban?

2026-ban augusztus 9-én, vasárnap tartják a Túri Vásárt, a nagy mezőtúri kirakodóvásárt, amelyre évről évre rengeteg kereskedő és vásári érdeklődő érkezik a városba. Ugyanakkor azoknak, akik némi kulturális programra is vágynak, érdemes lehet már korábban útnak indulni, hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan ezúttal is az ArTúr Fesztiválhoz kapcsolódik a rendezvény.

Az ArTúr Fesztivál 2026-ban augusztus 6. és 9. között zajlik. A változatos kísérőprogramok már csütörtök délután megkezdődnek, míg a mezőtúri vásár a négynapos programsorozat zárónapjára esik. Aki tehát nem csupán a vásári forgatagra kíváncsi, hanem koncertekkel, családi vagy kulturális programokkal együtt tervezné az utat, annak augusztus 6–9-ét érdemes bejelölnie a naptárában.

Az ArTúr fesztivál és a Túri Vásár helyszíne

A Túri Vásár 2026-ban is Mezőtúr belvárosában kap helyet. A vásári terület a Földvári út, a Bajcsy-Zsilinszky út és a Dózsa György út által határolt részt érinti, vagyis a klasszikus kirakodóvásár miatt ezen a környéken kell számítani a legnagyobb forgatagra.

Az ArTúr Fesztivál programjai ehhez képest városszerte több helyszínhez kapcsolódnak. A Petőfi téri nagyszínpad, a Városi Galéria, a Túri Fazekas Múzeum, a Szabadság Mozi, a Közösségi Ház, valamint a Szabadság tér egyaránt otthont ad a 2026-os mezőtúri fesztivál eseményeinek. Aki tehát a Mezőtúr fesztivál programjaira és a vásárra is kíváncsi, annak érdemes nem egyetlen pontra fókuszálni: a helyszínek bejárása egyben Mezőtúr felfedezésére is jó alkalom.

Megközelítés, parkolás, forgalomkorlátozás

A korábbi évek tapasztalataiból kiindulva a rendezvények miatt Mezőtúron, a Dózsa György úton és a Bajcsy-Zsilinszky út egyes szakaszain forgalomkorlátozásokra és teljes útzárra kell számítani. A forgalomeltereléseket és a lezárások pontos időpontjait a város az ArTúr Fesztivál és Túri Vásár honlapján és a hivatalos Facebook-oldalon teszi közzé.

Autóval érkezők vegyék figyelembe, hogy a vásári területre várhatóan nem lehet behajtani, a megállás pedig a lezárt szakaszokon nem engedélyezett. A forgalmat ilyenkor a környező utcák felé terelik, a parkolást pedig a belvároson kívül, illetve a városi parkolókban lehet megoldani. A rendezvény idején a helyi buszjáratok útvonala is módosulhat, ezért aki a közösségi közlekedést választja, indulás előtt nézze meg az aktuális menetrendet és a városi tájékoztatást.

Mit érdemes tudni a 2026-os Túri Vásárról?

A Túri Vásár egy klasszikus kirakodóvásár: egész napos vásári forgatag hosszú árusorokkal, portékákkal, kézműves termékekkel, kistermelői kínálattal és vendéglátósokkal. Akár kísérőprogramok nélkül is teljes értékű élmény lehet, hiszen a standok között sétálva is bőven akad felfedeznivaló: helyi termékek, ajándékok, használati tárgyak, édességek és klasszikus vásári ételek.

Praktikus tudnivalók vásározóknak

Aki a Túri Vásárra készül, annak érdemes nem az utolsó pillanatra hagynia az érkezést. A vásári napon a belvárosban nagy tömeg várható, a parkolás és a vásári terület megközelítése pedig a forgalomkorlátozások miatt több időt vehet igénybe. Kényelmes cipő, víz, napos időben sapka vagy kalap is jól jöhet, mert a kirakodóvásárt jellemzően sok sétával lehet igazán bejárni.

