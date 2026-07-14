A műsorvezető azt mondta, az utóbbi időben több helyen is szembesült ezzel, még olyan önkiszolgáló helyeken is, ahol a vendég maga áll sorba és veszi...
Szír történész mentheti meg a Balaton 200 éves kincsét: új életre kelhet a legendás Borharapó fogadó
Petőfi Sándor nevét is az ajtófélfába véste, ma pedig Siófok egyik legfontosabb történelmi épületeként várja új korszakát a több mint kétszáz éves Borharapó fogadó. Az üresen álló műemléket a helyiek által csak Ramirezként ismert, szír származású történész végzettségű vendéglátós vásárolta meg, aki nemcsak felújítani akarja az épületet, hanem visszaadná a hely régi rangját is.
Siófok nem bővelkedik műemlék épületekben: a Borharapó fogadó a város egyetlen műemléki védettséget élvező épülete, ráadásul a település egyik legrégebbi, ma is ismert vendéglátóhelye. A több mint kétszáz éves épület története szorosan összefonódik a város múltjával: egykor fogadóként és lóváltó állomásként is működött a mai Fő utca és Mártírok útja találkozásánál - írta a Siófok.hu.
A legenda szerint Petőfi Sándor is megfordult itt, és nevét az ajtófélfába véste – igaz, az ilyen történeteknél a helytörténészek mindig óvatosságra intenek, hiszen a korabeli bizonyítékok sok esetben hiányosak. Ami biztos: az épület hosszú időn keresztül fontos találkozási pontja volt Siófoknak.
Történészből lett vendéglátós menti a múltat
A Borharapót nemrég Barrak Ramez vásárolta meg, akit a siófokiak három évtizede csak Ramirez néven ismernek. A szír származású magyar állampolgár eredetileg nem vendéglátósnak készült: történész diplomát szerzett 1994-ben. Fiatalon ösztöndíjjal Amerikába is eljutott volna, végül azonban családi okok miatt Magyarországra került. Testvére Szegeden tanult orvosnak, ő pedig először maga is az orvosi pályával próbálkozott, majd a történész szakot választotta.
Bár egyetemi állást is ajánlottak neki, végül a vendéglátásban találta meg a helyét. Siófokon több ismert hely kötődik a nevéhez: a Magyar Udvarból később Magyar Halászcsárda lett, az egykori Pipacs bár helyén nyitotta első Ramirez éttermét, majd a Matróz helyén működtette következő vendéglátóhelyét.
„Nem egy éttermet vettünk, hanem egy történetet”
Az új tulajdonos régóta figyelte a Borharapó sorsát. Mint elmondta, mindig sajnálta, amikor az épület üresen állt, mert úgy gondolta: ezt a helyet minden siófokinak legalább egyszer látnia kellene a történelme és hangulata miatt. A célja nem egy egyszerű étterem kialakítása, hanem egy olyan hely létrehozása, amely megőrzi a múlt értékeit.
A felújítás során megtartanák az épület régi karakterét: a boltíveket, a régi téglákat és azokat a kerámia domborműveket is, amelyek a falakon maradtak. A vendégek számára pedig a tervek szerint a hely történetét is bemutatnák régi fotókkal és történetekkel.
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Nem a gyorséttermi vonalat erősítenék
Barrak Ramez szerint fontos, hogy családját és vendéglátását ne csupán a származása alapján ítéljék meg. Mint fogalmazott, magyar családként élnek, magyar a felesége és a gyermeke is, ő pedig siófoki vendéglátósként szeretne tovább dolgozni. A Borharapó újranyitásával azt szeretnék üzenni, hogy a helyiek számára is fontos az épület: nemcsak turistalátványosságként, hanem közösségi térként is működjön.
A terveik között szerepelnek kulturális programok, élő zene és olyan rendezvények is, amelyek egész évben életet vihetnek az épületbe. A kezdeményezés illeszkedik abba a törekvésbe is, hogy Siófok ne csak a nyári buliturizmusról legyen ismert, hanem családbarátabb, egész éves úti célként is erősödjön. A Borharapó megmentése így nem csupán egy régi vendéglátóhely újjászületése lehet, hanem egy darabka siófoki múlt megőrzése is.
Címlapkép: Siófok, Fő utca 43., Fogas étterem. 1957 Fortepan/ Bauer Sándor
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