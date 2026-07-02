Kiderült, ebben a vidéki nagyvárosban nyit új boltot a Lidl: már toborozzák a dolgozókat + Videó

Hónapok óta tartó találgatások után pont került a kérdés végére Veszprémben: egy új Lidl áruház nyílik, az előkészületek pedig már javában zajlanak.

Hónapok óta foglalkoztatja a helyieket, mi készül a látványos építkezés mögött a Veszprém egyik forgalmas szakaszán, a Pápai út 43. szám alatt. A közösségi médiában és a városban is több találgatás keringett arról, milyen üzlet vagy szolgáltatás költözik az új épületbe, hivatalos megerősítés azonban eddig nem érkezett. Mostanra azonban egyértelművé vált: a helyszínen egy új Lidl áruház nyílik.

Az üzletlánc már meg is kezdte a toborzást az új veszprémi egységbe, a meghirdetett álláshirdetések pedig arra utalnak, hogy az előkészületek a végső szakaszba érkeztek. A pozíciók alapján az áruház megnyitása nem csak terv, hanem konkrétan szervezés alatt álló folyamat. A nyitás pontos dátumát egyelőre nem hozták nyilvánosságra, de a toborzás elindítása általában azt jelzi, hogy az átadás már nincs messze - írta a Veol.hu.