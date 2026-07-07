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Nem semmi elismerés: ez a vidéki magyar város nyerte el a WWF 2026-os klímavédelmi díját

HelloVidék
2026. július 7. 15:45

Hazánkban Ajka nyerte a WWF One Planet City Challenge (OPCC) 2026-os kiírását, amely a világ legnagyobb és legrégebb óta működő városi klímavédelmi programja. A nemzeti, európai és globális győzteseket hivatalosan június 30-án, a hamburgi Fenntarthatósági Konferencián megrendezett OPCC díjátadó ünnepségen jelentették be. Az elismerés azt tükrözi, hogy egy adott város milyen ambiciózus célokat tűz ki maga elé, és milyen eredményeket ér el a klímavédelem terén.

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A városok egyszerre jelentik az éghajlatváltozás egyik fő kiváltó okát és a megoldások kulcsszereplőit. A városi területek felelősek a globális szén-dioxid-kibocsátás több mint 70%-áért, az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) pedig a városokat az éghajlatváltozás mérséklésének meghatározó szereplőiként azonosítja. A testület szerint a fenntartható várostervezés, a tiszta energia alkalmazása és a természetalapú megoldások kulcsfontosságú eszközök a globális felmelegedés 1,5 °C-ra történő korlátozásában. Mivel ma már a világ népességének több mint fele városokban él, a helyi klímavédelmi vezető szerep jelentősége soha nem volt ekkora - írta közleményében a WWF.

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Magyarországról hat, a városi fenntarthatóság területén élenjáró település szállt versenybe a rangos elismerésért. A pályázó városokat egyszerre értékelték jövőképük és tényleges eredményeik alapján. Vizsgálták klímacéljaik ambíciószintjét, azok összhangját a tudományosan megalapozott célkitűzésekkel, klímavédelmi cselekvési terveik hitelességét, valamint azt is, hogy intézkedéseiket az emberek és a természet érdekeit szem előtt tartva valósítják-e meg. A 2025–2026-os OPCC forduló minden korábbinál nagyobb érdeklődés mellett zajlott: több mint 380 város vett részt a világ több mint 50 országából.
A One Planet City Challenge korábbi globális győztesei között olyan városok szerepelnek, mint Isztambul, Mexikóváros, Párizs, Szöul és Fokváros.

Az értékelésről

Ajka a 2025–2026-os forduló nemzeti győztesévé a városok által a környezeti adatok átlátható közzétételét szolgáló ún. CDP–ICLEI Track nemzetközi platformon benyújtott adatok alapján vált. Az értékelés során azt vizsgálták, mennyire ambiciózusak és hitelesek a városok klímacéljai, tudományosan mennyire megalapozottak a klímavédelmi cselekvési terveik (pl. SECAP, azaz Fenntartható Energia- és Klímaakcióterv), és hogyan tudják a valóságban végrehajtani az ezekben foglalt éghajlatvédelmi programjaikat.

Ezen túl minden város kvalitatív értékelésen is átesett egy nemzetközi független zsűri által. A kétféle értékelési módszer együttesen kiegyensúlyozott képet ad arról, hogy egy város milyen ambiciózus célokat tűz ki maga elé, és milyen kézzelfogható eredményeket ér el a klímavédelem terén.

„Nagy megtiszteltetés és egyben visszaigazolás számunkra, hogy Ajka elnyerte a WWF 2026-os One Planet City Challenge díját. Ez az elismerés annak a több évtizedes, következetes munkának szól, amellyel városunk a fenntarthatóság, a klímavédelem és az élhető városi környezet megteremtése érdekében dolgozik. Ajka elkötelezett az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése, a zöldfelületek fenntartható megújítása, a természeti értékek megőrzése és az energiahatékonyság javítása mellett. Az elmúlt húsz évben támogatást nyújtottunk a lakóépületek felújításához, folyamatosan fejlesztettük a kerékpáros közlekedés infrastruktúráját. Közösségeink bevonásával meghirdettük a »Zöld Világ« programot, amely erősíti a környezettudatos szemléletet és a helyi összefogást. Intézményeinkben energetikai korszerűsítések valósultak meg és újabb fejlesztések előkészítése zajlik, miközben kiemelt figyelmet fordítunk a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra is. Ennek részeként előkészítettük a Torna-patak mederrekonstrukcióját, amely hozzájárul a fenntartható vízgazdálkodás javításához, a természeti környezet védelméhez és a szélsőséges időjárási események hatásainak csökkentéséhez. A WWF díja arra ösztönöz bennünket, hogy tovább folytassuk és felgyorsítsuk fenntarthatósági törekvéseinket, és példát mutassunk abban, hogy a helyi közösségek összefogásával a klímavédelmi célok kézzelfogható eredményekké válhatnak”

– mondta Schwartz Béla, Ajka polgármestere.

Manuel Pulgar-Vidal, a WWF globális klíma- és energiaügyi vezetője, Peru korábbi környezetvédelmi minisztere így fogalmazott:

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„Egy olyan időszakban, amikor túl sok esetben lassítják klímavédelmi törekvéseiket a kormányok, a városok lépnek előre. A helyi vezetők bizonyítják, hogy a klímavédelem nemcsak lehetséges, hanem már most is megvalósul ott, ahol az emberek élnek és dolgoznak. A One Planet City Challenge ezt a vezető szerepet ismeri el: azokat a városokat díjazza, amelyek a klímavédelmi célkitűzéseket a gyakorlatban is megvalósítják. Példájuk bizonyítja, hogy amikor a városok vezető szerepet vállalnak, a fejlődés felgyorsul, és a remény is erősödik. Azáltal, hogy elismerjük eredményeiket, és összekapcsoljuk őket az OPCC nemzetközi hálózatán keresztül, egy olyan, folyamatosan bővülő városi közösséget építünk, amely tanul egymástól, és együtt gyorsabban tud előrehaladni. Ez az együttműködés elengedhetetlen ahhoz, hogy a klímaválság súlyosságának megfelelő léptékben és ütemben cselekedjünk, és egyben azt is bizonyítja, hogy a megoldások elérhetőek, ha a városok cselekszenek.”

Bővebben a projektről

A One Planet City Challenge 2025–2026-os fordulója a LIFE ASAP (WWF Cities' Accelerated Sub-National Climate Action and Participation) projekt támogatásával valósul meg, amelyet az Európai Unió a LIFE program keretében társfinanszíroz.

A LIFE ASAP célja, hogy felgyorsítsa és elmélyítse az európai városok részvételét az uniós klímacélok megvalósításában. A projekt strukturált szakmai támogatást nyújt a városoknak klímavédelmi cselekvési terveik értékeléséhez és továbbfejlesztéséhez. A WWF emellett helyi közösségi csoportokkal – különösen fiatalokkal – dolgozik együtt annak érdekében, hogy aktívan bevonja őket a városok fenntarthatósági törekvéseibe.

A projekt négy európai uniós tagállamban – Magyarországon, Portugáliában, Romániában és Svédországban – indult el azzal a céllal, hogy tapasztalatai és eredményei Európa-szerte ösztönözzék a program szélesebb körű elterjedését.

A LIFE program az Európai Unió környezetvédelmi és éghajlat-politikai finanszírozási eszköze, amely 1992 óta több mint 5500 projekt megvalósítását támogatta.
Címlapkép: Getty Images
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