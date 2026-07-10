Megvan a 2026-os Év Fája: ez a csodálatos fa képvisel majd minket Európában

Helyi közösségek, iskolák, önkormányzatok nevezték be idén is kedvenc fájukat az Év Fája versenybe, amelyet az Ökotárs Alapítvány immár 16. alkalommal szervezett meg. Az Év Fája verseny szokás szerint nem a legöregebb vagy a legszebb fáról szól, hanem azokról, amelyeknek különleges történetét egy egész közösség őrzi. A döntős fákat egy szakmai zsűri választotta ki, a verseny végső győzteséről pedig a közönség szavazáson dönthetett.

Az idei verseny győztese, és ezzel a 2026-os Év Fája cím birtokosa a szegvári öreg tölgy, amely 1976 szavazatot szerzett. A Szegvári Forray Máté Általános Iskola udvarán álló, legalább 150 éves kocsányos tölgy a település és az intézmény emblematikus szimbóluma. A legenda szerint a fát három fehér kócsag hozta, majd Forray Máté kántor ültette el az iskola udvarán, hogy ágai a tudásért dolgozó kisiskolásokért növekedjenek. A monumentális tölgy generációk óta meghatározó értéket képvisel a közösség életében, és ma is az iskola pedagógiai hitvallásának alapköve - írta közleményében az Ökotárs Alapítvány.

Nem sokkal lemaradva, 1417 vokssal követte őt Ferenc József fája, amely a második hely mellett a Hős Fa címet is elnyerte. Ezt a címet olyan fák nyerhetik el, amelyeknek az élete vagy a természetes élőhelye veszélyben van, és a megmentéséért küzdenek.

A harmadik helyezett fa Gróf Serényi Béla kőrisfája 711 szavazattal.

Bár a szavazatok sorrendet állítanak fel, de minden egyes jelölt valódi győztes, hiszen emlékeztetnek minket a természet fontosságára és főleg az idei meleg nyarunkon a településeinket hűsítő fáink megóvásának fontosságára.

Tokodi Nóri, az Év Fája verseny koordinátora elmondta:

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Minden évben öröm látni azt a szeretetet és gondoskodást, amivel a helyi lakók a környezetük és a közösségük felé fordulnak. Ez a meleg és száraz nyár is megmutatja, mennyire fontos, hogy megóvjuk az árnyékot adó és hűsítő fákat, amelyek nélkül a településeink végképp élhetetlenné válnának.

A győztes szegvári öreg tölgy a hazai dicsőség mellett egyúttal arra is jogot nyert, hogy képviselje Magyarországot az európai Év Fája megmérettetésen.