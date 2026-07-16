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Egy csoport humanoid mesterséges intelligenciával rendelkező robot látványterve, sorokban és vonalakban elrendezve
Tech

Már a harctérre készülnek a humanoid robotok: 2027-ben fegyverként is megjelenhetnek

Pénzcentrum
2026. július 16. 22:02

A mesterséges intelligenciával működő humanoid robotok már akár 2027-ben fegyverré válhatnak a Foundation Future Industries nevű robotikai cég szerint, amelynek Phantom elnevezésű modelljeit már tesztelték is Ukrajnában. A vállalat vezérigazgatója úgy látja, hogy a fegyveres alkalmazás gyakorlati próbái már jövőre megkezdődhetnek, bár a fejlesztéseket intenzív nemzetközi viták kísérik - írta meg az euronews.

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Sankaet Pathak, a Foundation vezérigazgatója rámutatott, hogy a közvélemény hajlamos a Terminátor-filmekből ismert képekre asszociálni amikor háborúba induló humanoid robotokról van szó, a valóság azonban teljesen más. Véleménye szerint értelmetlen lenne humanoid robotok tömegével pusztítást végezni, hiszen erre egy hagyományos bomba jóval olcsóbb és hatékonyabb megoldást jelent. A robotok szerinte pontosan azokban a helyzetekben válhatnak hasznossá, amelyekben a katonai célok precizitást igényelnek, és az infrastruktúra, valamint a civil lakosság kímélése mellett kell összetett feladatokat végrehajtani.

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A vezérigazgató nem számít arra, hogy a humanoidok kiváltják majd a drónokat, sokkal inkább egy olyan piaci rést töltenének be, amely a szárazföldi harcok emberi katonák számára mutatott növekvő veszélye miatt keletkezett. A robotokat Ukrajnában eddig elsősorban logisztikai feladatokra és felderítésre, például épületek belső tereinek feltérképezésére és átvizsgálására használták.

A humanoid robotok harci alkalmazását jelenleg nem szabályozza külön nemzetközi egyezmény, így azok a meglévő nemzetközi humanitárius jog hatálya alá tartoznak, amely előírja a kombatánsok és a civil lakosság szigorú megkülönböztetését. António Guterres ENSZ-főtitkár nemrégiben a "halálos autonóm fegyverrendszereket" jelölte meg fő aggályaként, "gyilkos robotoknak" nevezve azokat a gépeket, amelyek emberi felügyelet nélkül választanak célpontot és oltanak ki emberi életet. Az ENSZ 2023 óta folytat tárgyalásokat egy erről szóló egyezményről, Pathak szerint azonban nincs ok arra, hogy a humanoidokat eltérően kezeljék a már most is használt fegyveres drónoktól vagy a pilóta nélküli szárazföldi járművektől.

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A robotok a vállalat saját, úgynevezett világmodelljeire épülő mesterséges intelligenciát alkalmaznak. Ezek a rendszerek videófelvételek elemzéséből és szimulációs adatokból tanulnak, majd saját belső reprezentációt alkotnak a különböző helyzetekről és tárgyakról. Ez azt jelenti, hogy a nagy nyelvi modellekkel ellentétben nem a következő szót, hanem a fizikai környezet várható változásait jelzik előre. Pathak úgy véli, hogy egy emberiség elpusztítására törő mesterséges intelligencia biztosan nem humanoid robotokat, hanem drónokat vagy nukleáris fegyverarzenált használna.

A szakember ennél sokkal közvetlenebb veszélynek tartja a mesterséges intelligenciával támogatott terrorizmust, amely a nyílt forráskódú modellek rosszindulatú felhasználását jelenti kibertámadások indítására, dezinformációs kampányokra vagy a kereskedelmi forgalomban kapható drónok felfegyverzésére.

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Az ukrajnai tesztek tapasztalatai alapján a vállalat áttervezte a robotok hardverét, hogy azok jobban ellenálljanak a mostoha, szabadtéri körülményeknek. A fejlesztés alatt álló, új generációs Phantom 2 már teljesen por- és vízálló, fizikai teherbírása pedig az első verzió 25–30 kilogrammjáról mintegy 80 kilogrammra növekedett.

Ütésállósága a korábbi 12–15 G-s határértékről közel 100 G-re emelkedett, az energiaellátásáról pedig egy 3 kilowattórás akkumulátor gondoskodik. A cég befektetői között szerepel többek között Eric Trump és a Stripe is. A Foundation jelenleg évente nagyjából 100 ezer dollárért adja bérbe a Phantom robotokat, és a védelmi ipari megrendelők is hasonló áron juthatnak hozzájuk.
Címlapkép: Getty Images
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