Ez lesz a nyár egyik legvarázslatosabb ingyenes programja: több ezer lebegő gyertya úszik majd a Dunán

Nemzetiségi és testvérvárosi programokkal, látványos vízi bemutatókkal, koncertekkel, táncházzal és a Dunán lebegő több ezer mécsessel várja a látogatókat szombaton a szentendrei Gyertyaúsztatás - közölték a szervezők az MTI-vel.

A közlemény szerint a szentendrei gyertyaúsztatás a város sokszínű kulturális örökségét és nemzetközi kapcsolatait is ünnepli. A Barlang szabadtéri színpadán a helyi nemzetiségek hagyományai elevenednek meg szerb, görög, lengyel és román zenés-táncos produkciókban, míg a Duna korzón a Szentendrei Horvát Nemzetiségi Önkormányzat a Szentendrei dalmátok 300 éve című kiállítással és gasztronómiai kínálattal várja az érdeklődőket.

Az idei rendezvényen a város testvértelepülései közül az olasz Gubbio és a vietnámi Hoi An is bemutatkozik. A vietnámi város jellegzetes lampionjai a szentendrei korzót is díszítik majd, emellett vietnámi táncbemutató és egy olasz zászlódobáló csoport előadása is szerepel a programban. Kora este a Vadkacsa Egyesület vízi bemutatója lesz látható a Duna történetéről és a kézi hajtású vízi járművek fejlődéséről, a Postás Strandnál az érdeklődők néhány járművet ki is próbálhatnak. A gyertyaúsztatást megelőzően a Riverside vízi színpadán a Kossuth-díjas Vujicsics Együttes ad délszláv koncertet.

Miért is usztatnak Szentendrén gyertyákat a Dunán? A szentendrei gyertyaúsztatás a nyári Ister Napok (Duna Ünnep) egyik leglátványosabb hagyománya, melynek során a Duna vizét ünneplik, és a folyó mitológiai őrzőjéről, Ister királynőről emlékeznek meg. A látványos esti programon a folyón úsztatott mécsesekkel idézik meg a szentjánosbogarak táncát

A fél tízkor bocsátják vízre az első mécseseket a Duna korzó Lázár cár tér és Kacsakő közötti szakaszán. A szervezők hangsúlyozzák, hogy a speciális mécseseket a rendezvény végén maradéktalanul összegyűjtik a folyó és a környezet védelme érdekében. A mécsesek levonulását követően a Barlang kertben a Karaván Família ad koncertet, míg a Lázár cár téren görög-délszláv táncház várja a közönséget a Kolo és az Anemos zenekar közreműködésével.

A kulturális programok másnap is folytatódnak: július 19-én Lőrinczy Attila Haragossziget című kortárs drámájának bemutatójával veszi kezdetét a Szentendrei Teátrum nyári évada. A fesztivál augusztus 27-ig hét belvárosi helyszínen összesen 38 előadással várja a közönséget - írták a sajtóanyagban.