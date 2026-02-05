Olyan államadósság-krízis közeleg, amilyenre még nem volt példa: már látszanak a jelek, minden egy irányba mutat

Az év végéig újabb 4400 milliárd dollárral emelkedhet a fejlett országok államadóssága, ami így a GDP-jük 105%-át érheti el – jósolják a Fitch Ratings elemzői. A hitelminősítő szerint a legnagyobb bajban az Egyesült Államok van az adósságdinamika alapján - írja a Portfolio.

A legnagyobb fejlett országok adóssága 2026-ban újabb 4400 milliárd dollárral 75 500 milliárd dollárra emelkedhet, így elérheti az érintett országok GDP-jének 105%-át – jósolják friss elemzésükben a Fitch Ratings szakemberei. A hitelminősítő szerint elsősorban a magas költségvetési hiányok hizlalják tovább az adósságterhet. A fejlett országok adósságterhének problémáját korábban egyébként a Pénzcentrumon is elemeztük egy részletesebb cikkben.

A Fitch elemzése szerint a tíz legnagyobb fejlett gazdaság közül az Egyesült Államok költségvetési hiánya lehet a legmagasabb idén, elérheti a GDP 7,3%-át. Őket követi Franciaország 5,4%-os várható deficittel, illetve az Egyesült Királyság 4,7%-ra becsült hiánnyal. Az USA, Németország és Japán esetében a már bejelentett költségvetési intézkedések miatt emelkedő hiánnyal számolnak, a tíz országból csak az Egyesült Királyság tud 0,5%-nál többet faragni 2025-höz képest.

A költségvetéseket a fokozódó geopolitikai feszültségek miatt megugró védelmi kiadások is szorítják. Donald Trump amerikai elnök azt szorgalmazza, hogy az USA 1500 milliárd dollárra emelje védelmi kiadásait 2027-ben, ami 50%-kal lenne magasabb, mint az idei évre tervezett összeg. A védelmi kiadások növelése megnehezítheti az adósságpálya csökkentését, főleg úgy, hogy más akadályok is vannak, mint a visszafogott GDP-növekedés, a növekvő kamatkiadások és az erős kiadási kényszer például az elöregedő társadalom miatt.

A fentiek eredményeként a GDP-arányos adósságráta a tíz legnagyobb fejlett gazdaságból hétben emelkedhet idén, csak Japánban, Spanyolországban és Svájcban csökkenhet.

A kamatkiadások kapcsán a Fitch szakértői kiemelik, hogy a vizsgált fejlett országok átlagos tízéves hozama a tavalyi negyedik negyedévben 12 bázisponttal emelkedett, az év egészében pedig 21 bázispontos volt a növekedés. Persze a tíz ország között jelentős különbségek voltak, Japánban például egy év alatt majdnem 100 bázisponttal emelkedett a hozam, de Németországban is 49 bázispontos volt a növekedés, miközben például az amerikai tízéves hozam 40 bázisponttal csökkent 2025-ben.

A teljes államadósságon ketyegő átlagos kamat Kanada és Svájc kivételével mindenhol alacsonyabb, mint amilyen áron jelenlegi el lehet adósodni, vagyis az állami eladósodás ára emelkedni fog, mivel a mostani hozamok mellett kell refinanszírozni a lejáró adósságot és előteremteni a növekvő költségvetési hiányok fedezetét.

Az egyes országok kilátásaira kitérve röviden a Fitch Ratings az amerikai adósságpályát tartja a legkockázatosabbnak. Az elemzők szerint a tavaly Trump által csak Hatalmas Csodálatos Törvénynek (One Big Beautiful Bill) keresztelt adócsökkentési csomag csökkenti a kormányzat adóbevételeit, amit a vámokból befolyó összeggel kompenzálnának. A kettő azonban nem fogja teljesen kiegyenlíteni egymást, ezért számítanak arra, hogy a tavalyi 7,1%-ról 7,3%-ra emelkedik az amerikai költségvetési hiány.

Ez pedig 120% közelébe emelheti az amerikai adósságrátát a GDP arányában. Az előrejelzési horizont végére, 2029-re pedig az amerikai GDP-arányos adósság már megközelítheti az olasz szintet. A hitelminősítő szerint amennyiben az amerikai legfelsőbb bíróság végül törvénytelennek minősíti Trump vámjainak egy részét, akkor azt az összeget más formában igyekszik majd beszedni a kereskedelmi partnerektől az amerikai vezetés, vagyis újabb vámok jöhetnek.

Japánban decemberben fogadták el azt a költségvetési csomagot, ami a GDP 3,1%-ának megfelelő kiadásnövelést tartalmaz, a Fitch szerint ez még kezelhető, mivel az elmúlt években fegyelmezett költségvetés és csökkenő adósságráta jellemezte az országot. Ugyanakkor Japánban előrehozott választásokat tartanak a hétvégén, aminek eredménye meghatározza majd a költségvetési kilátásokat.

Franciaországban egyelőre korlátozott költségvetési kiigazításra van lehetőség, mivel a politikailag megosztott Nemzetgyűlésen nehéz keresztülverni a szükséges intézkedéseket. A Fitch szerint a Sébastien Lecornu vezette kisebbségi kormány egyelőre túlélheti a politikai támadásokat, az idei évre kitűzött 5%-os hiánycél is elérhetőnek tűnik, középtávon azonban sokkal több a kockázat.

Németországban a politikailag nehezen keresztülvihető nyugdíjreform fokozza a reformokkal kapcsolatos kockázatokat. A jelenlegi kormánykoalíciónak mindössze 12 fős többsége van a 630 fős Bundestagban, ráadásul az egyes kormánypártok között is sok kérdésben ellentét van. A Fitch szerint komolyabb reformok nélkül a költségvetési stimulus önmagában csak rövidtávú hatással lehet a gazdasági növekedésre, viszont rontja a középtávú fiskális kilátásokat.

Az Egyesült Királyság esetében a tavaly novemberi költségvetés összhangban van a Fitch augusztusi előrejelzésével, ami alapján AA mínusz szinten erősítették meg az ország besorolását stabil kilátás mellett. A mostani elemzésben kiemelik, hogy a tervezett költségvetési konszolidáció akadályokba ütközhet, mivel az adóemeléseket csak 2029 közepére időzítették, ami a választások várható időpontja, így politikailag nehézzé válhat az adóemelések felvállalása.

Magyarországon sem rózsás a helyzet

Utoljára 2023-ban csökkent Magyarországon a GDP-arányos adósságráta, amikor 74,1%-ról 73,2%-ra mérséklődött. Azóta azonban a mutató stagnált vagy emelkedett.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerint 2025 végén 74,6% körül alakulhatott az adósságráta, ami azt jelenti, hogy zsinórban több mint két éve emelkedik a GDP-arányos államadósság. A hazai adósságterhek helyzetéről ebben a cikkben írtunk bővebben.