2026. július 16. csütörtök Valter
34 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia 1 2 Argentína
ARG
 Vége
Középdöntő
FRA
Franciaország Anglia
ENG
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ESP
Spanyolország Argentína
ARG
 Vasárnap 21:00
Döntő
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Crash scene. Red motorcycle laying on its side on the street. Illuminated by a overhead street light.
HelloVidék

Motorosok rémálma lett ez a kedvelt vidéki útszakasz: többen elestek a frissen kiszórt kőzúzalékon

HelloVidék
2026. július 16. 10:15

Szokatlan veszélyre figyelmeztetnek az Őrségben: egy Kondorfa és Csörötnek közötti útszakaszon a motorosok szerint a kiszórt kőzúzalék miatt több baleset is történt. A Magyar Közút szerint az anyag az útburkolat javítását szolgálta, a helyiek azonban azt állítják, a kanyarokban maradt szemcsék komoly csúszásveszélyt jelentettek.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Nem mindennapi panasz érkezett az Őrségből: egy Facebook-bejegyzés szerint a Kondorfa és Csörötnek közötti útszakaszon végzett útfenntartási munkák után apró szemcsés kőzúzalék és por maradt az aszfalton, ami több motoros számára veszélyes helyzetet okozott.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A bejegyzés szerzője, Kovácsi Zoltán azt írta, hogy július elején és közepén több alkalommal jelezte a problémát a Magyar Közút felé, és kérte az útszakasz megtisztítását. Állítása szerint ugyanazon a részen több motoros is elesett. Ezeknek a baleseteknek a pontos körülményeit hivatalos hatósági forrás egyelőre nem erősítette meg.

Miért került kavics az aszfaltra?

A helyszínen készült beszámolók szerint nem klasszikus kátyújavításról volt szó: a közutasok azért szórhatták le a burkolatot, mert a nagy nyári melegben a rosszabb állapotú aszfalt felpuhulhat. A kiszórt mészkőzúzalék célja az lehetett, hogy az autók kerekei bedolgozzák az anyagot a fellazult burkolatba, így javítva annak tapadását - írta a Nyugat.hu.

A Vaol.hu szerint a problémát az okozza, hogy a rossz minőségű aszfalt nyaranta rendszeresen megolvad, ezért a közutasok fehér mészkőzúzalékkal szórják le abban reményben, hogy az autók kerekei majd beletapossák azt a fellazult aszfaltba és így az út érdességét sikerül növelni.  A gyakorlatban azonban a zúzalék az út szélére sodródik, ami a padkától befelé egy mintegy 30-40 centiméteres sávban rakódik le és néha középen is megfigyelhető egy vékony apró szemcsés, hasonlóan veszélyes, csúszós porcsík. Amennyiben a motoros (vagy kerékpáros) elvéti az ívet és túlságosan az út szélére kerül, akkor csak a szerencsén múlik, hogy el tudja-e kerülni az esést.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Az Őrség kanyargós, erdős útjai egyébként kifejezetten népszerűek a motoros turisták körében, így az érintett szakasz biztonsága nemcsak a helyiek, hanem a térségbe érkező látogatók számára is fontos kérdés.
Címlapkép: Getty Images
#közlekedés #baleset #motor #veszély #utak #közúti baleset #balesetveszély #hellovidék #közlekedésbiztonság #magyar közút #őrség

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:05
10:30
10:23
10:15
10:06
Pénzcentrum
Elérkezett a fordulat a hazai autópiacon: ezen a ponton már gyakorlatilag ráfizetés nem vadiúj kocsit venni
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
Újabb légkondi-krach érik Magyarországon: indul a háború a munkahelyeken, rengeteg dolgozó nem fog örülni
Nők a politikában: van előrelépés, de még messze az egyenlőség
Rengeteg fiatalt csap arcul a valóság: ezért nem lesz soha akkora vagyonuk, mint szüleiknek, nagyszüleiknek
NAPTÁR
Tovább
2026. július 16. csütörtök
Valter
29. hét
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Pár milliárd forint és 1 év is elég lenne a Velencei-tó megmentésére: a MOL és a magánszektor is megoldhatná
2
6 napja
Megvan a 2026-os Év Fája: ez a csodálatos fa képvisel majd minket Európában
3
1 hete
Nem semmi elismerés: ez a vidéki magyar város nyerte el a WWF 2026-os klímavédelmi díját
4
1 napja
Rettentő invazív növény szabadult el Magyarországon: ha ilyen nő a kertedben, azonnal lépni kell
5
2 hete
Kiderült, ebben a vidéki nagyvárosban nyit új boltot a Lidl: már toborozzák a dolgozókat + Videó
PÉNZÜGYI KISOKOS
Értékcsökkenés
a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkentő tényező (écs). A károkozó ezt a kártételt is köteles megtéríteni.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 10:30
Most közölték! Szalmonellás instant ételt hívnak vissza a boltokból: nehogy megedd, ha ilyet vettél
Pénzcentrum  |  2026. július 16. 10:06
Újabb légkondi-krach érik Magyarországon: indul a háború a munkahelyeken, rengeteg dolgozó nem fog örülni
Agrárszektor  |  2026. július 16. 10:31
Nem várt fordulat a kiszáradó Velencei-tónál: így menthetik meg a pusztulástól