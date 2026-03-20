Rendkívüli! Vidéken terjeszkedik Szabi a pék: ebben a nagyvárosban nyílik a legendás pékség legújabb egysége

Tiktokon jött a hír: „Hello Esztergom, Szabi vagyok a Pék!” – köszönt be a neves cukrász-pékmester, aki bejelentette, hogy nem kell sokat várni rá, és Esztergomban is kóstolhatjuk a 110 éves kovászból készült, hamisítatlan és ínycsiklandó kenyerét.

Szabi a Pék, aki már régóta a fővárosi ínyencek kedvence, most a vidéki terjeszkedés mellett döntött. „Szerintem valami elképesztően finommal fogunk várni titeket minden reggel! Adjunk egy kis időt, hogy beinduljanak a kemencék, és süssünk igazán különleges, kovászos kenyereket” – mondta a mesterszakács a TikTok-videóban.

Az új esztergomi pékség várhatóan a klasszikus kenyereken túl szezonális péksüteményekkel, croissant-okkal és egyedi desszertekkel is kedveskedik majd a látogatóknak. A rövid videóban annyit árult el még Szabi, hogy üzelthelyisége az esztergomi városközpont közelében kap majd helyet: