Lány a szupermarketben, kezében pamut bevásárlótáska és tojásvásárlás kézműves csomagban, műanyag zacskó nélkül. Nulla hulladék, műanyagmentes koncepció. Fenntartható életmód. Banner
Vásárlás

Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén

Biró Attila
2026. március 30. 13:03

Közeleg a húsvéti hosszú hétvége, és ezzel együtt beindul az ünnepi roham, amely várhatóan az idei évben is kiemelt időszak lesz a kiskereskedelem és a turizmus számára. De hogyan készülnek minderre a kereskedők és a turisztikai szereplők, és mire számíthatnak a vásárlók, utazók? A Pénzcentrum hétfőnként megjelenő tematikus körképe, a Hetifókusz ezúttal ennek járt utána.

Ez itt a Hetifókusz, a Pénzcentrum hétfőnként megjelenő körképe, amelyben hétről-hétre egy aktuális témát vagy szezonális kérdést veszünk górcső alá, hogy átlátható és részletes képet adjunk a legfontosabb gazdasági és közéleti történésekről. Ezen a héten a közelgő húsvéti ünnepek lesznek terítéken. Mint arra már sokan készülnek, a csonka hét után 4 napos hosszúhétvége vár a magyarokra, sok-sok családi-baráti összejövetellel, és finom falatokkal, odahaza vagy épp egy belföldi vendéglátóhelyen. Na, és Te hogyan készülsz az ünnepre, családi körben odahaza, vagy épp egy hazai wellness szállódában jöttök össze?

Az idei évben április 3-ával kezdődő (nagypéntek) és 6-ával záródó (húsvéthétfő) ünnepi hosszúhétvége a karácsony után talán az egyik legfontosabb esemény a kiskereskedelem és a turisztikai szektor számára. Így nem véletlen, hogy friss Hetifókusz sorozatunk középpontjában is ez a két szektor áll, amelyekben a piaci szereplők gőzerővel készülnek a bevásárló- és vendégseregek érkezésére. Az alábbiakban az élelmiszerláncok közül az ALDI, a Lidl, a Penny, a Spar, és a Tesco árult el számunkra részleteket az ünnepi készülődésről; továbbá a Danubius Hotels és a Hunguest Hotels avatott be minket a turisztikai szereplők várakozásaiba.

Így készülnek a boltok a húsvétra

A vásárlói trendek idén is egyértelműek: az árak emelkedése ellenére a hagyományos ünnepi élelmiszerek (sonka, tojás) iránti kereslet idén is erős marad. Az előrejelzések ugyanakkor kettősek: miközben a húsipari forgalom például 6,1–6,3 milliárd forint körül alakulhat, addig információink szerint nem várható látványos felfutás édességpiacon az idei húsvéti szezonban. Egy biztos, a húsvét naptárhatása jelentősen befolyásolja majd ezúttal is a historikus kiskereskedelmi adatokat.

A boltláncok pedig idén is arra készülnek, hogy a kereslet csúcspontja az utolsó hétre esik majd. Iparági visszajelzéseink szerint a húsvéti nagybevásárlás tekintetében a diszkontok és hiperek a legnépszerűbbek.

Az ünnepi asztal hagyományos kellékei, azaz többek között a sonka, a tojás, a tormák, a tavaszi friss zöldségek, és az édességek beszerzése tekintetében komoly harc bontakozik ki a vásárlókért. A boltláncok így bőséges termékszortimenttel, extra akciókkal igyekeznek becsábítani a fogyasztókat. De, hogy ebben a kavalkádban mivel lehet valójában megszólítani a vásárlókat, és mennyit hajlandóak a kasszáknál hagyni, arról a piaci szereplőket is megkérdeztük.

ALDI: Az ünnepi időszakban is az akciókra építenek

Az ALDI hangsúlyosan az árakon keresztül készül a húsvétra - tájékoztatta a diszkontlánc a Pénzcentrumot. Kiemelték: az év elején több mint 1000 termék árát csökkentették, és az ünnepi időszakban is az akciókra építenek. A klasszikus húsvéti termékek (sonka, torma, pékáruk) már március elejétől megjelennek a kínálatban, de a legnagyobb kereslet az utolsó 1-2 hétben jön.

Kiemelt kategória továbbá a szeszes ital: a pálinkák, likőrök, ginek és borok forgalma ilyenkor érezhetően megugrik, ami a családi összejövetelekhez köthető. A vásárlók itt is erősen árérzékenyek, de ünnepkor megjelenik a nyitottság a különlegesebb, prémium termékek iránt

- tették hozzá

Lidl: A húsvét továbbra is az év egyik legerősebb időszaka

A Lidl tájékoztatása szerint a húsvét továbbra is az év egyik legerősebb időszaka. Tavaly több mint 875 tonna sonka fogyott, és idén is hasonló volumenre készülnek. A kínálat 16 féle sonkát tartalmaz, 1 599 és 4 490 Ft/kg közötti ársávban, így mindenki találhat pénztárcájának megfelelő terméket. Elmondták azt is, hogy a legkeresettebb termék továbbra is a füstölt-főtt kötözött lapocka, de a top három termék között szerepel még a Kőröshegyi sonka és a kötözött combsonka is.

