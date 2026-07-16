Hihetetlen módszerrel mentik a kiszáradó fákat a civilek: ezzel a trükkel fogják meg az esővizet

Példamutató kezdeményezés indult Pécsen: miközben sok városi zöldterület küzd a kiszáradással, civilek vették kezükbe a Niké-szobor alatti park sorsát. Önkéntesek dolgoznak azon, hogy a pusztulóban lévő területből egy önfenntartó, ehető park szülessen, amely később a városlakóknak is új élményt adhat.

Permakultúrás kert kialakításába kezdtek civilek Pécsen, a Niké-szobor alatt található zöldterületen. A kezdeményezés célja, hogy a lejtős, egyre szárazabb parkban javítsák a növények életfeltételeit, megfogják a csapadékvizet, és hosszabb távon egy önfenntartó, úgynevezett ehető park jöjjön létre – számolt be róla a Tolnatáj Televízió.

A munka első lépéseként július 12-én önkéntesek érkeztek a területre, hogy segítsenek a parkban található fák vízellátásának javításában. A civilek szerint a területet egyre inkább sújtja a kiszáradás és az erózió, ezért olyan természetközeli megoldásokat keresnek, amelyek hosszú távon segíthetik a zöldterület regenerálódását.

„Szeretnénk, hogy a park kevésbé pusztuljon, ne legyen akkora az erózió” – mondta a Tolnatáj Televíziónak Spiegel János.

Az első lépés a miniteraszok kialakítása

A terület erősen lejtős, így az esővíz gyorsan lefolyik róla, nincs, ami megtartsa és a talajba juttassa. A civilek ezért kisebb vízvisszatartó rendszereket alakítanak ki.

Farkas Krisztina permakultúra-tervező a televíziónak elmondta: azért kezdték a munkát a mandulafáknál, mert azt tapasztalták, hogy az ott található fák rossz állapotban vannak, sokkal idősebbnek tűnnek a valódi koruknál. A területen mini árkokat alakítanak ki, amelyeket holt fával töltenek fel. Ezek esőzéskor szivacsként működnek majd: lassan megtartják és beszivárogtatják a vizet a talajba.

A civilek nem nagyszabású átalakításban gondolkodnak, hanem egy természetesebb, önfenntartó rendszer létrehozásában. A cél egy olyan permakultúrás park kialakítása, amely képes saját magát fenntartani és fokozatosan regenerálódni.

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A területen egy úgynevezett szelíd vízmegtartó módszert alkalmaznak: nem szeretnének nagy építési munkákat, inkább a természetes folyamatokra építenének. A parkban található csőszházat ugyanakkor – amennyiben lesz rá forrás – szeretnék felújítani a későbbiekben.

A hosszabb távú elképzelés egy úgynevezett ehető park létrehozása

Ennek részeként a területen termő vad növényekből ételeket készítenének, miközben a látogatók megismerhetnék a környezetükben élő növényeket, azok felhasználási lehetőségeit és a természetközeli gazdálkodás alapjait.

A jövőben ültetéseket is terveznek a területen, de nem idegen fajokkal szeretnék gazdagítani a parkot. A civilek célja, hogy őshonos, gyümölcstermő növényekkel bővítsék a zöldterületet, amelyek illeszkednek a környezethez, és hosszú távon is részei lehetnek az önfenntartó rendszernek. Nem kész fákat vásárolnának, hanem olyan fajokat telepítenének, amelyek természetes módon tudnak alkalmazkodni a hely adottságaihoz.

A kezdeményezők szerint a projekt nemcsak egy park megmentéséről szól, hanem arról is, hogy megmutassák: kis lépésekkel, közösségi összefogással egy városi zöldterület is új életre kelhet.