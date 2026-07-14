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HelloVidék

Veszélyben a legendás vidéki vásár: több mint kétszáz éves hagyomány jövője vált bizonytalanná

HelloVidék
2026. július 14. 10:45

Évtizedes hagyomány kerülhet veszélybe Kiskundorozsmán: bizonytalanná vált a népszerű dorozsmai vásár jövője. Nem az érdektelenség miatt került kérdőjel a rendezvény sorsa mellé – a vásár továbbra is mágnesként vonzza a vevőket és az árusokat egyaránt.

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Bizonytalanná vált a kiskundorozsmai vásár jövője, miután felmerült, hogy a jelenlegi helyszín a következő évben más célú hasznosítás alá kerülhet. A több mint kétszáz éves vásártartási hagyománnyal rendelkező rendezvény azonban egyelőre nem szűnik meg biztosan: a tulajdonos szerint még nem született végleges döntés a terület sorsáról.

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A dorozsmai vásárról korábban a HelloVidék is írt: a rendezvény évtizedek óta a térség egyik ismert közösségi programja, amely nemcsak a helyieket, hanem a környékbeli településekről érkező vásárlókat és árusokat is rendszeresen vonzza. A hagyományos kirakodóvásár különlegessége, hogy a régió egyik régi vásározó helyszíneként működik.

Új helyszínt keresnek a vásárnak

A bizonytalanságot az okozza, hogy a jelenlegi terület jövője kérdésessé vált. Ruzsa Roland, Kiskundorozsma és Szentmihály önkormányzati képviselője korábban arról számolt be, hogy a terület tulajdonosának tájékoztatása szerint január 1-jétől a helyszínt más célra hasznosítanák, így a vásár jelenlegi formájában nem folytatódhatna tovább - írta a Délmagyar.

A képviselő közösségi oldalán azt írta: mindent megtesz azért, hogy a vásár 2027-től is működhessen, akár új helyszínen. Mint fogalmazott, a legnagyobb kihívás nem csupán egy megfelelő méretű terület megtalálása, hanem az infrastruktúra biztosítása is. Egy ekkora rendezvényhez ugyanis szükség van többek között megfelelő parkolásra, mosdókra, áramellátásra és a több száz árus fogadásához szükséges feltételekre.

A tulajdonos szerint még nincs végleges döntés

A Délmagyarország megkeresésére Lekeny György azt mondta: a terület jövőjéről még nem született végleges döntés, az ugyanis a felügyelőbizottság hatáskörébe tartozik. Ez azt jelenti, hogy egyelőre nem jelenthető ki biztosan, hogy a dorozsmai vásárnak valóban költöznie kell, vagy megszűnik a jelenlegi helyszínen.

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A képviselő mindenesetre már több lehetséges új helyszínt is vizsgál, és tervei szerint ismét egyeztet a jelenlegi terület tulajdonosával is.

Több mint kétszáz éves hagyomány forog kockán

Kiskundorozsma több mint két évszázados vásártartási múlttal rendelkezik. A vasárnapi vásárok hosszú idő óta a település életének fontos részei: sokak számára nemcsak vásárlási lehetőséget, hanem találkozási pontot és közösségi élményt is jelentenek.

A következő hónapok egyik fontos kérdése így az lesz, hogy sikerül-e megtalálni azt a megoldást, amely lehetővé teszi, hogy a dorozsmai vásár hagyománya tovább éljen – akár a jelenlegi, akár egy új helyszínen.
Címlapkép: Getty Images
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