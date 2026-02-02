2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
Nagy kárpáti barnamedve ragadozó portréja, miközben a kamerába néz, természetes környezetben a romániai erdőben, zöld háttérrel.
HelloVidék

Riadót fújtak: medve kóborol Nógrád megyében, egyértelmű nyomokat találtak + Fotók

HelloVidék
2026. február 2. 10:14

Medvenyomokra bukkantak Nógrád vármegyében, Cserhátsurány közelében. A település polgármestere óvatosságra figyelmezteti a helyieket és a kirándulókat.

Medve nyomaira bukkantak Cserhátsurány határában. A község polgármestere szombat délután arra kérte Facebook-posztjában a lakosokat és az arra túrázókat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a környéken.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A településvezető a közösségi oldalán fotókat is közzétett a feltételezett medvenyomokról, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a környéken élők lehetőség szerint kerüljék a sűrű bozótos területeket, ne egyedül induljanak kirándulni, és legyenek különösen figyelmesek az erdőben.

Nem példa nélküli a térségben

A medveészlelések az elmúlt években nem számítanak kivételesnek Magyarországon. Az elmúlt időszakban is több település környékéről érkeztek bejelentések nagytestű ragadozó jelenlétéről, ezek azonban nem minden esetben bizonyultak később megerősített medveészlelésnek. Szeptemberben Miskolc környékén fújtak riadót, de Mohora és Magyarnándor között is láthattak egy medvebocsot átsétálni az úton. 

A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy a lakók zárják az ajtókat, kapukat, és ne engedjék ki a gyerekeket, háziállatokat felügyelet nélkül. Újabb észlelés esetén pedig azonnal hívni kell a 112-es segélyhívót!
Címlapkép: Getty Images
#veszély #turista #figyelmeztetés #erdő #állat #kirándulás #természet #medve #hellovidék #vadállat #nógrád

