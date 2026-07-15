2026. július 15. szerda Henrik, Roland
27 °C Budapest
FIFA Világbajnokság
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ARG
Argentína 3 1 Svájc
SUI
 Vége
Negyeddöntő
FRA
Franciaország 0 2 Spanyolország
ESP
 Vége
Középdöntő
ENG
Anglia Argentína
ARG
 Ma 21:00
Középdöntő
FRA
Franciaország ?
?
 Szombat 23:00
Bronzmérkőzés
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gurney a kórház folyosóján
HelloVidék

Durva élősködő miatt kellett kiüríteni a szülészetet: átszervezték a vidéki kórházat

MTI
2026. július 15. 16:16

Ágyi poloskák miatt volt szükség átszervezésre a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórházban; a rovarok a szülészeti-nőgyógyászati osztály gyermekágyas részlegén jelentek meg – közölte az intézmény szerdán a Facebook-oldalán, hozzátéve: haladéktalanul megtették a szükséges járványügyi intézkedéseket, az ellátás folyamatos, a szülészet és újszülöttellátás biztonságát a kialakult helyzet nem veszélyezteti.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Azt írták: az ellátás biztonságának fenntartása érdekében a részleg működését más, fizikailag elkülönített épületrészbe szervezték át.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tájékoztatás szerint a fertőzött területeken szakvállalkozó bevonásával rovarirtás zajlik, ennek első ütemét szerdán befejezik, a teljes mentesítési protokoll körülbelül három-négy hetet vesz igénybe. Az irtási-mentesítési szakfeladat elvégzése a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) feladatkörébe tartozik – tették hozzá.

A rovarirtással összehangoltan, ellátásszervezési és működésbiztonsági szempontok figyelembevételével, a kórház az érintett részlegen egyéb karbantartási munkák, köztük tisztasági festés elvégeztetését is tervezi, hogy az egyszeri átszervezés mellett minden szükséges beavatkozás megtörténhessen.

A közleményben felhívták a figyelmet arra, hogy az ágyi poloska megjelenése önmagában nem utal kórházi higiéniai hiányosságra, a rovar közösségi intézményekbe kívülről vagy személyes tárgyakkal is bekerülhet.
Címlapkép: Getty Images
#kórház #fertőzés #egészségügy #belföld #baba #karbantartás #higiénia #rovar #intézkedés #hellovidék #veszprém

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:16
16:03
15:44
15:32
15:15
Pénzcentrum
Most dől el a százmilliárdos monstrumok sorsa: turistaparadicsom vagy zárt elitnegyed lesz a Budai Várból?
Aggasztó forgatókönyv érik Németországban: Magyarország is keményen megsínyli, ha ez bekövetkezik
Rengeteg magyar fiatalt csap arcul a valóság: ezért nem lesz soha akkora vagyonuk, mint szüleiknek, nagyszüleiknek
Villámgyorsan tönkremehet a nyaralás, ha enélkül indulsz útnak 2026-ban: nem érdemes kockáztatni
Rettentő invazív növény szabadult el Magyarországon: ha ilyen nő a kertedben, azonnal lépni kell
NAPTÁR
Tovább
2026. július 15. szerda
Henrik, Roland
29. hét
Július 15.
Bíróságok napja
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Pár milliárd forint és 1 év is elég lenne a Velencei-tó megmentésére: a MOL és a magánszektor is megoldhatná
2
5 napja
Megvan a 2026-os Év Fája: ez a csodálatos fa képvisel majd minket Európában
3
1 hete
Nem semmi elismerés: ez a vidéki magyar város nyerte el a WWF 2026-os klímavédelmi díját
4
2 hete
Kiderült, ebben a vidéki nagyvárosban nyit új boltot a Lidl: már toborozzák a dolgozókat + Videó
5
6 napja
Kiderült, melyik kisvasútért rajong a fél ország – az első hely sokakat meglephet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Biztosító egyesület
önkéntesen létrehozott, kölcsönösségi alapon, egyesületi formában működő, biztosítási tevékenységet végző szervezet. Kizárólag tagjai részére nyújt - tagsági díj ellenében - biztosítási szolgáltatásokat.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 15. 16:03
Rengeteg magyar fiatalt csap arcul a valóság: ezért nem lesz soha akkora vagyonuk, mint szüleiknek, nagyszüleiknek
Pénzcentrum  |  2026. július 15. 13:37
Lelép a parlamentből Szijjártó Péter: visszaadja mandátumát a volt miniszter, itt fog dolgozni a továbbiakban
Agrárszektor  |  2026. július 15. 15:29
Kilőttek az árak a lengyel piacokon: ennyit kérnek most egy kiló paprikáért