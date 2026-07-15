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Döbbenetes látvány fogadta a balatoni strandolókat: hatalmas tetemet vetett partra a víz + Fotó

HelloVidék
2026. július 15. 14:15

Nem mindennapi látvány fogadta a strandolókat Siófoknál: egy közel egyméteres busatetemet vetett partra a Balaton. A hal miatt egy helyi lakos a közösségi médiában érdeklődött, a szakemberek szerint azonban az ilyen esetek időről időre természetes módon előfordulnak a tónál.

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Egy szokatlanul nagy, elhullott busát találtak a Balaton partján Siófokon – számolt be róla egy helyi lakos a közösségi médiában. A megtaláló szerint a hal mérete elérhette az egy métert is, a tetem pedig közvetlenül egy lépcső közelében feküdt.

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„Nem tudom szemléltetni, de méter tuti megvan!” – írta Bozsó Richárd a Siófoki élet nevű Facebook-csoportban, hozzátéve, hogy a környéken szokatlanul erős halszagot is érzett. A bejegyzéshez több hozzászólás érkezett, sokan arra voltak kíváncsiak, mi okozhatta a nagyméretű hal pusztulását.

Bozsó Richárd / FacebookBozsó Richárd / Facebook

Több ezer haltetemet gyűjtöttek be idén

A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHNp Zrt.) tájékoztatása szerint a tó partján rendszeresen előfordulnak elhullott halak. Ezek begyűjtése és elszállítása a társaság feladata a mintegy 220 kilométeres balatoni partszakaszon - írta a bejegyzés kapcsán a Pecaverzum.

A társaság adatai szerint 2026-ban június végéig több mint 2400 haltetemet gyűjtöttek össze a Balaton partjáról. Ezek között:

  • több mint 1100 ponty,
  • több mint 500 busa,
  • 67 balin,
  • 58 süllő,
  • 53 angolna,
  • 14 harcsa,
  • valamint több száz egyéb halfaj egyede szerepelt.

A begyűjtött tetemeket a szabályoknak megfelelően ártalmatlanításra továbbítják.

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Nem mindig betegség áll a háttérben

A szakemberek szerint a halpusztulásoknak többféle oka lehet. Előfordulhat természetes elhullás, betegség, környezeti változás, illetve az is, hogy ragadozók ejtik el a halakat. Egy-egy nagyobb testű hal pusztulása ezért önmagában még nem jelent rendkívüli eseményt, ugyanakkor a szakemberek számára fontosak a lakossági bejelentések, hogy a problémás eseteket ellenőrizni tudják.

A BHNp Zrt. azt kéri, hogy aki elhullott halat talál a Balaton partján, jelezze a társaság siófoki központjánál a +36 84 519 640-es telefonszámon. A bejelentéseket munkanapokon, hivatalos ügyfélfogadási időben fogadják.
Címlapkép: Getty Images
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