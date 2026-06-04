Mikor lesz a feketetói vásár 2026-ban? Itt a körösfeketetói vásár dátum és más fontos tudnivalók

Kelet-Európa egyik legrégebbi kirakodóvásár rendezvénye, a körösfeketetói vásár 2026-ban is két alkalommal várja a látogatókat. Az Erdély nyugati szélén, a Sebes-Körös partján elnyúló hatalmas eseményen idén is a legkülönfélébb régiségek, antikvitások és népművészeti tárgyak cserélnek gazdát. Összeszedtük, pontosan mikor kerül megrendezésre a feketetói vásár, hogyan a legegyszerűbb eljutni a helyszínre autóval vagy tömegközlekedéssel, és mire érdemes figyelni a fizetésnél vagy a parkolásnál.

A Sebes-Körös partján elnyúló, hatalmas forgatagban az értékes antikvitásoktól a népművészeti ritkaságokon át a mindennapi használati tárgyakig mindenféle cikk gazdát cserél. Évről évre kincskeresők, régiséggyűjtők és utazók ezrei veszik az irányt Erdély felé, hogy átéljék ezt a különleges hangulatot.

Mikor lesz a 2026-os körösfeketetói vásár?

A körösfeketetói az egyik legrégebbi kirakodóvásár Kelet-Európában, mely már 1815 óta várja az árusokat és a vásárlókat. A rendezvény minden évben kétszer ad otthont a régiségek gyűjtőinek, a kincskeresőknek és a kíváncsi turistáknak. A feketetói vásár 2026-os időpontjai:

Nyári vásár: június 11. és 14. között

Őszi vásár: október 8. és 11. között

Hol van a körösfeketetói vásár pontosan, és hogy jutok oda?

Románia vásár és hagyományőrző program tekintetében igazi kincsesbánya, Körösfeketetó pedig ezen belül is az egyik legismertebb úti cél. A település Erdély nyugati szélén, a Király-hágó lábánál fekszik, maga a vásár pedig több kilométer hosszan terül el a Sebes-Körös és a vasútvonal közötti területen. Mivel a rendezvény rengeteg turistát vonz a környékre, Körösfeketetó vásár iránt érdeklődő látogatóinak az utazás módját is érdemes jó előre átgondolniuk.

Megközelítés autóval

A megközelítés autóval a leggyorsabb és a legpraktikusabb, különösen akkor, ha nagyobb méretű régiségek vagy bútorok vásárlását is tervezed, amelyek szállítása tömegközlekedéssel szinte lehetetlen. Budapestről indulva a teljes útvonal körülbelül 315 kilométer hosszú. Az M4-es autópályán az ártándi vagy borsi határátkelőig érdemes utazni, majd a határátlépés után Nagyváradot elhagyva az E60-as főúton kell továbbhaladni Kolozsvár felé. Ez az út egyenesen átvezet a településen, így a Körösfeketetó vásár területén is.

Tömegközlekedéssel a körösfeketetói vásárra

Bár a Nagyvárad–Kolozsvár vasútvonal közvetlenül a vásárterület mellett halad el, a tömegközlekedést választóknak 2026-ban előrelátóan kell tervezniük. Budapestről vonattal indulva alapesetben – a nagyváradi átszállást is beleszámolva – mintegy 6-7 órás menetidővel lehetne kalkulálni, azonban a vasútvonal átfogó felújítása és villamosítása miatt a román államvasutak (CFR) járatain jelentős szakaszokon vonatpótló buszokkal kell számolni. Indulás előtt feltétlenül ellenőrizd az aktuális menetrendet a CFR hivatalos felületein is.

Körösfeketetói vásár szervezett utazással

Ha elkerülnéd a vezetést és a parkolás nehézségeit, számos hazai utazási iroda ajánlata kínál feketetói vásárhoz kapcsolódó utakat. Nyáron és ősszel egyaránt indulnak kifejezetten ide meghirdetett egynapos, illetve erdélyi körutazással egybekötött, többnapos buszos utazások.

Hasznos tippek a zavartalan élményhez

A körösfeketetói vásár infrastrukturális adottságai és kiterjedése miatt érdemes tudatosan készülni az utazásra. A parkolás az esemény egyik legnagyobb kihívása, mivel a hivatalosan kijelölt várakozóhelyek a kora reggeli órákban gyorsan megtelnek. Praktikus alternatívát jelentenek a helyi lakosok által megnyitott privát udvarok, amelyek szintén biztonságos parkolási lehetőséget kínálnak.

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A tranzakciók túlnyomó többsége készpénzben történik, bankkártyás fizetésre a vásár területén szinte nincs esély. Ajánlott elegendő, kisebb címletű román lejjel érkezni, ami jelentősen megkönnyíti az alkudozást. Noha a forintot is sokan elfogadják, az árusok által egyénileg megállapított átváltási árfolyamok miatt anyagilag előnyösebb a helyi valuta használata.

Feketetói vásár programok

A körösfeketetói vásár nem egy modern turisztikai fesztivál, így ne számíts felállított nagyszínpadokra, gyermekműsorokra vagy előre meghirdetett koncertekre. Itt a fő programot maga az elképesztő méretű kirakodóvásár felfedezése, a kincskeresés, valamint a hatalmas lacikonyhák körüli nyüzsgés adja.

Ha a több kilométeres séta és a kirakodóvásár forgataga után egy kis kulturális kikapcsolódásra vagy nyugalomra vágysz, a környék és Körösfeketetó vásár mellett is remek lehetőségeket kínál. Feketetótól mindössze pár kilométerre, Csucsán található az Ady-emlékház. Ha pedig a hagyományos erdélyi népi építészet vagy a régi fakazettás templomok érdekelnek, érdemes átugrani a szomszédos kalotaszegi falvakba, például Kalotaszentkirályra.

Egyéb kirakodóvásárok, ahová érdemes még ellátogatni

A körösfeketetói esemény mellett számos olyan nagy múltú, országos hírű kirakodó- és állatvásárt találunk, amelyek kedvéért érdemes útra kelni. Ha kedvet kaptál a vásári élményekhez, nemcsak Románia vásár felhozatalából lehet válogatni: a hagyományőrző dabasi vásár egész évben, havi egy alkalommal nyitja meg kapuit, míg Dunaföldváron szezonálisan, március és november között havonta várja a látogókat a helyi piackülönlegesség. De akadnak évente egyszeri szervezésű vásárok is, mint például az augusztusban esedékes Hortobágyi Hídivásár. A legfontosabb 2026-os vásárokat ebben a cikkünkben gyűjtöttük össze.

Nem csupán a hagyományos, nagy múltú vásárokat éri meg felfedezni! A Balaton partját évről évre több termelői piac színesíti kínálatával, a helyi árusok felfedezése a nyaralók számára is egyre népszerűbb programnak számít. Ha kíváncsi vagy, pontosan hova érdemes menni, itt megtalálod térképen a balatoni termelői piacok gyűjtését.