Az édességeknél több mint 80 féle húsvéti termék érhető el, a saját márkás kínálat mellett ismert márkák is megjelennek

- összegezte a Lidl Magyarország, és azt is hozzátették, hogy a forgalom csúcsa itt is az ünnep előtti napokra esik, különösen a nagypéntek előtti időszakra.

PENNY: Nő az egy kosárra jutó költés, de a vevők kifejezetten árérzékenyek

A PENNY tapasztalatai szerint a húsvéti bevásárlási lista alapjaiban nem változott: továbbra is a sonka, a tojás, a kalács és a torma viszi a prímet, ezek mellé jönnek a tejtermékek, sajtok és az édességek, főleg a csokinyuszik és csokitojások. Egyes termékeknél brutális a szezonális hatás: például az asztali torma éves forgalmának közel fele ilyenkor realizálódik - emelték ki. A lánc már hetekkel korábban elkezdte a felkészülést, idén például sonkából mintegy 12 százalékkal nagyobb készlettel készültek. Emellett erősítik a sütési-főzési alapanyagok kínálatát, és a speciális étrendet követőknek is bővítik a választékot.

Lapunk megkeresésére küldött tájékoztatásuk szerint a vásárlói oldalon egyértelmű a kép: nő az egy kosárra jutó költés, de közben a vevők kifejezetten árérzékenyek. A saját márkás termékek továbbra is jól mennek, ugyanakkor megjelent egy óvatos nyitás a prémium felé is, például különlegesebb termékek, mint a fürjtojás is bekerültek a kínálatba - sommázták. Kiemelték továbá azt is, hogy a vásárlási minta kétlépcsős:

A vásárlás két hullámban zajlik: a tartós élelmiszereket, az alapanyagokat előre, hetekkel korábban beszerzik, a friss termékek viszont az utolsó napokra maradnak, így ilyenkor a boltok forgalma is jelentősen megugrik

- tette hozzá a diszkontlánc..

SPAR: Készletekkel és munkaerővel is ráerősítenek a szezonra

A SPAR-nál a húsvéti szezon konkrét gyártási számokban is megjelenik. A Regnum húsüzemek például 260 tonna kötözött sonkát, 150 tonna csülköt, és több tíz tonna egyéb füstölt terméket állítanak elő az ünnepre - tájékoztatták a Pénzcentrumot.

Hozzátették, hogy a kereslet azonban nem csak a húsokra koncentrál. A torma iránt akár 70 százalékkal is megugrik a kereslet, a kész salátáknál pedig 40-50 százalékos bővükést lát a lánc. Kiemelték, hogy a pékáruknál és süteményeknél szintén erős a szezonális hatás, miközben a mentes termékek iránti kereslet is nő. A kínálatot ennek megfelelően bővítik gluténmentes és egyéb speciális termékekkel.

A legnagyobb forgalom a SPAR-nál is az ünnep előtti napokban várható, ezért a boltok készletekkel és munkaerővel is ráerősítenek az ünnepi csúcsidőszakban.

Tesco: Egyre látványosabb trend a kényelmi és prémium termékek erősödése

A Tesco adatai jól mutatják, mekkora volumenekről beszélünk húsvétkor. A tojás iránti kereslet ilyenkor 30–40 százalékkal ugrik meg, ami akár 6,5 millió darabos eladást is jelenthet a szezonban - közölték a Pénzcentrummal. Sonkából még durvábbak a számok: 260–280 tonna kerülhet a kosarakba, miközben a vásárlók 25-30 féle termékből válogathatnak.

A klasszikus húsvéti alapanyagok mellett egyre látványosabb trend a kényelmi és prémium termékek erősödése. A Tesco szerint egyre többen választanak sous-vide húsokat vagy előkészített fogásokat, amikkel gyorsan lehet „ünnepi szintű” ételt az asztalra tenni. A kínálat is ennek megfelelően széles: a hagyományos sonka mellett megjelennek különféle húsrészek, baromfi, sőt még halak és tengeri alapanyagok is.

A pékáruknál a klasszikus kalácsok mellett olyan különlegességek is felbukkannak, mint a babka vagy a Colomba. Az édességek és italok továbbra is húzó kategóriák, a kész húsvéti csomagok és saját márkás termékek kifejezetten jól mennek. Az italoknál a klasszikusok dominálnak, de a minőségi borok és proseccók is erősödnek.

A vásárlási csúcs az ünnep előtti napokra esik, főként szerdára, csütörtökre és szombatra

- árulta el a Pénzcentrumnak az áruházlánc.

