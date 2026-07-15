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Vége, lebontották a legendás kilátót: százak akarják visszakapni a Bükk különleges látványosságát

HelloVidék
2026. július 15. 10:45

Alig bontották el a legendás szarvaskői kilátót, a helyiek máris összefogtak, hogy visszaszerezzék a település egyik legkedveltebb látványosságát. A petícióhoz néhány nap alatt több százan csatlakoztak, az önkormányzat pedig dokumentumokkal próbálja elérni, hogy új kilátó épüljön a helyére.

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A napokban elbontották a szarvaskői Major-tetőn (a térképeken Kecskefar-tetőként szerepel) álló, fából készült kilátót, amely közel két évtizeden át a Bükk egyik népszerű kirándulóhelye volt. Az építmény rossz műszaki állapota miatt az üzemeltető, a Vantage Towers Zrt. döntött a bontás mellett, a helyiek azonban nem szeretnék végleg elveszíteni a település ikonikus turisztikai látványosságát.

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A bontás hírére petíció indult, amelyben azt kérik, hogy a mobiltelefonos átjátszótorony köré ismét épüljön egy, a tájba illeszkedő fa kilátó. A kezdeményezést néhány nap alatt már több százan írták alá személyesen és online is, a szervezők pedig több ezer támogatót szeretnének összegyűjteni - heol.hu.

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A polgármester is az újjáépítésért dolgozik

Benkó Dániel polgármester szerint a település minden lehetséges dokumentumot előkeres, hogy tisztázni lehessen, milyen feltételekkel épült annak idején a torony és a köré emelt kilátó. Az önkormányzat felveszi a kapcsolatot az üzemeltetővel is, amint minden szükséges irat rendelkezésre áll. A településvezető szerint több felajánlás is érkezett: tervezők is jelezték, hogy részt vennének egy új kilátó megtervezésében. A cél az, hogy akár egy éven belül ismét látogatható legyen a panorámapont.

A kilátó ugyanis nem csupán látványosság volt: a Bükk egyik legszebb panorámáját kínálta, és sok kiránduló kifejezetten emiatt kereste fel Szarvaskőt. A faépítmény egyben eltakarta a mobilátjátszó-tornyot is, így kevésbé zavarta a tájképet.

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A polgármester szerint a kilátó az elmúlt húsz évben a település arculatának részévé vált, ezért szeretnék, ha nem maradna üresen a hegytető.

Már az engedélyezéskor is feltétel volt a fa kilátó

A Bükki Nemzeti Park Igazgatósága felidézte: a mobilátjátszó-torony tervezésekor, 2002–2003-ban több egyeztetés zajlott, és a természetvédelmi szempontok miatt végül úgy döntöttek, hogy a fém tornyot egy fa kilátó veszi majd körül. A nemzeti park szakhatósági hozzájárulását is ehhez a megoldáshoz adta meg, amelyet az építési engedélyben is rögzítettek. A helyzet azonban azóta megváltozott. 2005 óta a természetvédelmi hatósági jogkör már nem a nemzeti parké, ezért az igazgatóságnak nincs lehetősége előírni sem a bontás megakadályozását, sem az újjáépítést.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal tájékoztatása szerint a rendelkezésre álló engedélyezési dokumentumokban nem szerepel olyan kikötés, amely kötelezővé tenné a lebontott fa kilátó újbóli felépítését. Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy ne épülhetne új kilátó: erről az érintett felek közötti egyeztetések dönthetnek. A helyiek és az önkormányzat bíznak abban, hogy sikerül olyan megoldást találni, amely egyszerre szolgálja a település turizmusát, a tájképi értékek megőrzését és a műszaki biztonságot.
 
Címlapkép: Getty Images
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