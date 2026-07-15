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Elhunyt egy idős férfi az ország egyik népszerű strandján: már nem tudták az életét megmenteni
Hétfőn délután 4 körül életét vesztette egy idős férfi a Szelidi-tó strandján. A helyszínre riasztott mentőegységek sajnos az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták már megmenteni egy idős férfi életét - közölte a mentőszolgálat. Azóta az is kiderült, ki hunyt el a bács-kiskun megyei, népszerű tónál.
A Kalohirek szerint hétfőn délután négy óra körül történt a szelidi strandon az a sajnálatos eset, aminek következtében egy idős férfi vesztette életét. A rendőrséget és a mentőket is riasztották. A lap kérdéseire mindkét szerv szűkszavúan válaszolt.
A mentők mindössze annyit közöltek, hogy a helyszínre riasztott mentőegységek sajnos az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták már megmenteni egy idős férfi életét. A rendőrségtől pedig annyit tudtak meg, hogy hétfőn "a Szelidi-tónál történt egy haláleset, amellyel összefüggésben a Kalocsai Rendőrkapitányság közigazgatási eljárást folytat".
A BAON időközben új részletekről számolt be: a lap szerint egy 77 éves német állampolgár lett rosszul hétfőn a dunapataji Szelidi-tónál. Információik szerint, a férfi a vízicsúszda mögötti részen gumimatracon feküdt, amikor a parton szolgálatot teljesítő vízimentő észrevette, hogy a vízbe csúszott. Ezután a vízimentő két, a közelben tartózkodó férfi segítségével rövid idő alatt partra vitte az eszméletlen férfit. A vízimentő és egy a közelben tartózkodó, a sürgősségi ellátásban dolgozó szakember az eszméletlen férfi újraélesztését azonnal megkezdte, amely a helyszíni beszámolók szerint kezdetben eredményes volt: a férfi ismét lélegzett, és pulzusa is volt - írja a lap.
A lap szerint a kalocsai mentők kiérkezésekor a férfi ismét elvesztette az eszméletét, életjeleket már nem mutatott. A mentőszolgálat munkatársai újra megkísérelték az újraélesztést, de a többszöri próbálkozás ellenére sem jártak sikerrel. A 77 éves férfi a helyszínen meghalt - írták. Ezt követően a rendőrségi helyszíni szemlét követően az elhunytat elszállították.
Idén már legalább 40 haláleset történt magyar strandokon
A múlt héten - 2026. július 10-én, péntek délben - egy férfi holttestét emelték ki a Tiszából a tiszakécskei szabadstrand közelében. Néhány hete pedig a bajai Dunafürdőnél történt hasonló tragédia, ahol a mentőbúvárok egy fiatal férfi holttestét emelték ki a vízből. Ezek a szerencsétlenségek jól illeszkednek az évről évre romló, aggasztó tendenciába. Az Országos Rendőr-főkapitányság és a vízirendészet adatai szerint a 2026-os év koranyári kánikulája miatt a szokásosnál is gyorsabban nőtt a halálos kimenetelű vízi balesetek száma. Az utolsó közlés szerint idén már megközelítőleg negyvenen vesztették életüket a hazai szabadvizekben, miközben az elmúlt öt évben ez a szomorú mérleg meghaladta az 560-at.
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