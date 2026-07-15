A csongrádi Körös-torokban idén nyáron is nagy a pörgés, a strandolók pedig továbbra is a klasszikusokra, a lángosra és a hekkre esküsznek. Ám közben feltűnt...
Durva élősködő miatt kellett kiüríteni a szülészetet: átszervezték a vidéki kórházat
Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban; a rovarok a szülészeti-nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg – közölte az intézmény szerdán a Facebook-oldalán, hozzátéve: haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülöttellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti.
Azt írták: az ellátás biztonságának fenntartása érdekében a részleg működését más, fizikailag elkülönített épületrészbe szervezték át.
A tájékoztatás szerint a fertőzött területeken szakvállalkozó bevonásával rovarirtás zajlik, ennek első ütemét szerdán befejezik, a teljes mentesítési protokoll körülbelül három-négy hetet vesz igénybe. Az irtási-mentesítési szakfeladat elvégzése a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) feladatkörébe tartozik – tették hozzá.
A rovarirtással összehangoltan, ellátásszervezési és működésbiztonsági szempontok figyelembevételével, a kórház az érintett részlegen egyéb karbantartási munkák, köztük tisztasági festés elvégeztetését is tervezi, hogy az egyszeri átszervezés mellett minden szükséges beavatkozás megtörténhessen.
A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet.
A mentők mindössze annyit közöltek, hogy a helyszínre riasztott mentőegységek sajnos az újraélesztési kísérlet ellenére sem tudták már megmenteni egy idős férfi életét.
Elkészültek a levegőmérések Szombathelyen: az azbeszt kimutatható, de a koncentráció minden helyszínen határérték alatt maradt.
A minap lebontották a legendás szarvaskői kilátót, ami nem csupán látványosság volt: a Bükk egyik legszebb panorámáját kínálta, sok turista emiatt kirándult erre.
A medvetalpkaktusz már komoly fejtörést okoz, most pedig egy újabb idegenhonos növény hívta fel magára a figyelmet, terjed a pálmaliliom.
Jazz, swing és dixie ingyen: különleges nyári fesztivállal készül Miskolc.
Nem mindennapi ingatlan került piacra: Görgey Artúr egykori villáját bárki megveheti, ha van rá 1,4 milliárdja. Mutatjuk is, hol élt a „visegrádi remete”: milyen a...
Egy válságos pillanatból született az ország egyik legkülönlegesebb művésztelepe: ma már Munkácsy-díjasok is ide járnak
Káli István vállalkozó egy válságos időszakában járt erre, betért a jáki templomba, és amikor kijött, valami megváltozott benne. Akkor döntötte el, hogy valamit visszaad ennek...
Szír történész mentheti meg a Balaton 200 éves kincsét: új életre kelhet a legendás Borharapó fogadó
Petőfi Sándor nevét is az ajtófélfába véste, ma pedig Siófok egyik legfontosabb történelmi épületeként várja új korszakát a több mint kétszáz éves Borharapó fogadó.
Évtizedes hagyomány került veszélybe: bizonytalanná vált a népszerű dorozsmai vásár jövője. Pedig a vásár továbbra is mágnesként vonzza a vevőket és az árusokat egyaránt.
Siralmas, ami a Körösnél történik: tovább romlott a helyzet, iszaptenger maradt a víz helyén + Videó
Szinte eltűnt a víz a békésszentandrási duzzasztó alsó szakaszáról: a tartós aszály és az alacsony vízhozam miatt továbbra is aggasztó a helyzet
Az új üzemeltetők célja, hogy a Balaton egyik legkedveltebb fürdőhelyéből még családbarátabb és modernebb strandot alakítsanak ki.
Kutyák segítenek feltárni a Balaton-felvidék rejtett gombavilágát: különleges kutatás indult + Videó
A különleges kutatásban képzett keresőkutyák segítik a szakembereket, amelyek olyan gombafajokat is képesek megtalálni, amelyek az ember számára láthatatlanok maradnának.
Végveszélyben az egyik legszebb magyar tó: sürgős beavatkozásra van szükség, hogy elkerüljük a katasztrófát + Fotók
Rendkívüli vízpótlási beavatkozást hajtanak végre a tiszaalpári Nagy-tó megmentésére: az Alpári Holt-Tisza közúti hídja alatt ideiglenes vízvisszatartó elzárást építenek ki.
Balatonalmádiban olyan nagyszabású tervet vizsgálnak, amely teljesen átformálhatja a strandok arculatát.
Tovább romlott a helyzet a Dunán: Baján vasárnap délután már mindössze 59 centiméteres vízállást mértek, jóval a Sugovica szabadstrand működéséhez szükséges szint alatt.
Rendkívüli vízkorlátozás lépett életbe a Balaton közelében: betiltották a locsolást és a medencefeltöltést
Másodfokú vízkorlátozást rendelt el Lengyeltóti önkormányzata, miután a településen hirtelen és indokolatlanul megemelkedett a vízfogyasztás.
Sokkoló fotók az egyik vidéki kórházból: saját testnedveiben feküdt a magatehetetlen, amputált beteg
Egy hozzátartozó azt írta, hogy férje napokig saját vérével és testnedveivel átitatott ágyneműben feküdt, miközben kiterjedt felfekvések alakultak ki a hátán.
A hatósági vizsgálatok a várfal statikai megerősítését tették szükségessé.