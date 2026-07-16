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Óriási változás a Kéktúrán: egy kilométerrel lerövidült és teljesen megújult az egyik legszebb hegyi szakasz
Jelentős változás történt a Kéktúra egyik nyugat-magyarországi szakaszán: a Kőszegi-hegységben új nyomvonalt lalakítottak ki a Hörmann-forrás és a Vörös-kereszt között. Az áthelyezéssel nemcsak közel egy kilométerrel rövidebb lett az útvonal, hanem a túrázók egy jóval változatosabb, történelmi emlékeket és panorámás kilátópontokat is érintő ösvényen haladhatnak.
Változott az Országos Kéktúra nyomvonala a Kőszegi-hegységben: a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint a Hörmann-forrás és a Vörös-kereszt közötti szakaszon a kék jelzések lekerültek a korábbi aszfaltos útról, és a Kendig-gerincre kerültek át - közölték a Kéktúra hivatalos oldalán.
Az áthelyezésnek köszönhetően az Országos Kéktúra teljes hossza csaknem egy kilométerrel csökkent, ugyanakkor az új útvonal a természetjárók számára jóval élménydúsabb túrát kínál.
A Kendig-gerinc a Kőszegi-hegység egyik legszebb része: a Hörmann-forrás feletti parkolótól sűrű fenyvesek között indul az ösvény, majd kisebb tisztásokkal tarkított erdőkön keresztül ereszkedik a Vörös-kereszt irányába. Az útvonal több pontjáról szép kilátás nyílik a környező dombvidékre.
A vasfüggöny nyomai is feltűnnek
Az új szakasz különlegessége, hogy a túrázók a hidegháború időszakát idéző emlékek mellett is elhaladnak. A Kendig-gerincen ma is láthatók egykori határőrbódék betonalapjai, valamint a vasfüggöny kerítésének maradványai. A Kőszegi-hegység évtizedeken át a szigorúan őrzött nyugati határzóna része volt, így a térségben ma is számos történelmi emlék idézi fel ezt az időszakot.
Az Országos Kéktúra Magyarország legismertebb és legrégebbi jelzett turistaútja. A több mint 1170 kilométer hosszú útvonal Írott-kőtől Hollóházáig húzódik, és az ország legváltozatosabb tájain vezet keresztül.
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A Magyar Természetjáró Szövetség az elmúlt években több helyen is módosította a nyomvonalat annak érdekében, hogy biztonságosabb, természeti értékekben gazdagabb vagy éppen látványosabb szakaszokon haladhassanak a túrázók. Nemrég például az ország egyik legszebb völgyét is bevonták a kéktúra útvonalába, emellett elkészült a hivatalos Kéktúra applikáció is, amely megkönnyíti az útvonaltervezést, a bélyegzőhelyek felkeresését és a szakaszok teljesítésének nyomon követését.
A mostani változás különösen a Kőszegi-hegységbe érkező természetjáróknak jelenthet plusz élményt: a korábbi aszfaltos útszakasz helyett immár erdei ösvényen, történelmi emlékek és panorámás kilátópontok mellett vezet a Kéktúra egyik legnyugatibb szakasza.
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