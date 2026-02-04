2026. február 4. szerda Ráhel, Csenge
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. december 1.Rövid lefolyású betegségben, 55 évesen 2025. december 1-jén elhunyt Kálloy Molnár Péter színész, rendezõ, író, zenész. A felvétel A mindenség elmélete címû színmû próbáján készült a Veszprémi Petõfi Színház
Szórakozás

Előkerült Kálloy Molnár Péter régen elfeledett forgatókönyve: filmet készítenének belőle, nagy nevekkel a főszerepben

Pénzcentrum
2026. február 4. 09:56

Újra megpróbálnak filmet készíteni Kálloy Molnár Péter évekkel ezelőtt megírt forgatókönyvéből. Akkoriban Bagi Iván és menedzsere, Duhonyi József próbált forrást gyűjteni a forgatásra, de nem jártak sikerrel - most újra próbálkoznak. A decemberben elhunyt színész olyan nagy neveket képzelt el a főbb szerepekre, mint Rudolf Péter, Básti Juli vagy Nagy-Kálózy Eszter.

Előkerült Kálloy Molnár Péter Ego című filmtervének forgatókönyve, Bagi Iván és menedzsere, Duhonyi József pedig eldöntötték, hogy ismét megpróbálják elkészíteni a filmet.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Blikk szerint a tavaly decemberben elhunyt színész romantikus komédiának tervezte a filmet, amelynek leforgatására nem sikerült előteremteni a forrást - a forgatókönyvet évekkel ezelőtt adta oda Bagiéknak, hogy az ő közreműködésükkel készülhessen el a film, de végül erre nem gyűlt össze a forrás.

Kapcsolódó cikkeink:

A humorista elmondta, Kálloy Molnár Péter úgy képzelte el, hogy a főbb szerepeket ismert-elismert színészek alakítják majd. Olyan nevek, mint Rudolf Péter, Básti Juli vagy Nagy-Kálózy Eszter.

Úgy gondoltuk, méltó és szép tisztelgés lenne Péter emléke előtt, ha sikerülne megvalósítani ezt a projektet, természetesen csak abban az esetben, ha a család ehhez a beleegyezését adja. Fontos hangsúlyozni, hogy az esetleges bevételekből mi egyetlen forintot sem kívánnánk megtartani, minden a családnak lenne felajánlva. Egyelőre mindez még csupán egy gondolat, hiszen az anyagi források előteremtése továbbra sem egyszerű feladat, de eltökélt szándékunk, hogy utánajárjunk a lehetőségeknek. Amennyiben sikerül megteremteni a feltételeket, a filmet az ő eredeti elképzelései szerint, az általa megálmodott művészek közreműködésével szeretnénk megvalósítani

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

- fogalmazott Bagi Iván.

Címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA
#gyász #sztár #film #színész #kultúra #szórakozás #filmforgatás #filmipar #meghalt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:32
10:14
10:04
09:56
09:51
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 4.
Sosem látott társadalmi káosz a küszöbön: hamarosan semmiben sem lehetünk biztosak abból, amit látunk, hallunk
2026. február 3.
Városi túlélőbolt-lánc terjeszkedik itthon: brutál árakkal nyomják le az Aldit, Lidlt és még a kínait is
2026. február 4.
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
2026. február 3.
Felzárkózás helyett toporgó lemaradás lett Magyarország jussa: borzasztó, mennyire kilógunk a V4-ek közül
2026. február 3.
Wellness pihenés 10 ezer forint alatt? Nem lehetetlen, mutatjuk a legjobb ajánlatokat 2026-ban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 4. szerda
Ráhel, Csenge
6. hét
Február 4.
Rákellenes világnap
Február 4.
A magyar katonai térképészet napja
Ajánlatunk
Szórakozás legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 2. héten
2
2 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 4. játékhéten
3
3 hete
Kész, vége! Bezár a legendás pesti elitétterem, az ok: vendéghiány
4
4 napja
Az Ötöslottó nyerőszámai az 5. játékhéten
5
3 hete
Az Ötöslottó nyerőszámai a 3. játékhéten
PÉNZÜGYI KISOKOS
Közraktárjegy fedezet mellett nyújtott hitel
Vállalati ügyfélkörnek nyújtható éven belüli hitel. Közraktári jegy fedezete mellett, elsősorban búza, takarmánykukorica, szója, árpa, napraforgó, rozs terményekre vonatkozik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 10:04
Brutál akció robbant a magyar szállodákban: különleges hétvége jön, indulhat a roham
Pénzcentrum  |  2026. február 4. 08:53
Fennakadások a hazai nagybanknál: nem működik a mobilbank, netbank
Agrárszektor  |  2026. február 4. 09:01
Ennyibe kerül most egy tonna búza, kukorica itthon: ezt látnod kell