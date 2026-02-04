Előkerült Kálloy Molnár Péter régen elfeledett forgatókönyve: filmet készítenének belőle, nagy nevekkel a főszerepben

Újra megpróbálnak filmet készíteni Kálloy Molnár Péter évekkel ezelőtt megírt forgatókönyvéből. Akkoriban Bagi Iván és menedzsere, Duhonyi József próbált forrást gyűjteni a forgatásra, de nem jártak sikerrel - most újra próbálkoznak. A decemberben elhunyt színész olyan nagy neveket képzelt el a főbb szerepekre, mint Rudolf Péter, Básti Juli vagy Nagy-Kálózy Eszter.

Előkerült Kálloy Molnár Péter Ego című filmtervének forgatókönyve, Bagi Iván és menedzsere, Duhonyi József pedig eldöntötték, hogy ismét megpróbálják elkészíteni a filmet.

A Blikk szerint a tavaly decemberben elhunyt színész romantikus komédiának tervezte a filmet, amelynek leforgatására nem sikerült előteremteni a forrást - a forgatókönyvet évekkel ezelőtt adta oda Bagiéknak, hogy az ő közreműködésükkel készülhessen el a film, de végül erre nem gyűlt össze a forrás.

A humorista elmondta, Kálloy Molnár Péter úgy képzelte el, hogy a főbb szerepeket ismert-elismert színészek alakítják majd. Olyan nevek, mint Rudolf Péter, Básti Juli vagy Nagy-Kálózy Eszter.

Úgy gondoltuk, méltó és szép tisztelgés lenne Péter emléke előtt, ha sikerülne megvalósítani ezt a projektet, természetesen csak abban az esetben, ha a család ehhez a beleegyezését adja. Fontos hangsúlyozni, hogy az esetleges bevételekből mi egyetlen forintot sem kívánnánk megtartani, minden a családnak lenne felajánlva. Egyelőre mindez még csupán egy gondolat, hiszen az anyagi források előteremtése továbbra sem egyszerű feladat, de eltökélt szándékunk, hogy utánajárjunk a lehetőségeknek. Amennyiben sikerül megteremteni a feltételeket, a filmet az ő eredeti elképzelései szerint, az általa megálmodott művészek közreműködésével szeretnénk megvalósítani

- fogalmazott Bagi Iván.

