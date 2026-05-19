Megvan az ítélet az angol focibotrányban: kizárták a kémkedő csapatot a döntőből, de ez még nem minden

2026. május 19. 20:14

A kémkedési botrány következményeként a Sotont kizárták a rájátszásból, így a Middlesbrough kapott esélyt a döntőben, így feljuthat az első osztályba.

A Sky Sports kedden este jelentette, hogy a Southamptont kizárták a Championship rájátszásából a "kémbotrány" miatt. Helyét a Middlesbrough vette át, amely így a Hull City ellen játszhatja a döntőt.

Az angol másodosztály rájátszásából a klubot érintő kémkedési botrány következményeként zárták ki a Southamptont. A döntés értelmében a Middlesbrough visszakapta a helyét a párharcokban. A csapat május 23-án, szombaton a Hull City ellen lép pályára a feljutásról döntő fináléban.

A kémkedési botrányról a Pénzcentrumon ma is írtunk: még a két csapat elődöntője előtt történt, hogy a Soton egyik elemzőjét rajtakapták, amint a Boro edzésén készített videókat egy bokor rejtekében. A megfigyelt csapat természetesen hivatalos helyen azonnal jelezte az ügyet, ebből indult el a vizsgálat.

A kizáráson túl a Southampton négypontos büntetést is kapott a következő Championship-idényre. A klubnak lehetősége van megfellebbezni a határozatot.
