„Itt az idő: félre kell verni a harangokat!” – írta egy friss Facebook-bejegyzésében Schell Gergely környezettudatossági szaktanácsadó és pszichológus, miután bejárta a Jászság folyóit.
Döbbenetes látvány fogadta a balatoni strandolókat: hatalmas tetemet vetett partra a víz + Fotó
Nem mindennapi látvány fogadta a strandolókat Siófoknál: egy közel egyméteres busatetemet vetett partra a Balaton. A hal miatt egy helyi lakos a közösségi médiában érdeklődött, a szakemberek szerint azonban az ilyen esetek időről időre természetes módon előfordulnak a tónál.
Egy szokatlanul nagy, elhullott busát találtak a Balaton partján Siófokon – számolt be róla egy helyi lakos a közösségi médiában. A megtaláló szerint a hal mérete elérhette az egy métert is, a tetem pedig közvetlenül egy lépcső közelében feküdt.
„Nem tudom szemléltetni, de méter tuti megvan!” – írta Bozsó Richárd a Siófoki élet nevű Facebook-csoportban, hozzátéve, hogy a környéken szokatlanul erős halszagot is érzett. A bejegyzéshez több hozzászólás érkezett, sokan arra voltak kíváncsiak, mi okozhatta a nagyméretű hal pusztulását.
Több ezer haltetemet gyűjtöttek be idén
A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. (BHNp Zrt.) tájékoztatása szerint a tó partján rendszeresen előfordulnak elhullott halak. Ezek begyűjtése és elszállítása a társaság feladata a mintegy 220 kilométeres balatoni partszakaszon - írta a bejegyzés kapcsán a Pecaverzum.
A társaság adatai szerint 2026-ban június végéig több mint 2400 haltetemet gyűjtöttek össze a Balaton partjáról. Ezek között:
- több mint 1100 ponty,
- több mint 500 busa,
- 67 balin,
- 58 süllő,
- 53 angolna,
- 14 harcsa,
- valamint több száz egyéb halfaj egyede szerepelt.
A begyűjtött tetemeket a szabályoknak megfelelően ártalmatlanításra továbbítják.
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Nem mindig betegség áll a háttérben
A szakemberek szerint a halpusztulásoknak többféle oka lehet. Előfordulhat természetes elhullás, betegség, környezeti változás, illetve az is, hogy ragadozók ejtik el a halakat. Egy-egy nagyobb testű hal pusztulása ezért önmagában még nem jelent rendkívüli eseményt, ugyanakkor a szakemberek számára fontosak a lakossági bejelentések, hogy a problémás eseteket ellenőrizni tudják.
A BHNp Zrt. azt kéri, hogy aki elhullott halat talál a Balaton partján, jelezze a társaság siófoki központjánál a +36 84 519 640-es telefonszámon. A bejelentéseket munkanapokon, hivatalos ügyfélfogadási időben fogadják.
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