Ebbe nem csak Magyarország, de az egész világ beleroppanhat: egy új korszak kezdődik, 64 éve nem történt ilyen - baljósak az előjelek

Oroszország felkészült a nukleáris fegyverek korlátozását szabályozó egyezmény lejáratára, miközben a szakértők egy új fegyverkezési verseny veszélyeire figyelmeztetnek - tudósított a Reuters.
"Moszkva készen áll arra az új helyzetre, amikoris az Egyesült Államok és Oroszország között nem lesz érvényben nukleáris fegyverkorlátozási egyezmény az Új START szerződés e heti lejártát követően" - jelentette ki kedden Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes.
Ha a felek nem jutnak megállapodásra az utolsó pillanatban, csütörtökön a szerződés lejártával több mint fél évszázad után először maradnak korlátozások nélkül a két nagyhatalom stratégiai nukleáris arzenáljai.
Ez egy új pillanat, egy új valóság, készen állunk rá
- nyilatkozta a fegyverzetellenőrzési kérdésekért felelős Rjabkov orosz hírügynökségeknek pekingi látogatása során, ahol "stratégiai stabilitási konzultációkon" vett részt.
A 2010-ben aláírt Új START-egyezmény 1550-ben korlátozza a telepített stratégiai robbanófejek számát. Donald Trump amerikai elnök a New York Times-nak adott múlt havi nyilatkozatában jelezte, hogy hagyni fogja lejárni a szerződést, de hivatalosan nem válaszolt arra az orosz javaslatra, hogy a felek még egy évig tartsák be a rakétákra és robbanófejekre vonatkozó korlátozásokat, időt adva a lejárat utáni helyzet kidolgozására.
"A válasz hiánya is válasz" - idézte Rjabkovot a TASZSZ hírügynökség Pekingből.
A fegyverzetellenőrzés támogatói mindkét országban figyelmeztetnek, hogy a szerződés lejárta nemcsak a robbanófejek korlátozását szünteti meg, hanem károsítja a bizalmat és a nukleáris szándékok ellenőrzésének képességét is. Egyesek egy korlátozások nélküli nukleáris fegyverkezési versenytől tartanak.
Az 1962-es kubai rakétaválság után kidolgozott, a nukleáris háború veszélyeinek csökkentését célzó megállapodások rendszere fokozatosan felbomlott, miközben nőtt a konfrontáció Moszkva és a Nyugat között Ukrajna miatt, és az Egyesült Államok Kína miatt aggódik leginkább - írják az elemzésben.
Washington felvetette ugyan, hogy Kínának, a világ harmadik legnagyobb nukleáris hatalmának is csatlakoznia kellene a fegyverzetellenőrzési tárgyalásokhoz, de Peking nem mutatott erre hajlandóságot. Rjabkov szerint Kínának egyértelmű álláspontja van a fegyverzetellenőrzésről, és Moszkva tiszteletben tartja ezt.
Barack Obama volt amerikai elnök, aki 2010-ben aláírta az Új START-szerződést Dmitrij Medvegyev akkori orosz elnökkel, az amerikai Kongresszus beavatkozását sürgette. "Ha a Kongresszus nem lép, lejár az utolsó nukleáris fegyverzetellenőrzési szerződés az USA és Oroszország között" - írta az X-en. "Ez értelmetlenül semmisítené meg az évtizedes diplomáciai erőfeszítéseket, és olyan fegyverkezési versenyt indíthatna el, amely veszélyesebbé teszi a világot" - tette hozzá.
Az ügyben Medvegyev is megszólalt, szerinte a világnak aggódnia kellene, ha a szerződés anélkül járna le, hogy tisztázódna, mi következik utána, utalva arra, hogy ez közelebb hozhatja a "végítélet óráját".
Rjabkov figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok rakétavédelmi rendszereket telepítene Grönlandra, a NATO-tag Dánia autonóm területére, akkor Oroszországnak katonai ellenlépéseket kellene tennie.