Húsvéti kiruccanás a hosszú hétvégén

A húsvéti hosszú hétvége évek óta a belföldi turizmus egyik legerősebb időszaka, és iparági előrejelzséek alapján ez a trend 2026-ban is tovább erősödik. A legnépszerűbb úti célok között továbbra is ott szerepel a Balaton, a Tisza-tó, valamint a hegyvidéki térségek, különösen a Mátra-Bükk és Budapest környéke. A vendégek többsége wellness-szállodákban pihen, de egyre többen keresik az aktív kikapcsolódási lehetőségeket és a hagyományőrző programokat is, például az Ópusztaszeri skanzen rendezvényeit.

Ebben a dinamikusan bővülő környezetben kérdeztünk meg két hazai szállodaláncot arról, mire számítanak az idei húsvéti szezonban: folytatódik-e a növekedés, milyen foglalási trendek rajzolódnak ki, és mennyire változtak a vendégek igényei az elmúlt évhez képest. Visszajelzéseik szerint bár a helyek rohamosan fogynak, közel a teltház, le lehet még csapni last-minute helyekre.

Hunguest Hotels: A húsvéti csomagoknál a klasszikus recept működik

A Hunguest Hotels lapunk megkeresésére küldött visszajeézése szerint több szállodájukban már most teltház közeli állapot van, ugyanakkor néhány kiemelt fürdővárosban, például Hajdúszoboszlón, Hévízen és Bükfürdőn még akadnak szabad helyek. A lánc arra számít, hogy az utolsó időszakban még jöhet egy erősebb last minute hullám, de aki biztosra akar menni, annak nem érdemes kivárnia.

A húsvéti csomagoknál a klasszikus recept működik: gyerekprogramok, animáció, tematikus események és gasztronómiai kínálat (például sonkakóstoló) húzza a foglalásokat

- emelték ki, és azt is hozzátették, hogy emellett idén már horvátországi, abbáziai szállás is bekerült a kínálatukba, ami alternatívát ad azoknak, akik inkább külföldre mozdulnának.

Danubius Hotels: Teltházas hétvégére számítanak vidéken

A Danubius Hotels tájékoztatása szerint az idei húsvétot több tényező is befolyásolja: az ünnep korai időpontja, a bizonytalan időjárás, illetve a gazdasági környezet miatt óvatosabb utazási döntések - sorolták. Kiemelték: Budapesten például 5,6 százalékkal alacsonyabb a foglaltság, mint tavaly ilyenkor, ugyanakkor az árak közben 3-4 százalékkal emelkedtek. Hozzátették, hogy a kereslet szerkezete is változott: több a belföldi vendég, miközben bizonyos külföldi piacokról, például Izraelből vagy távolabbról visszaesés látszik.

A vidéki szállodáknál viszont stabilabb a helyzet. Itt a foglaltság nagyjából hozza a tavalyi szintet, sőt egyes helyeken még erősödés is látszik: a Danubius Hotel Bük például 15 százalékkal több foglalást regisztrált, és már most közel teltházas hétvégére számítunk

- árulták el a Pénzcentrum megkeresésére.

 
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:15
14:01
13:45
13:33
13:14
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 29.
Óriási pilates lázban ég Magyarország: gombamód nyílnak a stúdiók, vagyonokat költenek rá az emberek - mi kerül ezen ennyibe?
2026. március 30.
Észrevétlenül férkőzött be a magyarok életébe a mesterséges intelligencia: egy nagyszabású hazai kutatás most minden titokra fényt derít
2026. március 30.
Szigorítás jöhet a hazai jogosítványoknál: ha meglépik, ilyen autókat többé nem lehet majd vezetni
2026. március 30.
Hihetetlen, milyen lehetőségeket hagytak elúszni a befektetők a Cápák között fináléjában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 30. hétfő
Zalán
14. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Hivatalos bejelentés! Emelt összegű élelmiszerutalványt kapnak az öregségi nyugdíjasok idén tavasszal
2
4 hete
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
3
3 hete
Nincs apelláta, jön a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel, változik az Aldi, Lidl, Spar nyitvatartása is
4
3 hete
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
5
2 hete
Rengeteg magyar kaphat váratlan pénzt a számlájára: indul az utalás, ez nem átverés
PÉNZÜGYI KISOKOS
Forgalmi érték
Azt az alapvetően a használattal, erkölcsi kopással, valamint a kereslet kínálat értékmódosító hatásával módosult árat jelenti, amely az értékelés időszakában történő csere (adás-vétel) esetén elérhető, vagy (kár esetén) elérhető lenne. Legjobban közelíti meg a valóságos érték fogalmát, azonban a legritkább esetben tartalmazzák.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 13:45
Kemény szigorításról döntött az osztrák kormány: több ezer Ausztriában élő magyart érint a döntés
Pénzcentrum  |  2026. március 30. 11:42
Észrevétlenül férkőzött be a magyarok életébe a mesterséges intelligencia: egy nagyszabású hazai kutatás most minden titokra fényt derít
Agrárszektor  |  2026. március 30. 13:33
Váratlan fordulat az ukrán piacokon: fillérekért szabadulnak ettől a zöldségtől