Ingyen bulizhatunk egy egész hétvégén: külföldi fellépők is érkeznek a különleges nyári fesztiválra

Három napra a jazz és a swing fővárosává válik Miskolc: júliusban ismét megrendezik a Dixie és Jazz Fesztivált, ahol hazai és külföldi zenekarok lépnek fel – ráadásul minden koncert ingyenes.

Július közepén ismét megtelik zenével Miskolc belvárosa: július 17. és 19. között rendezik meg a IX. Miskolci Dixie és Jazz Fesztivált, amelyen három napon keresztül hazai és nemzetközi előadók hozzák el a dixieland, a jazz és a swing világát a közönségnek. A koncertek minden érdeklődő számára ingyenesen látogathatók.

A fesztivál két belvárosi helyszínen várja a látogatókat: a Szinva teraszon, valamint a Városház téren, a Grizzly előtt felállított színpadon. A szervezők célja, hogy tovább vigyék a város több évtizedes dixieland-hagyományait, hiszen Miskolcon már az 1980-as években is fontos szerepet töltött be ez a zenei irányzat - írta az MTI.

Külföldi és hazai fellépők érkeznek

A pénteki nyitónapon délután a Városház téren kezdődnek a programok: térzene, megnyitó, majd többek között a Smooth Jazz Quartett és a Swing Projekt koncertje várja a közönséget. Este a Szinva teraszon folytatódik a program, ahol a Papa Jazz Seven után a lengyel Zigy Jazz Band, majd a budapesti Black Diamond Bigband lép színpadra. A több mint húsz zenészt felvonultató formáció a swing korszak hangulatát idézi meg.

Szombaton délután ismét a Városház tér kerül fókuszba, ahol a Lumen Flow, a Jazz Inside Band és a Mizrab koncertjeit hallgathatják meg az érdeklődők. Este a Szinva teraszon a manouche jazzt játszó La Barriére Manouche Jazz, a Happy Dixieland Band Hévíz, valamint a fesztivál házigazdája, a több mint 35 éves múltra visszatekintő Miskolc Dixieland Band következik.

Vasárnapi dixie matinéval zárul a fesztivál

A rendezvény utolsó napján, vasárnap délelőtt sem maradnak zene nélkül a látogatók: a Városház téren Dixie matiné címmel a Miskolc Dixieland Band ad koncertet.

A fesztivál egyik különlegessége, hogy a szabadtéri koncerteknek köszönhetően bárki bekapcsolódhat a programokba, nem kell belépőt váltani a fellépésekre. A szervezők így egy olyan nyári városi eseményt kínálnak, ahol a jazzkedvelők és a műfajjal most ismerkedők egyaránt találhatnak számukra érdekes programot.