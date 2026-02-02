Jelenleg sem gyógyszer, sem vakcina nem áll rendelkezésre a vírusfertőzés ellen.
Súlyos azbesztveszély Magyarországon? A bozsoki polgármester szerint ennyire kell aggódni
A Greenpeace szerint öklömnyi, morzsolódó azbesztdarabok hevernek egy bozsoki parkolóban, a település vezetője viszont azt mondja: ilyet nem találtak, és az érintett terület nem is önkormányzati tulajdon. A kormányhivatal vizsgálatot indított.
Ellentmondásos állítások láttak napvilágot a Vas vármegyei Bozsokon feltételezett azbesztszennyezésről. A Greenpeace csütörtökön közzétett jelentése szerint súlyos azbesztveszély lehet Magyarországon és Ausztriában – játszóterek és közterületek is érintettek. Egy, a határ menti településen található parkolóban szabadon heverő, mérgező azbesztdarabokat találtak, amelyek komoly egészségügyi kockázatot jelenthetnek. A falu polgármestere azonban határozottan cáfolja ezt.
„Igen, láttam az újságcikkeket a mérgező azbesztről, de ilyet mi nem találtunk” – mondta a Nyugat.hu kérdésére Szelinger Ferenc, Bozsok polgármestere. Hozzátette: a Greenpeace által megjelölt parkoló magánkézben van, nem az önkormányzat tulajdona.
„Nem találtunk nagyobb darabokat”
A polgármester elmondása szerint a parkolót apró, körülbelül egycentis bazaltkő borítja. A helyszínt péntek reggel is átnézték, de állítása szerint nem találtak öklömnyi vagy gyanús törmeléket. „Álláspontom szerint Bozsokon nincs mérgező azbeszt” – fogalmazott.
Ezzel szemben a Greenpeace jelentése azt állítja: Magyarországon és az osztrák Burgenland több pontján is súlyos azbesztszennyezést azonosítottak. A szervezet szerint Bozsokon egy parkolóban szabadon heverő, morzsolódó azbesztdarabokat találtak, amelyek elemzése alapján az anyag több mint 50 százalékban tartalmazott azbesztet. Ez az érték a veszélyes hulladékokra vonatkozó egészségügyi határértéknek mintegy ötszázszorosa.
Bányák és bazalt: honnan származhat az anyag?
A környezetvédelmi szervezet feltételezése szerint a szennyezés forrása az lehet, hogy a térségben korábban működő bányákból kitermelt, azbesztet tartalmazó kőanyag került a felszínre. A polgármester ezt is vitatja: elmondása szerint Bozsok környékén nem tud bezárt bányáról, a néhány kilométerre fekvő Cákon ugyan működött egy kőbánya, de az is évtizedekkel ezelőtt bezárt.
Mint mondta, bazaltbánya jelenleg leginkább a Balaton-felvidéken található, így elképzelhető, hogy onnan származik a parkolót borító kőanyag.
Ausztriából is érkezhetett a kő
A helyszínen megkérdezett helyiek sem számoltak be látott azbesztdarabokról. A Rákóczi utcai, temető melletti parkoló péntek délelőtt szinte üres volt, a szomszédos telken dolgozó férfi azt mondta: olvasta a híreket, de ő sem látott mérgező anyagot a parkolóban. Elképzelhetőnek tartja ugyanakkor, hogy a tulajdonos Ausztriából hozatta a bazaltot, amelybe keveredhetett azbeszt – a Greenpeace ugyanis Burgenland több pontján is talált hasonló szennyezést.
A környezetvédő szervezet a bozsoki parkoló mellett Oberpullendorf, Mogersdorf, Rechnitz, valamint Oberwart és Neumarkt im Tauchental játszótereit és lakóövezeti útjait is érintettként nevezte meg.
Mindenesetre a Nyugat.hu információi szerint a Vas Vármegyei Kormányhivatal a Greenpeace jelentése alapján vizsgálatot indított az ügyben.
