Aggódnak a szakértők: új ragadozó jelent meg a dunántúli vizeknél

Egy Észak-Amerikából származó, rendkívül alkalmazkodóképes ragadozó terjedése miatt aggódnak a természetvédők a Dunántúlon. Az amerikai nyérc már több térségben megjelent, és a szakemberek szerint idő kérdése, hogy Zala után Somogy vizes élőhelyein is felbukkanjon.

Egyre komolyabb természetvédelmi kockázatot jelent a Dunántúl északnyugati részén az amerikai nyérc jelenléte. A vízhez kötött életmódot folytató kisragadozó Európában invazív fajnak számít, Magyarországon pedig az elmúlt években több régióban is megerősödtek az állományai. Bár Zalában egyelőre nincs hivatalosan igazolt előfordulása, a szakértők szerint a terjedése szinte borítékolható – és Somogy lehet a következő állomás - írta a Sonline.hu.

Robbanásszerűen nőtt az állomány

Az amerikai nyérc (Neogale vison) Észak-Amerikából származik, Európába elsősorban prémtenyészetekből kiszabadult példányok révén került. Kiváló úszó, gyorsan alkalmazkodik, és különösen jól érzi magát folyók, csatornák, árterek mentén. A Szigetközben az elmúlt időszakban robbanásszerűen nőtt a száma, innen indulhat tovább a nyérc Zala vármegye vízrendszerei felé – írta korábban a zaol.hu.

A természetvédelmi szakemberek szerint a zalai patakokkal, tavakkal és árterületekkel sűrűn tagolt táj ideális élőhelyet kínálhat a faj számára, ahonnan Somogy vizes élőhelyei már könnyen elérhetők.

Őshonos fajokat szoríthat ki

Az amerikai nyérc halakat, kétéltűeket, rágcsálókat és vízparti madarakat zsákmányol, jelenléte pedig komoly nyomást gyakorolhat az őshonos állatfajokra. Gyors szaporodása és rejtett életmódja miatt sokszor csak akkor derül ki a felbukkanása, amikor már érzékelhető állománycsökkenést okoz a környéken.

A szakértők hangsúlyozzák: nem az a kérdés, hogy megjelenhet-e Zalában, hanem az, mikor és milyen gyorsan tud alkalmazkodni a helyi körülményekhez.

A megelőzés kulcsszerepű

A természetvédelem egyik legfontosabb eszköze a korai felismerés. A lakossági észlelések, a célzott felmérések és a gyors bejelentések sokat segíthetnek abban, hogy az amerikai nyérc ne tudjon észrevétlenül elszaporodni. A HUN-REN Ökológiai Kutatóközpont ezért a lakosság közreműködését is kéri az állat elterjedésének feltérképezésében.

A vidra nem szorul háttérbe

Bár felmerülhet a kérdés, hogy az amerikai nyérc veszélyt jelent-e a somogyi vidrákra, a szakértők szerint inkább fordított a helyzet. A tapasztalatok alapján ahol a vidra stabil állományt alkot, ott a nyérc ritkábban jelenik meg, mivel a vidra képes kiszorítani a legjobb partszakaszokról.

Somogyban a vidra továbbra is jól érzi magát: ezt bizonyítja az is, hogy a napokban Siófokon egy udvarban, egy autó alatt talált vidrakölyökhöz riasztották a vízimentőket. Az állat a Fehér Holló Vadmentő Alapítvány közreműködésével kapott ellátást, és a Petesmalmi Vidraparkba került.