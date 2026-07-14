Szír történész mentheti meg a Balaton 200 éves kincsét: új életre kelhet a legendás Borharapó fogadó

Petőfi Sándor nevét is az ajtófélfába véste, ma pedig Siófok egyik legfontosabb történelmi épületeként várja új korszakát a több mint kétszáz éves Borharapó fogadó. Az üresen álló műemléket a helyiek által csak Ramirezként ismert, szír származású történész végzettségű vendéglátós vásárolta meg, aki nemcsak felújítani akarja az épületet, hanem visszaadná a hely régi rangját is.

Siófok nem bővelkedik műemlék épületekben: a Borharapó fogadó a város egyetlen műemléki védettséget élvező épülete, ráadásul a település egyik legrégebbi, ma is ismert vendéglátóhelye. A több mint kétszáz éves épület története szorosan összefonódik a város múltjával: egykor fogadóként és lóváltó állomásként is működött a mai Fő utca és Mártírok útja találkozásánál - írta a Siófok.hu.

A legenda szerint Petőfi Sándor is megfordult itt, és nevét az ajtófélfába véste – igaz, az ilyen történeteknél a helytörténészek mindig óvatosságra intenek, hiszen a korabeli bizonyítékok sok esetben hiányosak. Ami biztos: az épület hosszú időn keresztül fontos találkozási pontja volt Siófoknak.

Történészből lett vendéglátós menti a múltat

A Borharapót nemrég Barrak Ramez vásárolta meg, akit a siófokiak három évtizede csak Ramirez néven ismernek. A szír származású magyar állampolgár eredetileg nem vendéglátósnak készült: történész diplomát szerzett 1994-ben. Fiatalon ösztöndíjjal Amerikába is eljutott volna, végül azonban családi okok miatt Magyarországra került. Testvére Szegeden tanult orvosnak, ő pedig először maga is az orvosi pályával próbálkozott, majd a történész szakot választotta.

Bár egyetemi állást is ajánlottak neki, végül a vendéglátásban találta meg a helyét. Siófokon több ismert hely kötődik a nevéhez: a Magyar Udvarból később Magyar Halászcsárda lett, az egykori Pipacs bár helyén nyitotta első Ramirez éttermét, majd a Matróz helyén működtette következő vendéglátóhelyét.

Több mint kétszáz év történelem egyetlen épületben A siófoki Borharapó nem csupán egy régi vendéglátóhely, hanem a város múltjának egyik fontos darabja. A XVIII. században épült, tornácos, nyitott folyosós épület eredetileg a veszprémi káptalan tulajdonában állt, és Vendégház néven működött. Később Fogas, majd Borharapó néven vált ismertté a helyiek körében.

Az épület udvara 1863-ban új szerepet kapott: itt alakították ki a Posta Lóváltó Állomást, amely a korabeli közlekedés fontos állomása volt. A második világháború után állami tulajdonba került, később a Magyar Üdülőellátó Vállalat, majd az Éttermi és Büfé Vállalat kezelésében működött tovább.

1960-tól már borozóként várta a vendégeket, ekkor a Pannónia Szálloda és Vendéglátó Vállalat tulajdonába tartozott. Az évtizedek során többször korszerűsítették: 1986-ban a konyhát bővítették, így már meleg ételeket is kínálhattak, 1989-ben pedig elkészült a terasz és a belső udvar átalakítása is.

Az épület 1993-ban került magántulajdonba, majd 2008-ban új tulajdonoshoz került, aki nagyszabású felújítással igyekezett visszaadni a hely eredeti hangulatát, miközben a XXI. századi vendéglátás igényeinek is megfeleltette. Ekkor kapta a régi Borharapó név mellé a Ristorante Rustica elnevezést is.

„Nem egy éttermet vettünk, hanem egy történetet”

Az új tulajdonos régóta figyelte a Borharapó sorsát. Mint elmondta, mindig sajnálta, amikor az épület üresen állt, mert úgy gondolta: ezt a helyet minden siófokinak legalább egyszer látnia kellene a történelme és hangulata miatt. A célja nem egy egyszerű étterem kialakítása, hanem egy olyan hely létrehozása, amely megőrzi a múlt értékeit.

A felújítás során megtartanák az épület régi karakterét: a boltíveket, a régi téglákat és azokat a kerámia domborműveket is, amelyek a falakon maradtak. A vendégek számára pedig a tervek szerint a hely történetét is bemutatnák régi fotókkal és történetekkel.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Nem a gyorséttermi vonalat erősítenék

Barrak Ramez szerint fontos, hogy családját és vendéglátását ne csupán a származása alapján ítéljék meg. Mint fogalmazott, magyar családként élnek, magyar a felesége és a gyermeke is, ő pedig siófoki vendéglátósként szeretne tovább dolgozni. A Borharapó újranyitásával azt szeretnék üzenni, hogy a helyiek számára is fontos az épület: nemcsak turistalátványosságként, hanem közösségi térként is működjön.

A terveik között szerepelnek kulturális programok, élő zene és olyan rendezvények is, amelyek egész évben életet vihetnek az épületbe. A kezdeményezés illeszkedik abba a törekvésbe is, hogy Siófok ne csak a nyári buliturizmusról legyen ismert, hanem családbarátabb, egész éves úti célként is erősödjön. A Borharapó megmentése így nem csupán egy régi vendéglátóhely újjászületése lehet, hanem egy darabka siófoki múlt megőrzése is.

Címlapkép: Siófok, Fő utca 43., Fogas étterem. 1957 Fortepan/ Bauer Sándor