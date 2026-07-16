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Egy DJ fellép egy elektronikus zenei fesztiválon.
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A Balaton után újabb tóparti helyszín robban be: világsztárral indul a B My Lake Fesztivál

HelloVidék
2026. július 16. 19:15

Nem akármilyen nevekkel indul a hétvége Velencén: csütörtökön rajtol a B My Lake, ahol három napon át az elektronikus zene nagyágyúi váltják egymást a színpadon. Paul Kalkbrenner, Amelie Lens, Sven Väth és több nemzetközi sztár mellett idén a magyar divat is bekerül a fesztivál fókuszába.

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A szervezők MTI-hez eljuttatott tájékoztatása szerint a korábban több nemzetközi elismerést is elnyert elektronikus butikfesztivál hű marad gyökereihez és a progresszív elektronikus zene, valamint a techno legnagyobb nemzetközi neveit vonultatja fel. A fesztivál három fő színpadán mintegy 70 magyar és nemzetközi DJ lép fel - írták.

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A fesztivál nyitónapjának fő eseménye a német Paul Kalkbrenner produkciója lesz, pénteken a nápolyi Deborah De Luca érkezik, aki az elmúlt évek egyik legnagyobb nemzetközi közönségkedvencévé vált. Fellép még a német Chris Liebing és a Planetary Assault Systems, míg egy másik színpadon pedig a francia Woralks, az angol Franky Wah, és a Kasablanca duó mutatja meg az elektronikus zene érzelmesebb oldalát.

A zárónap egyik legkülönlegesebb pillanata a német Sven Väth háromórás naplemente szettje lesz. Ekkor lép fel a belga Amelie Lens, valamint a svéd Adam Beyer és az olasz Joseph Capriati is, miközben a hard techno új generációja is bemutatkozik. A fesztivál látványvilágát idén is a német LiveFRAME Design alkotja meg.

A szervezők tájékoztatása szerint a Budapesttől mindössze fél órányira levő helyszín és a velencei vasútállomás között légkondicionált fesztiválbusz, valamint sofőrszolgálat is rendelkezésre áll. A fesztiválozókat nappal ingyenesen elérhető SUP-programok, strandröplabda és napindító jóga várja, míg az esti órákban kultikus filmeket nézhetnek meg a kertmoziban.

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A VIP szolgáltatásokat választókat külön bejárat, parkoló és megnövelt kapacitású terek várják, és akár közvetlenül a DJ mögött is átélhetik a fesztivál legemlékezetesebb pillanatait. A Fashion Block by Miller a fesztivál ideje alatt hat önálló bemutatón vonultatja fel a magyar divatszcéna legizgalmasabb alkotóit és irányzatait.

A program központi eleme a New Wave Fashion Show, mely több mint tíz feltörekvő magyar divattervező munkáiból összeállított válogatás.
Címlapkép: Getty Images
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