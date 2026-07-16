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Nyugodt pillanatok és pihenés a medencében. Egy nő élvezi a nyaralást. Szépség- és gyógyfürdő-központ, wellness és jóllét, vízi kezelések.
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Nem várt bejelentés a Balaton környéki gyógyfürdőből: erről mindenki tudjon, aki tervez vele a nyaraláson

MTI
2026. július 16. 09:15

Bővíti szolgáltatásainak körét a Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont, a tervek szerint 2027 nyarára megvalósuló félmilliárd forintos fejlesztés kivitelezői szerződésének aláírásáról Bereczk Balázs, Marcali polgármestere a Facebook-oldalán adott hírt.

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A településvezető az MTI-nek szerdán elmondta, hogy a létesítmény bel- és kültéri egységeit egyaránt érintő, július végén kezdődő beruházás részeként a nyári öltöző átalakításával gőzkabint, élményzuhanyt, jégkutat helyeznek üzembe.

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A vendégek kikapcsolódását aromaszauna, pihenőhelyek, kényelmüket új kültéri öltözőblokk, gyógyulásukat fiziko- és fizioterápiás kezeléseket kínáló terápiás terek szolgálják – tette hozzá. Jelezte, emellett sor kerül árnyékolók, ülőhelyek telepítésére, fedett kerékpártároló létesítésére is.

Kitért arra, hogy az egyre több embert vonzó, tavaly mintegy 65 ezer vendéget fogadó fürdő a kivitelezés ideje alatt is nyitva tart, a munkálatok miatt csak a mostani szauna és gőzkabin nem használható. Bereczk Balázs a beruházást a kor követelményeinek megfelelő wellness szolgáltatások, valamint az orvosi szolgáltatási feltételek megteremtésének igényével indokolta.

Honlapja szerint a 11 ezer lakosú Marcali fürdője 2003-ban nyílt meg a város északi részén található 80 ezer négyzetméteres parkban. A komplexum termál- és gyógymedencékkel, úszómedencével, wellnesselemekkel, sportpályákkal és játszótérrel is várja a látogatókat.

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A marcali gyógyvízzel eredményesen kezelhetők a reumatikus, az idegrendszeri és a nőgyógyászati panaszok – olvasható a honlapon.
Címlapkép: Getty Images
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