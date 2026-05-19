Nem csak a harmadik, hanem a negyedik idei Grand Slam-tornát is kihagyja a spanyol szupersztár.
Lelép a sikeredző Nápolyból: véget ért az együttműködés, harag nélkül megy el Conte
Antonio Conte és a Napoli útjai közös megegyezéssel elválnak egymástól. Az edző vasárnap a Maradona Stadionban búcsúzik a szurkolóktól, lezárva egy eredményes, kétéves időszakot - jelentette a La Gazzetta dello Sport.
Vasárnap ül utoljára a Napoli kispadján Antonio Conte: az edző maga kezdeményezte távozását, amely elé a klubelnök nem gördített akadályt. A Serie A-ban a csapat idén a második helyet szerezte meg az Inter mögött.
A nápolyi klub elnöke, Aurelio De Laurentiis és Conte már az együttműködésük legelején, a FilmAuro irodájában történt első hivatalos kézfogáskor megállapodtak egy fontos feltételben: abban, hogy ha bármelyikük idő előtt véget akar vetni a kapcsolatnak, a másik nem gördít akadályt elé. Most pontosan ez történik: Conte felismerte, hogy a korszaka egy évvel a szerződése lejárta előtt véget ért, De Laurentiis pedig tudomásul vette az edző döntését.
A mérleg egyértelműen pozitív: a kétéves együttműködés alatt a Napoli bajnoki címet és Szuperkupát nyert. Conte úgy érzi, mindent megtett azért, hogy a klubot visszavezesse a csúcsra, és felkészítse a jövőre.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Inter Milan
|
37
|
27
|
5
|
5
|
86
|
32
|
54
|
86
|
2.
Napoli
|
37
|
22
|
7
|
8
|
57
|
36
|
21
|
73
|
3.
AC Milan
|
37
|
20
|
10
|
7
|
52
|
33
|
19
|
70
Az olasz szakember a nápolyi éveket másként élte meg, mint a korábbi állomáshelyeit. Családjával együtt merült el a város mindennapjaiban. Gyakoriak voltak a kirándulások, az éttermi vacsorák, valamint a nappali és éjszakai séták. Ide tartozik a híres, spontán látogatása is a Spanyol negyedben található Maradona-falfestménynél, illetve a rendszeres találkozás a Castel Volturno edzőközpont előtt várakozó szurkolókkal. Ez egy másfajta Conte volt, és a búcsú is ennek megfelelően alakult: zökkenőmentesen és nyugodtan.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Vasárnap a bajnokság keretében, a Como ellen irányítja utoljára a csapatot a Napoli edzőjeként a Maradona Stadionban. A sajtóban már felröppentek a találgatások arról, hogy Conte következő állomása az olasz válogatott szövetségi kapitányi posztja lehet, bár ezt egyelőre hivatalosan nem erősítették meg.
A tárgyalások már előrehaladott stádiumban járnak, és a hírek szerint Maresca is szívesen elvállalná a feladatot
Billie Jean King 82 évesen szerezte meg egyetemi diplomáját, hat évtizeddel azután, hogy tanulmányait félbehagyta a sportkarrierje kedvéért.
A brazil névsorban helyet kapott Neymar is, a 34 éves csatár 2023 óta nem szerepelt a nemzeti csapatban.
Bár hivatalosan még egy évig szerződés köti a Manchester Cityhez, sajtóértesülések szerint Pep Guardiola a szezon végén távozik a csapat vezetőedzői posztjáról.
Hamarosan jön a budapesti BL-döntő: megszólalt a rendezésről két kormánytag, így állnak most a rendezők
Magas szintű biztonsági és logisztikai egyeztetést tartottak a szervezők a 2026. május 30-i, budapesti Bajnokok Ligája-döntő zökkenőmentes lebonyolítása érdekében.
A West Ham kiesése a Premier League-ből akár évi 2,5 millió fonttal is megterhelheti a londoni adófizetőket: a helyzetet a London Stadionra kötött bérleti szerződés...
Milliókat kaszálhatna, de esze ágában nincs eladni a vb-albumot: hatvan év után fejezte be a gyűjtő, épp időben a vébére
Az utolsó hiányzó darabbal a gyűjtemény ma már több ezer fontot érhet, ám a tulajdonos hallani sem akar az eladásáról.
A négyszeres Forma–1-es világbajnok autójának műszaki hibája véget vetett a győzelmi reményeknek.
Mourinho feladata elsősorban a rendteremtés lesz, hivatalosan jövő héten mutathatják be.
Hatvanegy éves korában elhunyt Scott Hastings, a skót rögbi legendás alakja. A sportoló az 1990-es Grand Slam-győztes válogatott meghatározó játékosa volt
Cristiano Ronaldo továbbra is várja első komoly trófeáját az Al-Nasszr játékosaként.
A 28-szoros válogatott támadó pályafutásának következő állomása egyelőre bizonytalan.
Itthon a Győr az utolsó fordulóban biztosította be bajnoki címét, Angliában eldőlni látszik a kiesés. Véget ért a német és a francia bajnokság is.
Mikor van a szabadedzés, az időmérő és maga a verseny? Kattints, és tudj meg mindent a F1 Kanadai Nagydíjról!
Nagyon fájó végeredmény a kéziseknél: egy góllal vertük a szerbeket, de ez nem elég a vb-részvételhez
A magyar csapat már csak egy esetleges szabadkártyában bízhat a vb-részvételt és az ahhoz kötődő olimpiai kvalifikációt illetően.
Itt vannak a magyar csapatok lehetséges ellenfelei: hosszú túra várhat a Győrre, Fradira is a selejtezőben
A bajnok Győri ETO nem kiemeltként, míg a kupagyőztes Ferencváros kiemeltként várhatja a sorsolást a nemzetközi porondon.
Majoross Gergely csapatára kedden sorsdöntő, a bennmaradásról határozó összecsapás vár a szintén nulla pontos britek ellen.
Beválasztották a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába a magyar úszóklasszist, a sokszoros olimpiai érmes Cseh Lászlót.
-
Jelentős átrendeződés a lakossági megtakarításoknál: egyre nyitottabbak a magyarok a részvényekre
Az MBH Befektetési Bank vezérigazgató-helyettese szerint nő a kockázatvállalási hajlandóság.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít