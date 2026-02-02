2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
thymus vulgaris - herb used as alternative medicine against of cold, cough and inflamations
HelloVidék

Íme, dédanyáink titkos varázsköptetője: fillérekből készíthetsz csodaszert a 2026. év gyógynövényéből

Pais-Horváth Szilvia
2026. február 2. 14:45

Tudtad, hogy 2026-ban az év gyógynövénye a kerti kakukkfű? Nemcsak a konyhában használható, hanem a téli időszakban köhögés és torokfájás ellen is hatékony segítség lehet. Most eláruljuk, hogyan készítheted el a filléres csodaszert dédanyáink titkos receptje szerint.

A  hír ennyi, a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Gyógynövény Szakosztálya idén is megválasztotta az év gyógynövényét, ami az ezerarcú, ellenjavallattal nem rendelkező növény: 2026-ben tehát a kerti kakukkfű (Thymus vulgaris) lett a győztes. De tudtad, hogy ez a világszerte kedvelt gyógy- és fűszernövény nemcsak fűszerként, hanem gyógynövényként is rendkívül sokoldalú?

Bár a kakukkfűnek több mint hatvan fajtája létezik, a Thymus vulgaris , vagyis a kerti kakukkfű a leggyakoribb faj, amit a kertészetekben megtalálunk. Ez a leggyakrabban használt típus a történelmi receptekben és gyógymódokban is, különösen az ókori Görögországban, Rómában és Egyiptomban és környékén. De kedvelt növénynek számitott és számít mai napig a franciák és bolgárok körében is.

Így fűszerezz vele a konyhában!

A kakukkfű szinte minden mediterrán ételhez remek, de a magyar konyha egyik legsokoldalúbb fűszere is. Levesekhez, különösen a nehezebben emészthető zöldségekhez, mint a bab, borsó, burgonya, paradicsom, hal vagy káposzta, tökéletesen passzol, és könnyebben emészthetővé teszi az ételt. Saláták ízesítésére is kiváló, főleg ha burgonya, zeller, paradicsom vagy paprika is kerül bele.

A húsételek és sültek fűszerezésére is ideális – legyen szó baromfiról, halról, marháról vagy vadhúsról. Töltelékkel készült fogásokhoz is remek, feldobja a töltött káposztát, ízesítheti a véres és májas hurkát, de akár kolbászok, májkeverékek és körözöttek alapjába is beletehető. Petrezselyemmel keverve fűszeres vajat is készíthetünk belőle, ami kenőként vagy sütéshez egyaránt jól használható.

A profik szerint a kakukkfű elengedhetetlen a növényi ecetek és a vörösbormártások készítésénél is, ahol aromája különleges ízt ad az ételnek.

Figyelem! Erős, kámforos aromája miatt viszont óvatosan kell használni, mert túladagolva megváltoztatja az étel jellegét. Illóolajainak megőrzése érdekében jól zárható edényben kell tartani. Friss ágacskái néhány napig hűtőben is elállnak.

KakukkfűKakukkfű

Mikor segíthet a kakukkfű?

Mediterrán eredetű növény, amely évszázadok óta része a magyar fitoterápiának is. Virágzó hajtását teákban, szirupokban, illóolaj formájában használják, elsősorban köhögés, torokfájás és hörghurut esetén. A növény illóolajában található timol baktérium-, gomba- és vírusellenes hatással rendelkezik, emellett görcsoldó és gyulladáscsökkentő tulajdonságai is vannak.

  • Emésztési problémák: Serkenti az emésztőenzimek termelődését, javítja az emésztést, és enyhíti a puffadást, gyomorégést vagy gyomorfájdalmat.
  • Légzőszervi panaszok: Lazítja a nyákot, csökkenti a köhögést, segíthet torokfájás, megfázás vagy hörghurut esetén. Inhalálásra vagy teaként fogyasztva is hatásos.
  • Antibakteriális hatás: Külsőleg fertőzések kezelésére is alkalmas, például vágások, horzsolások, égési sérülések vagy bőrkiütések esetén.
  • Gyulladáscsökkentés: Segít csökkenteni az izom- és ízületi fájdalmakat, reumás panaszokat.
  • Antioxidáns védelem: A benne található vegyületek, mint a rozmaringsav és karnozolsav, védik a sejteket a szabadgyökök ellen, hozzájárulnak az egészséges sejtműködéshez és lassítják az öregedési folyamatokat.

Íme, dédanyáink titkos köhögés elleni szirupja

A kerti kakukkfű tehát nemcsak a leveseknek és húsételeknek ad különleges aromát, hanem a hideg napokon a toroknak és a tüdőnek is igazi varázsszer. Próbáld ki te is:

Hozzávalók:

  • 4 evőkanál friss kakukkfű vagy 3 evőkanál szárított
  • 1,5 teáskanál szárított kamilla
  • 1 közepes babérlevél
  • 1 közepes darab fahéjrúd
  • 3 szem szegfűszeg
  • 5 dl víz
  • 4–5 evőkanál méz (ízlés szerint)
  • 1 evőkanál friss citromlé
@anyatippek_official

♬ eredeti hang - ANYATIPPEK

Forralj fel 5 dl vizet, majd add hozzá a kakukkfüvet, kamillát, babérlevelet, fahéjat és szegfűszeget, főzd 10 percig, vedd le a tűzről, és hagyd 5 percig állni, hogy az ízek összeérjenek, majd szűrd le a keveréket, keverd hozzá a mézet és a citromlevet, és kortyold lassan, naponta 2–3 alkalommal a köhögés és torokfájás enyhítésére.

Tipp: tea formájában is fogyasztható, inhalálásra alkalmas gőzként pedig a légutak tisztítását is segíti a kakukkfű.
