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Fordulat az augusztus 20-i tűzijáték kapcsán: teljesen lefújták a parádét ebben a városban

Pénzcentrum
2026. július 15. 20:14

A veresegyháziak nagy többséggel a tűzijáték elhagyása mellett döntöttek: a város online szavazásán 87 százalék mondta azt, hogy idén ne legyen augusztus 20-i fényshow. A megtakarított összeget az önkormányzat az egészségügyi intézmények eszközbeszerzésére fordítja.

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Veresegyház városa lezárta a lakossági szavazást arról, hogy legyen-e augusztus 20-án tűzijáték. A végeredmény egyértelmű: a résztvevők 87 százaléka a rendezvény elhagyását támogatta, mindössze 13 százalék voksolt a megtartásra. A város vezetése a döntést tiszteletben tartva bejelentette, hogy a tűzijátékra félretett 3 millió forintot az egészségügyi intézmények fejlesztésére fordítják.

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A hozzászólásokból is látszott, hogy sokan úgy érzik: a pénznek most jobb helye van az egészségügyben, mint egy néhány perces látványshowban. A város közösségi oldalán azt írták, a döntés mögött egy erős helyi értékválasztás áll, amelyben a lakosság az ünnepi látványosság helyett a mindennapi ellátás javítását tartotta fontosabbnak.

A város ugyanakkor hangsúlyozta: ünneplés idén is lesz, csak más formában. Új helyszínt és új programokat ígérnek, a részleteket hamarosan nyilvánosságra hozzák. A környékbeli nagyvárosokban természetesen lesz tűzijáték, így aki ragaszkodik hozzá, több helyen is megnézheti.

Veresegyház döntése jól illeszkedik abba a trendbe, amelyben egyre több település gondolja újra az augusztus 20-i tűzijáték szerepét – környezetvédelmi, gazdasági vagy közösségi szempontok miatt. A város most egyértelműen az egészségügyi fejlesztések mellett tette le a voksát.
Címlapkép: Getty Images
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