Itt a fordulat, fellélegezhetnek a helyiek: vadiúj pláza épülhet a 30 éve elbukott szellemprojekt helyén

Több évtizedes félbemaradt beruházás nyomán új bevásárlóközpont épül Szekszárd északi részén: a korábban „Top Center” néven ismert, soha be nem fejezett fejlesztési terület most ismét a város egyik legfontosabb építési helyszíne lett.

Szekszárd északi városrészében ismét látványos építési munkák zajlanak azon a területen, amelyhez a helyiek már a kilencvenes évek óta egy nagyszabású, de végül soha meg nem valósult beruházást kötnek. A most formálódó fejlesztés ugyanis részben annak a korabeli „Top Center” projektnek az örökségére épül, amely a maga idejében a régió egyik legambiciózusabb kereskedelmi és szórakoztatóközpontjának készült.

A tervek az 1990-es évek végén egy több mint 7 hektáros komplexumról szóltak, amelyben mintegy 20 ezer négyzetméternyi kereskedelmi tér, áruházak, szaküzletek, fedett piac, vendéglátóhelyek, sőt szálloda és szolgáltatóegységek is helyet kaptak volna. A koncepció részeként mozitermek, bowlingpályák, fallabda-termek és egyéb szabadidős létesítmények is szerepeltek, ezzel egyfajta regionális központtá téve volna a fejlesztést - írta a Teol.hu.

A beruházás azonban a kivitelezés megkezdése után megakadt: az építkezés csak részben valósult meg, majd a gazdasági környezet és finanszírozási nehézségek miatt leállt. Az elkészült szerkezetek hosszú éveken át befejezetlenül álltak Szekszárd északi peremén, a terület pedig egy félbemaradt, szimbolikus jelentésű városi „lyukként” maradt meg a helyiek emlékezetében.

Új kereskedelmi központ a régi tervek nyomán

A most zajló munkálatok már egy új fejlesztési koncepció részei, ugyanakkor a terület adottságai és a korábbi infrastruktúra miatt több ponton is kapcsolódnak a régi elképzelésekhez. A jelenlegi projekt egy korszerű, autós forgalomra és több bérlős üzletszerkezetre épülő bevásárlóközpont létrehozását célozza, amely a város északi részének kereskedelmi kínálatát bővítheti.

Bár a mostani beruházás nem követi a kilencvenes évek grandiózus, komplex szórakoztatóközponti elképzeléseit, a funkció alapvetően hasonló maradt: egy jól megközelíthető, több szolgáltatást egy helyen kínáló kereskedelmi egység kialakítása a cél. A fejlesztés mögött álló szereplők szerint a projekt hosszú távon választ adhat arra az igényre, amelyet a városrész lakói évek óta jeleznek: egy korszerű, nagyobb bevásárlási lehetőség hiányára az északi oldalon.