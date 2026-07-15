2026. július 15. szerda Henrik, Roland
30 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Forrás: Pénzcentrum; Szelidi-tó
HelloVidék

Elhunyt egy idős férfi az ország egyik népszerű strandján: már nem tudták az életét megmenteni

Pénzcentrum
2026. július 15. 12:11

Hétfőn délután 4 körül életét vesztette egy idős férfi a Szelidi-tó strandján. A helyszínre riasztott mentőegységek sajnos az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták már megmenteni egy idős férfi életét - közölte a mentőszolgálat. Azóta az is kiderült, ki hunyt el a bács-kiskun megyei, népszerű tónál.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A Kalohirek szerint hétfőn délután négy óra körül történt a szelidi strandon az a sajnálatos eset, aminek következtében egy idős férfi vesztette életét. A rendőrséget és a mentőket is riasztották. A lap kérdéseire mindkét szerv szűkszavúan válaszolt.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A mentők mindössze annyit közöltek, hogy a helyszínre riasztott mentőegységek sajnos az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták már megmenteni egy idős férfi életét. A rendőrségtől pedig annyit tudtak meg, hogy hétfőn "a Szelidi-tónál történt egy haláleset, amellyel összefüggésben a Kalocsai Rendőrkapitányság közigazgatási eljárást folytat".

A BAON időközben új részletekről számolt be: a lap szerint egy 77 éves német állampolgár lett rosszul hétfőn a dunapataji Szelidi-tónál. Információik szerint, a férfi a vízicsúszda mögötti részen gumimatracon feküdt, amikor a parton szolgálatot teljesítő vízimentő észrevette, hogy a vízbe csúszott. Ezután a vízimentő két, a közelben tartózkodó férfi segítségével rövid idő alatt partra vitte az eszméletlen férfit. A vízimentő és egy a közelben tartózkodó, a sürgősségi ellátásban dolgozó szakember az eszméletlen férfi újraélesztését azonnal megkezdte, amely a helyszíni beszámolók szerint kezdetben eredményes volt: a férfi ismét lélegzett, és pulzusa is volt - írja a lap.

A lap szerint a kalocsai mentők kiérkezésekor a férfi ismét elvesztette az eszméletét, életjeleket már nem mutatott. A mentőszolgálat munkatársai újra megkísérelték az újraélesztést, de a többszöri próbálkozás ellenére sem jártak sikerrel. A 77 éves férfi a helyszínen meghalt - írták. Ezt követően a rendőrségi helyszíni szemlét követően az elhunytat elszállították. 

Túl drága a Balaton? Ez a 10 csodálatos magyar tó jóval olcsóbb, nyugisabb és nincs is a világvégén
EZ IS ÉRDEKELHET
Túl drága a Balaton? Ez a 10 csodálatos magyar tó jóval olcsóbb, nyugisabb és nincs is a világvégén
Mutatjuk az olvasóink 10 kedvenc tavát a Balaton mellett és az idei árakat.

Idén már legalább 40 haláleset történt magyar strandokon

A múlt héten - 2026. július 10-én, péntek délben - egy férfi holttestét emelték ki a Tiszából a tiszakécskei szabadstrand közelében. Néhány hete pedig a bajai Dunafürdőnél történt hasonló tragédia, ahol a mentőbúvárok egy fiatal férfi holttestét emelték ki a vízből. Ezek a szerencsétlenségek jól illeszkednek az évről évre romló, aggasztó tendenciába. Az Országos Rendőr-főkapitányság és a vízirendészet adatai szerint a 2026-os év koranyári kánikulája miatt a szokásosnál is gyorsabban nőtt a halálos kimenetelű vízi balesetek száma. Az utolsó közlés szerint idén már megközelítőleg negyvenen vesztették életüket a hazai szabadvizekben, miközben az elmúlt öt évben ez a szomorú mérleg meghaladta az 560-at.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A szakértők korrábban arra figyelmeztettek, hogy a folyamatosan felügyelt állóvizekkel szemben a folyóvizek, különösen a Tisza és a Duna jelentik a legnagyobb veszélyt. Az erős sodrás, a láthatatlan örvények és a hirtelen mélyülő meder még a tapasztalt, magabiztosan úszó fürdőzőket is könnyen váratlan, életveszélyes helyzetbe sodorhatják.

Forrás: Pénzcentrum
#baleset #rendőrség #mentők #strand #idős #haláleset #tragédia #tó #hellovidék #meghalt #bács-kiskun

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:15
13:08
13:03
12:27
12:18
Pénzcentrum
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik
Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2026-ban: nem érdemes kockáztatni
Rettentő invazív növény szabadult el Magyarországon: ha ilyen nő a kertedben, azonnal lépni kell
Eladó Görgey Artúr legendás visegrádi villája: Móricz és Mikszáth is járt itt, most bárki megveheti
NAPTÁR
Tovább
2026. július 15. szerda
Henrik, Roland
29. hét
Július 15.
Bíróságok napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Pár milliárd forint és 1 év is elég lenne a Velencei-tó megmentésére: a MOL és a magánszektor is megoldhatná
2
5 napja
Megvan a 2026-os Év Fája: ez a csodálatos fa képvisel majd minket Európában
3
1 hete
Nem semmi elismerés: ez a vidéki magyar város nyerte el a WWF 2026-os klímavédelmi díját
4
2 hete
Kiderült, ebben a vidéki nagyvárosban nyit új boltot a Lidl: már toborozzák a dolgozókat + Videó
5
6 napja
Kiderült, melyik kisvasútért rajong a fél ország – az első hely sokakat meglephet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosítási összeg
a biztosítási szerződésben rögzített összeg, amely a biztosító szolgáltatásának felső határa.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 15. 13:03
Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2026-ban: nem érdemes kockáztatni
Pénzcentrum  |  2026. július 15. 12:27
Önök egy újabb Hős utcát hoztak létre! - nekiment Karácsonyéknak a XIII. kerület polgármestere Rákosrendező miatt
Agrárszektor  |  2026. július 15. 12:32
Megjelent a Modern Állattenyésztők Lapja: most ingyenesen elérhető