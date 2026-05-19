Lelép a sikeredző Nápolyból: véget ért az együttműködés, harag nélkül megy el Conte

Antonio Conte és a Napoli útjai közös megegyezéssel elválnak egymástól. Az edző vasárnap a Maradona Stadionban búcsúzik a szurkolóktól, lezárva egy eredményes, kétéves időszakot - jelentette a La Gazzetta dello Sport.

Vasárnap ül utoljára a Napoli kispadján Antonio Conte: az edző maga kezdeményezte távozását, amely elé a klubelnök nem gördített akadályt. A Serie A-ban a csapat idén a második helyet szerezte meg az Inter mögött.

A nápolyi klub elnöke, Aurelio De Laurentiis és Conte már az együttműködésük legelején, a FilmAuro irodájában történt első hivatalos kézfogáskor megállapodtak egy fontos feltételben: abban, hogy ha bármelyikük idő előtt véget akar vetni a kapcsolatnak, a másik nem gördít akadályt elé. Most pontosan ez történik: Conte felismerte, hogy a korszaka egy évvel a szerződése lejárta előtt véget ért, De Laurentiis pedig tudomásul vette az edző döntését.

A mérleg egyértelműen pozitív: a kétéves együttműködés alatt a Napoli bajnoki címet és Szuperkupát nyert. Conte úgy érzi, mindent megtett azért, hogy a klubot visszavezesse a csúcsra, és felkészítse a jövőre.

Olaszország Napoli Piaci érték: 417,30M € Bajnokság: Italian Serie A Jelenlegi helyezés: #2 Italian Serie A helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 1. Inter Milan 37 27 5 5 86 32 54 86 2. Napoli 37 22 7 8 57 36 21 73 3. AC Milan 37 20 10 7 52 33 19 70 Adatlap létrehozva: 2026.05.19.

Az olasz szakember a nápolyi éveket másként élte meg, mint a korábbi állomáshelyeit. Családjával együtt merült el a város mindennapjaiban. Gyakoriak voltak a kirándulások, az éttermi vacsorák, valamint a nappali és éjszakai séták. Ide tartozik a híres, spontán látogatása is a Spanyol negyedben található Maradona-falfestménynél, illetve a rendszeres találkozás a Castel Volturno edzőközpont előtt várakozó szurkolókkal. Ez egy másfajta Conte volt, és a búcsú is ennek megfelelően alakult: zökkenőmentesen és nyugodtan.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Vasárnap a bajnokság keretében, a Como ellen irányítja utoljára a csapatot a Napoli edzőjeként a Maradona Stadionban. A sajtóban már felröppentek a találgatások arról, hogy Conte következő állomása az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztja lehet, bár ezt egyelőre hivatalosan nem erősítették meg.