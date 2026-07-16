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Egy estére Hollywood költözik a magyar kastélyba: ikonikus filmzenék szólnak a csillagos ég alatt
Hollywood legismertebb dallamai töltik meg péntek este a fehérvárcsurgói Károlyi-kastély parkját. A tóparti szabadtéri koncerten a Voice & Brass együttes olyan ikonikus filmzenéket szólaltat meg, amelyek több generáció kedvencei lettek.
Különleges nyáresti koncertnek ad otthont július 17-én, pénteken a Fejér vármegyei Fehérvárcsurgón található Károlyi-kastély parkja. Az intézmény népszerű „A csillagok alatt” koncertsorozatának következő állomásán ezúttal a Voice & Brass együttes lép színpadra, amely a legismertebb filmzenéket idézi meg.
A koncert 20.30 órakor kezdődik a kastély parkjában, a kivilágított tó melletti szigeten. Rossz idő esetén sem marad el az esemény, ilyenkor a kastély épületében rendezik meg az előadást.
A műsorban olyan, generációk által ismert és kedvelt filmek zenéi csendülnek fel, amelyek a mozirajongók számára ismerős dallamokat ígérnek. A Voice & Brass produkciója a rézfúvós hangzást és az éneket ötvözi, így a filmzenei klasszikusok új hangszerelésben szólalnak meg.
A koncertre már megvásárolhatók a jegyek: a teljes árú belépő 4000 forint, míg a diák- és nyugdíjasjegy 2500 forintba kerül.
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A kastély egész nyáron kulturális programokkal várja a látogatókat
A fehérvárcsurgói Károlyi-kastély az év során rendszeresen ad otthont kulturális eseményeknek, koncerteknek, kiállításoknak és családi programoknak. A nyári időszakban a szabadtéri rendezvények különösen népszerűek, a park és a tó környezete pedig egyedi hangulatot ad az esti előadásoknak.
Az idei koncertsorozatban a filmzenei est mellett további komolyzenei és könnyűzenei programok is szerepelnek, így a kastély a nyár egyik kulturális találkozóhelyévé válik a térségben.
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