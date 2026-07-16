Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 29. játékhéten, csütörtökön

325 millió forint volt a várható főnyeremény a Hatoslottó csütörtöki sorsolásán, 2026-ban, a 29. játékhéten. Lássuk, elvitte-e valaki a jackpotot.

A Hatoslottó játékon – nevének megfelelően – hat számot kell megjelölnünk az egy mezőn lévő 45 közül. Nyereményt ezzel akkor érhetünk el, ha a megjelölt számainkból legalább hármai kihúznak a sorsoláson.

Ha pedig minden számot kihúztak a mieink közül, akkor visszük el a főnyereményt, amely ezen a héten, a csütrtöki sorsoláson 325 millió forint volt. A Hatoslottó nyerőszámaiért, nyereményekért görgess lejjebb!

A Hatoslottó nyerőszámai a 29. héten, a csütörtöki sorsoláson a következők:

10; 11; 15; 17; 26; 30.

Ezen a héten nem volt telitalálat a Hatoslottó csütörtöki számhúzásán, így vasárnap már 420 millió forintért játszhatnak a szerencsevadászok.

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5 találat: 423 285 Ft

4 találat: 7 150 Ft

3 találat: 2 780 Ft

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