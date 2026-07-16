Dermesztő adatok érkeztek a kriptopiacról: hova tűntek a magyarok?

A mintegy 80 ezer fős visszaesést elsősorban a szigorodó szabályozás és a Revolut kriptoszolgáltatásának hazai leállása okozta, aminek következtében a piac ugyan szűkült, de tapasztaltabbá és tőkeerősebbé vált.

Egyetlen év alatt látványosan, 38 százalékkal csökkent a magyarországi aktív kriptovaluta-felhasználók száma a PwC legfrissebb, 2026-os felmérése szerint. A kriptoeszközök globálisan gyengébb teljesítménye, a szűkülő likviditás és a magas kamatkörnyezet Magyarországon is erősen éreztette hatását, amit a hazai szabályozási változások és egyes szolgáltatók kivonulása tovább fokozott.

Míg egy évvel korábban mintegy 210 ezer ember birtokolt kriptovalutát hazánkban, ez a szám azóta drasztikusan visszaesett. A visszaesés mögött elsősorban a Revolut hazai kriptoszolgáltatásának megszűnése áll. Mivel korábban a magyar kriptovaluta-felhasználók 74 százaléka ezt a platformot használta, a szolgáltatás leállítása után a felhasználók több mint fele teljesen felhagyott ezekkel az ügyletekkel. Mindössze 26 százalékuk döntött úgy, hogy más platformokra vált.

Móczó Árpád, a PwC Magyarország szakértője rámutatott arra, hogy a hazai kriptovaluta-használat sokak számára nem klasszikus befektetésként, hanem sokkal inkább egy könnyen elérhető digitális kényelmi szolgáltatásként működött. Amint ez a megszokott, egyszerű belépési pont megszűnt, a felhasználók magát a kriptózást is elengedték. A szakember szerint ez egyértelműen bizonyítja, hogy a magyar piacon a hozzáférés egyszerűsége és a bizalom legalább olyan fontos tényező, mint maguk az árfolyammozgások.

A lemorzsolódással párhuzamosan a hazai kriptobefektetői közösség összetétele is jelentősen átalakult. A kisebb összegekkel kísérletező, alkalmi szereplők nagyrészt eltűntek a piacról, ami megállította a korábbi bővülési trendet. Az új belépők aránya 18 százalékkal esett vissza, helyüket pedig a tapasztaltabb felhasználók vették át. A hazai befektetők immár átlagosan négy éve tartanak kriptoeszközöket a korábbi 2,7 évvel szemben, és jelentősen megnőtt azok aránya is, akik már több mint öt éve aktívak ezen a piacon.

Timár Szabolcs, a PwC szakértője szerint a piac ugyan szűkült, de a megmaradt ügyfélkör pénzügyileg jóval tudatosabbá vált. Ők már nem rövid távú kísérletként tekintenek a kriptovalutákra, hanem egy jól ismert, magas kockázatú befektetési formaként kezelik azokat, és készek hosszú távon is elviselni a piacra jellemző volatilitást, valamint az esetleges piaci sokkokat.

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Ez a tudatosság a portfóliók méretében is megmutatkozik. Az 50 ezer forint alatti megtakarítással rendelkezők aránya meredeken zuhant, miközben a 100 és 500 ezer forint közötti, valamint az 5 millió forint feletti kriptoportfólióval rendelkezők tábora egyaránt növekedést mutatott.

A szélesebb körű lakossági elterjedést jelenleg leginkább az érdeklődés hiánya, az alacsony tájékozottság és a biztonsági aggályok gátolják. A jelenleg aktív befektetők is óvatosak, hiszen túlnyomó többségük havonta egyszer sem kereskedik, és nem is tervezi érdemben növelni a kitettségét. A piac jövőbeli, stabil növekedése így várhatóan nem csupán az árfolyamok alakulásán, hanem a szabályozási környezet kiszámíthatóságán és a felhasználói bizalom újjáépülésén múlik majd.