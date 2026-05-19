Nápoly, Olaszország â 2024. március 20: Nápoly, Olaszország: Gyönyörű légi felvétel a nápolyi labdarúgó stadionról az arany órában.
Sport

Lelép a sikeredző Nápolyból: véget ért az együttműködés, harag nélkül megy el Conte

Pénzcentrum
2026. május 19. 19:44

Antonio Conte és a Napoli útjai közös megegyezéssel elválnak egymástól. Az edző vasárnap a Maradona Stadionban búcsúzik a szurkolóktól, lezárva egy eredményes, kétéves időszakot - jelentette a La Gazzetta dello Sport.

Vasárnap ül utoljára a Napoli kispadján Antonio Conte: az edző maga kezdeményezte távozását, amely elé a klubelnök nem gördített akadályt. A Serie A-ban a csapat idén a második helyet szerezte meg az Inter mögött.

A nápolyi klub elnöke, Aurelio De Laurentiis és Conte már az együttműködésük legelején, a FilmAuro irodájában történt első hivatalos kézfogáskor megállapodtak egy fontos feltételben: abban, hogy ha bármelyikük idő előtt véget akar vetni a kapcsolatnak, a másik nem gördít akadályt elé. Most pontosan ez történik: Conte felismerte, hogy a korszaka egy évvel a szerződése lejárta előtt véget ért, De Laurentiis pedig tudomásul vette az edző döntését. 

A mérleg egyértelműen pozitív: a kétéves együttműködés alatt a Napoli bajnoki címet és Szuperkupát nyert. Conte úgy érzi, mindent megtett azért, hogy a klubot visszavezesse a csúcsra, és felkészítse a jövőre.

Olaszország
Napoli
Piaci érték: 417,30M €
Bajnokság: Italian Serie A
Jelenlegi helyezés: #2
Italian Serie A helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Inter Milan
37
27
5
5
86
32
54
86
2.
Napoli
37
22
7
8
57
36
21
73
3.
AC Milan
37
20
10
7
52
33
19
70
Adatlap létrehozva: 2026.05.19.

Az olasz szakember a nápolyi éveket másként élte meg, mint a korábbi állomáshelyeit. Családjával együtt merült el a város mindennapjaiban. Gyakoriak voltak a kirándulások, az éttermi vacsorák, valamint a nappali és éjszakai séták. Ide tartozik a híres, spontán látogatása is a Spanyol negyedben található Maradona-falfestménynél, illetve a rendszeres találkozás a Castel Volturno edzőközpont előtt várakozó szurkolókkal. Ez egy másfajta Conte volt, és a búcsú is ennek megfelelően alakult: zökkenőmentesen és nyugodtan.

Vasárnap a bajnokság keretében, a Como ellen irányítja utoljára a csapatot a Napoli edzőjeként a Maradona Stadionban. A sajtóban már felröppentek a találgatások arról, hogy Conte következő állomása az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztja lehet, bár ezt egyelőre hivatalosan nem erősítették meg.
