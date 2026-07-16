Egy estére Hollywood költözik a magyar kastélyba: ikonikus filmzenék szólnak a csillagos ég alatt

Hollywood legismertebb dallamai töltik meg péntek este a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély parkját. A tóparti szabadtéri koncerten a Voice & Brass együttes olyan ikonikus filmzenéket szólaltat meg, amelyek több generáció kedvencei lettek.

Különleges nyáresti koncertnek ad otthont július 17-én, pénteken a Fejér vármegyei Fehérvárcsurgón található Károlyi-kastély parkja. Az intézmény népszerű „A csillagok alatt” koncertsorozatának következő állomásán ezúttal a Voice & Brass együttes lép színpadra, amely a legismertebb filmzenéket idézi meg.

A koncert 20.30 órakor kezdődik a kastély parkjában, a kivilágított tó melletti szigeten. Rossz idő esetén sem marad el az esemény, ilyenkor a kastély épületében rendezik meg az előadást.

A műsorban olyan, generációk által ismert és kedvelt filmek zenéi csendülnek fel, amelyek a mozirajongók számára ismerős dallamokat ígérnek. A Voice & Brass produkciója a rézfúvós hangzást és az éneket ötvözi, így a filmzenei klasszikusok új hangszerelésben szólalnak meg.

A koncertre már megvásárolhatók a jegyek: a teljes árú belépő 4000 forint, míg a diák- és nyugdíjasjegy 2500 forintba kerül.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A kastély egész nyáron kulturális programokkal várja a látogatókat

A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély az év során rendszeresen ad otthont kulturális eseményeknek, koncerteknek, kiállításoknak és családi programoknak. A nyári időszakban a szabadtéri rendezvények különösen népszerűek, a park és a tó környezete pedig egyedi hangulatot ad az esti előadásoknak.

Az idei koncertsorozatban a filmzenei est mellett további komolyzenei és könnyűzenei programok is szerepelnek, így a kastély a nyár egyik kulturális találkozóhelyévé válik a térségben.