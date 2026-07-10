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Megvan a 2026-os Év Fája: ez a csodálatos fa képvisel majd minket Európában

HelloVidék
2026. július 10. 13:15

Helyi közösségek, iskolák, önkormányzatok nevezték be idén is kedvenc fájukat az Év Fája versenybe, amelyet az Ökotárs Alapítvány immár 16. alkalommal szervezett meg. Az Év Fája verseny szokás szerint nem a legöregebb vagy a legszebb fáról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig a közönség szavazáson dönthetett.

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Az idei verseny győztese, és ezzel a 2026-os Év Fája cím birtokosa a szegvári öreg tölgy, amely 1976 szavazatot szerzett. A Szegvári Forray Máté Általános Iskola udvarán álló, legalább 150 éves kocsányos tölgy a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. A legenda szerint a fát három fehér kócsag hozta, majd Forray Máté kántor ültette el az iskola udvarán, hogy ágai a tudásért dolgozó kisiskolásokért növekedjenek. A monumentális tölgy generációk óta meghatározó értéket képvisel a közösség életében, és ma is az iskola pedagógiai hitvallásának alapköve - írta közleményében az Ökotárs Alapítvány.

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Nem sokkal lemaradva, 1417 vokssal követte őt Ferenc József fája, amely a második hely mellett a Hős Fa címet is elnyerte. Ezt a címet olyan fák nyerhetik el, amelyeknek az élete vagy a természetes élőhelye veszélyben van, és a megmentéséért küzdenek.

A harmadik helyezett fa Gróf Serényi Béla kőrisfája 711 szavazattal.

Bár a szavazatok sorrendet állítanak fel, de minden egyes jelölt valódi győztes, hiszen emlékeztetnek minket a természet fontosságára és főleg az idei meleg nyarunkon a településeinket hűsítő fáink megóvásának fontosságára.

Tokodi Nóri, az Év Fája verseny koordinátora elmondta:

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Minden évben öröm látni azt a szeretetet és gondoskodást, amivel a helyi lakók a környezetük és a közösségük felé fordulnak. Ez a meleg és száraz nyár is megmutatja, mennyire fontos, hogy megóvjuk az árnyékot adó és hűsítő fákat, amelyek nélkül a településeink végképp élhetetlenné válnának.

A győztes szegvári öreg tölgy a hazai dicsőség mellett egyúttal arra is jogot nyert, hogy képviselje Magyarországot az európai Év Fája megmérettetésen.
Címlapkép: Getty Images
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