Vásárláshoz érdemes készpénzzel is készülni, mert egy kirakodóvásáron nem biztos, hogy minden árusnál elérhető a kártyás fizetés. Családdal érkezve hasznos lehet előre megbeszélni egy találkozási pontot arra az esetre, ha valaki elkeveredne a forgatagban. Aki pedig kifejezetten valamilyen portékát keres, annak érdemes korán kelnie, és nem sokkal nyitás után érkeznie, amikor még nagyobb lehet a választék az árusoknál.

Hasznos tanácsok árusoknak

Azoknak az árusoknak, akik már helyet kaptak a 2026-os Túri Vásáron, indulás előtt érdemes újra átnézniük a szervezői tájékoztatót. Különösen a beléptetés rendje, az érkezési idősáv, a standméret, az áramigény, a behajtás és a vásári területen tartózkodás szabályai lehetnek fontosak.

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A vásár napján a kipakolás és a behajtás kötött rend szerint zajlik, ezért nem mindegy, mikor és milyen igazolásokkal érkezik az árus. Aki étellel-itallal, áramhasználattal vagy nagyobb standdal készül, annak különösen érdemes ellenőriznie, hogy minden szükséges feltétel és dokumentum rendben van-e, mert a helyszínen már jóval nehezebb pótolni a hiányzó eszközöket, iratokat.

Mezőtúri fesztivál 2026: szórakoztató és kulturális programok az egész családnak

Aki nemcsak a vásári napra érkezik, az a négynapos ArTúr Fesztivál során számos kulturális és szórakoztató program közül válogathat. Lesznek koncertek és egyéb színpadi produkciók, családi és gyerekprogramok, kiállítások, közösségi események, sőt, még futóverseny is.

A Túri Vásár – más kirakodóvásárokhoz hasonlóan – afféle múltidéző, hagyományőrző programlehetőség, ám az ArTúr Fesztivál ezt modern városi fesztiválhangulattal ötvözi. A többnapos eseménysorozatban lesznek:

könnyűzenei koncertek: fellép többek között a Zaporozsec, a Road, a Shygys és a Follow The Flow;

kiállítások és múzeumi programok: a Városi Galériában, valamint a Túri Fazekas Múzeumban;

kiállítások és múzeumi programok: a Városi Galériában, valamint a Túri Fazekas Múzeumban; színház: a Fedák Sári Színház Marica grófnő előadása a Szabadság Moziban;

gyerek- és családi programok: többek között népi játszóház, gyermekműsorok és színpadi produkciók több helyszínen;

gyerek- és családi programok: többek között népi játszóház, gyermekműsorok és színpadi produkciók több helyszínen; hagyományőrzés: a Mesterségek terén testközelből lehet megismerkedni a hagyományos népi mesterségekkel;

közösségi események: bográcsos főzőverseny, valamint a kerek házassági évfordulósok ünneplése;

sport: a Túri Kupa futóverseny és a közösségi zumbaóra is lehetőséget ad a mozgásra, ha a vásári séta nem volna elég.

A program tehátnemcsak esti koncertekből áll: napközben a családi, kulturális és hagyományőrző események adják a fesztivál gerincét, este pedig a nagyszínpadi fellépők viszik tovább a városi fesztiválhangulatot.

Forrás: Mezőtúri Közművelődési és Sport KN Kft.

További országos kirakodóvásárok 2026-ban

Ha valakinek a Túri Vásár meghozza a kedvét, annak bőven van még lehetősége vásározni! 2026-ban is több olyan rendezvényt szerveznek, amely nemcsak a helyieknek, hanem a környékbeli településekről vagy távolabbról érkezőknek is egész napos programot jelenthet. Érdemes átnézni az országos állat- és kirakodóvásárok 2026-os gyűjtésünket a fontosabb vásári események helyszíneivel és időpontjaival.

Külön figyelmet érdemel a nemrég veszélybe került dorozsmai vásár, valamint a bajai és a szekszárdi vásár is. Aki pedig inkább külföldi utazással kötné egybe a vásározást, annak a határon túli párkányi Simon-Júda vásár és a legendás feketetói vásár kínál remek lehetőséget.