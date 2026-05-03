Pintér Bence
HelloVidék

Megszólalt Győr polgármestere a nyugat-magyarországi azbesztbotrányról: ezt közölte Pintér Bence

Pénzcentrum
2026. május 3. 18:32

Győr útjai nem érintettek a nyugat-magyarországi azbesztszennyezési ügyben. A városban ugyanis sem az önkormányzati, sem az állami fenntartású útszakaszok felújításához nem használták a problémás osztrák zúzottkövet.

A közelmúltban a szombathelyi polgármester nyilatkozata nyomán merült fel, hogy az azbeszttel szennyezett építőanyag problémája akár egész Nyugat-Magyarországot érintheti.

Pintér Bence, Győr polgármestere azonban a közösségi oldalán arról tájékoztatott, hogy a helyieknek nincs okuk az aggodalomra.

A győri Útkezelő Szervezet beszámolója szerint az önkormányzati útkarbantartások és beruházások során egyáltalán nem használtak ausztriai bányákból származó alapanyagot. A munkálatokhoz kizárólag biztonságos, hazai kitermelőhelyekről vásároltak kőanyagot. Az építőanyagok többek között tatabányai, ugodi, uzsai és iszkaszentgyörgyi bányákból érkeztek.

Ezt a tényt a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megyei igazgatósága is megerősítette. A Győr területén található országos közutakat kezelő szervezet szintén nem dolgozott osztrák beszállítókkal. Ennek köszönhetően az általuk fenntartott úthálózat is teljesen mentes a mérgező szennyeződéstől.

