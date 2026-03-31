HelloVidék

Így lesz igazán omlós a húsvéti sonka: a vidéki hentes elárulta a titkos receptet, amit lehetetlen elrontani

Pais-Horváth Szilvia
2026. március 31. 06:30

Nincs húsvét sonka nélkül, de mitől lesz egyszerre szaftos és omlós, és hogyan fűszerezzük? Milyen sonkát válasszunk, mire figyeljünk a főzés során? Íme a fő titok, amit egy hazai sztárhentes osztott meg a TikTokon.

A hímes tojást még csak-csak magabiztosan elkészítjük otthon, a főtt sonkának azonban sokan már nem mernek nekiállni – inkább megveszik a szupermarketben készen. Pedig nincs ok az aggodalomra: a húsvéti sonka főzése egyáltalán nem ördöngösség, bárki bátran belevághat! Másrészt: húsvét csak egyszer van egy évben – adjuk meg hát mi is a módját!

Első és legfontosabb kérdés, hol vegyünk jó húsvéti sonkát?!

A legjobban akkor járunk, ha nem hipermarketben vásárolunk „húsvéti sonkának” nevezett, gyorsérlelt, gyorspácolt készítményeket, inkább kistermelőktől, piacon vagy termelői boltokban szerezzük be az alapanyagot. Ők ugyanis időben elkezdik az érlelést, amely hagyományosan sózást, bükkfán való füstölést, majd szárítást jelent.

Választhatunk füstölt csülköt, darabban füstölt combot (akár szalonnával), tarját, kötözött combot vagy lapockát – attól függően, hogy inkább a szaftosabb vagy a szárazabb húsokat szeretjük.

Egyre többen teszik le a voksukat a parasztsonka mellett is, ami karakteres ízével igazi húsvéti klasszikusnak számít. Az egész parasztsonkát ráadásul a legtöbb hentes kérésre feldarabolja, hiszen kevesen főznek egyszerre többkilós darabokat.

A lényeg: ha tehetjük ne vegyünk gyorspácolt, fóliázott sonkát. Ha gyanúsan olcsón jutunk hozzá, akkor is érdemes elgondolkodni – a jó sonka egyszerűen nem lehet olcsóbb, mint maga a disznóhús!

Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
Az ünnepi roham várhatóan az idei évben is kiemelt időszak lesz a kiskereskedelem és a turizmus számára.

Áztassuk, ne áztassuk? Ettől lesz omlós a húsvéti sonka

A legfontosabb alapszabály: tilos a sonkát áztatni!

Ezt a tippet a „a.sonkas.a.sajtos” nevű oldal magyar TikTokere osztotta meg, aki prémium minőségű sonkákat, sajtokat és delikát termékeket mutat be a világ minden tájáról. A Szentendrén és a Fény utcai piacon is elérhető üzlet különlegességei között füstölt marhanyelv és változatos párizsi felvágottak is szerepelnek, amelyeket a TikToker gyakran népszerűsít a videóiban. Húsvét közeledtével most elárulta, ő hogyan készíti a főtt sonkát.

A hideg vízben tegyük fel főni, és már ekkor ízesíthetjük is: mehet bele bors, babérlevél, hagyma, fokhagyma, sőt, ízlés szerint akár egy kevés fahéjrúd is. A főzés lassan, gyöngyözve történjen – pont úgy, mint egy jó levesnél. Ha pedig egy kicsit különlegesebb ízekre vágyunk, érdemes kipróbálni a szegfűborsot vagy a borókabogyót is. Sőt, akár egy darab kolbász is kerülhet a sonka mellé – ettől nemcsak a hús lesz még ízesebb, hanem a főzőlé is igazán gazdag, karakteres ízt kap.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A főzési időt nem érdemes percre pontosan belőni: a sonka mérete, a víz mennyisége és még a fazék is befolyásolja. A lényeg, hogy ne siettessük vele. Amikor a sonka már majdnem kész, zárjuk el alatta a tűzhelyet, és hagyjuk a saját levében kihűlni. Ettől lesz igazán szaftos és omlós – nem pedig száraz.

Nem szabad kapkodni vele!

A sonkát érdemes úgy készíteni, mintha egy jó húslevest főznénk: annyi vízben, ami éppen ellepi a húst – ehhez bizony egy nagyobb lábasra lesz szükség. Az is fontos, hogy takaréklángon főzzük, a leve csak gyöngyözzön, ne lobogjon.

A főzési idő a sonka méretétől függ, de általában 4–5 órával biztosan számolhatunk. Akkor lesz igazán jó, amikor a hús már vajpuha, és a csont (ha van benne) könnyedén kihúzható. Ha elkészült – ezt villával is ellenőrizhetjük –, fedjük le, és hagyjuk a saját főzőlevében kihűlni. Így elkerülhetjük, hogy kiszáradjon, és szép omlós, szaftos marad.

Végezetül még egy jó tanács: ezért ne öntsd ki a főzőlevet!

A sonkalé igazi kincs: átveszi a hús füstös-sós ízét és a fűszerek aromáját, így tökéletes alapja lehet számos ételnek. Készíthetünk belőle levest, de remekül működik bab-, lencse- vagy akár krumplifőzelékhez is.

Ha nem használjuk fel azonnal, az sem gond: érdemes kisebb adagokban lefagyasztani. Később aranyat ér majd, amikor gyorsan össze kell dobni egy tartalmas, ízes fogást.
