Motorosok rémálma lett ez a kedvelt vidéki útszakasz: többen elestek a frissen kiszórt kőzúzalékon

Szokatlan veszélyre figyelmeztetnek az Őrségben: egy Kondorfa és Csörötnek közötti útszakaszon a motorosok szerint a kiszórt kőzúzalék miatt több baleset is történt. A Magyar Közút szerint az anyag az útburkolat javítását szolgálta, a helyiek azonban azt állítják, a kanyarokban maradt szemcsék komoly csúszásveszélyt jelentettek.

Nem mindennapi panasz érkezett az Őrségből: egy Facebook-bejegyzés szerint a Kondorfa és Csörötnek közötti útszakaszon végzett útfenntartási munkák után apró szemcsés kőzúzalék és por maradt az aszfalton, ami több motoros számára veszélyes helyzetet okozott.

A bejegyzés szerzője, Kovácsi Zoltán azt írta, hogy július elején és közepén több alkalommal jelezte a problémát a Magyar Közút felé, és kérte az útszakasz megtisztítását. Állítása szerint ugyanazon a részen több motoros is elesett. Ezeknek a baleseteknek a pontos körülményeit hivatalos hatósági forrás egyelőre nem erősítette meg.

Miért került kavics az aszfaltra?

A helyszínen készült beszámolók szerint nem klasszikus kátyújavításról volt szó: a közutasok azért szórhatták le a burkolatot, mert a nagy nyári melegben a rosszabb állapotú aszfalt felpuhulhat. A kiszórt mészkőzúzalék célja az lehetett, hogy az autók kerekei bedolgozzák az anyagot a fellazult burkolatba, így javítva annak tapadását - írta a Nyugat.hu.

A Vaol.hu szerint a problémát az okozza, hogy a rossz minőségű aszfalt nyaranta rendszeresen megolvad, ezért a közutasok fehér mészkőzúzalékkal szórják le abban reményben, hogy az autók kerekei majd beletapossák azt a fellazult aszfaltba és így az út érdességét sikerül növelni. A gyakorlatban azonban a zúzalék az út szélére sodródik, ami a padkától befelé egy mintegy 30-40 centiméteres sávban rakódik le és néha középen is megfigyelhető egy vékony apró szemcsés, hasonlóan veszélyes, csúszós porcsík. Amennyiben a motoros (vagy kerékpáros) elvéti az ívet és túlságosan az út szélére kerül, akkor csak a szerencsén múlik, hogy el tudja-e kerülni az esést.

Az Őrség kanyargós, erdős útjai egyébként kifejezetten népszerűek a motoros turisták körében, így az érintett szakasz biztonsága nemcsak a helyiek, hanem a térségbe érkező látogatók számára is fontos kérdés.