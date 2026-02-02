Riadót fújtak: medve kóborol Nógrád megyében, egyértelmű nyomokat találtak + Fotók

A hortobágyi hídi vásár 2026-ban is töretlen népszerűségnek örvend: hosszú kocsisorok jelzik, hogy a kirakodó- és népművészeti vásár iránti érdeklődés minden évben nagy. Nézzük is,...
Medvenyomokra bukkantak Nógrád vármegyében, Cserhátsurány közelében. A település polgármestere óvatosságra figyelmezteti a helyieket és a kirándulókat.
Medve nyomaira bukkantak Cserhátsurány határában. A község polgármestere szombat délután arra kérte Facebook-posztjában a lakosokat és az arra túrázókat, hogy fokozott óvatossággal közlekedjenek a környéken.
A településvezető a közösségi oldalán fotókat is közzétett a feltételezett medvenyomokról, és arra hívta fel a figyelmet, hogy a környéken élők lehetőség szerint kerüljék a sűrű bozótos területeket, ne egyedül induljanak kirándulni, és legyenek különösen figyelmesek az erdőben.
Nem példa nélküli a térségben
A medveészlelések az elmúlt években nem számítanak kivételesnek Magyarországon. Az elmúlt időszakban is több település környékéről érkeztek bejelentések nagytestű ragadozó jelenlétéről, ezek azonban nem minden esetben bizonyultak később megerősített medveészlelésnek. Szeptemberben Miskolc környékén fújtak riadót, de Mohora és Magyarnándor között is láthattak egy medvebocsot átsétálni az úton.
A szakemberek szerint a legfontosabb, hogy a lakók zárják az ajtókat, kapukat, és ne engedjék ki a gyerekeket, háziállatokat felügyelet nélkül. Újabb észlelés esetén pedig azonnal hívni kell a 112-es segélyhívót!
Újra felbukkant a börzsönyi vadmacska: a ritka ragadozót kameracsapdák rögzítették, ahogy nappal portyázik és jelöli a területét.
