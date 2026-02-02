2026. február 2. hétfő Karolina, Aida
Oso pardo adulto saludando con la garra
HelloVidék

Megvan! Mici és Ursula, a szegedi vadaspark medvéi elárulták: eddig tart idén a tél + Videó

HelloVidék
2026. február 2. 13:23

Gyertyaszentelő napja van, a néphit szerint ezen a napon bújik elő barlangjából a medve. Hiába a hideg és a borongós idő, több helyen havazik, mégis Mici és Ursula, a szegedi vadaspark medvéi már előbújtak – de vajon mit jósol ez a télnek? Annyit előre elárulhatunk: a maciknak ízlett a mai gyümölcsös csemege, szóval nekik remekül indult a februárjuk.

Február 2-a, Gyertyaszentelő Boldogasszony napja a néphit szerint a tél sorsáról is árulkodik. A hagyomány úgy tartja: ezen a napon előbújik barlangjából a medve, és viselkedéséből lehet következtetni arra, meddig tart még a hideg évszak. Ha meglátja az árnyékát a maci, visszabújik – ha borús az idő, kint marad, és közelgő tavaszt jelez.

Idén a szegedi vadasparkban Mici és Ursula, a két barnamedve került a figyelem középpontjába. Délelőtt 11 órakor sikerült előcsalogatni őket a kifutóba, az eseményt élőben is közvetítették, a helyszínen pedig rengeteg gyerek drukkolt izgatottan. A kifutót hó borította, napsütés pedig nem volt. Mindkét medve azért megmutatta magát: megkóstolták a havat, majd lelkesen elfogyasztották a gondozók által kirakott csemegéket. Árnyékukat nem láthatták, így a néphiedelem szerint ez azt jelenti, hogy a tél már nem tart sokáig.

Az ország nagy részén egyébként hasonlóan borongós idő uralkodott Gyertyaszentelő napján: többfelé havazott, havas eső esett, a napsütés csak elvétve, főként a Dunántúl déli részén és Sopron környékén bukkant fel rövid időre.

A meteorológiai előrejelzések részben alátámasztják a népi jóslatot. A következő napokban jelentős enyhülés érkezik, csütörtökön az ország déli felén nagy területen is 10 Celsius-fok fölé emelkedhet a nappali hőmérséklet. Ugyanakkor a szakemberek figyelmeztetnek: ez még nem jelenti a tél végét, februárban továbbra is van esély újabb hidegebb időszakokra.

 
Címlapkép: Getty Images
#havazás #időjárás #magyarország #tél #hó #állatkert #szeged #medve #hellovidék #népszokás #időjárás-előrejelzés

