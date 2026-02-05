2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
5 °C Budapest
válság, oroszország, usa, fegyverkezés
Világ

Ebbe nem csak Magyarország, de az egész világ beleroppanhat: egy új korszak kezdődik, 64 éve nem történt ilyen - baljósak az előjelek

Pénzcentrum
2026. február 5. 08:57

Oroszország felkészült a nukleáris fegyverek korlátozását szabályozó egyezmény lejáratára, miközben a szakértők egy új fegyverkezési verseny veszélyeire figyelmeztetnek - tudósított a Reuters.

"Moszkva készen áll arra az új helyzetre, amikoris az Egyesült Államok és Oroszország között nem lesz érvényben nukleáris fegyverkorlátozási egyezmény az Új START szerződés e heti lejártát követően" - jelentette ki kedden Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes.

Ha a felek nem jutnak megállapodásra az utolsó pillanatban, csütörtökön a szerződés lejártával több mint fél évszázad után először maradnak korlátozások nélkül a két nagyhatalom stratégiai nukleáris arzenáljai.

Ez egy új pillanat, egy új valóság, készen állunk rá

- nyilatkozta a fegyverzetellenőrzési kérdésekért felelős Rjabkov orosz hírügynökségeknek pekingi látogatása során, ahol "stratégiai stabilitási konzultációkon" vett részt.

A 2010-ben aláírt Új START-egyezmény 1550-ben korlátozza a telepített stratégiai robbanófejek számát. Donald Trump amerikai elnök a New York Times-nak adott múlt havi nyilatkozatában jelezte, hogy hagyni fogja lejárni a szerződést, de hivatalosan nem válaszolt arra az orosz javaslatra, hogy a felek még egy évig tartsák be a rakétákra és robbanófejekre vonatkozó korlátozásokat, időt adva a lejárat utáni helyzet kidolgozására.

Kapcsolódó cikkeink:

"A válasz hiánya is válasz" - idézte Rjabkovot a TASZSZ hírügynökség Pekingből.

A fegyverzetellenőrzés támogatói mindkét országban figyelmeztetnek, hogy a szerződés lejárta nemcsak a robbanófejek korlátozását szünteti meg, hanem károsítja a bizalmat és a nukleáris szándékok ellenőrzésének képességét is. Egyesek egy korlátozások nélküli nukleáris fegyverkezési versenytől tartanak.

Az 1962-es kubai rakétaválság után kidolgozott, a nukleáris háború veszélyeinek csökkentését célzó megállapodások rendszere fokozatosan felbomlott, miközben nőtt a konfrontáció Moszkva és a Nyugat között Ukrajna miatt, és az Egyesült Államok Kína miatt aggódik leginkább - írják az elemzésben.

Washington felvetette ugyan, hogy Kínának, a világ harmadik legnagyobb nukleáris hatalmának is csatlakoznia kellene a fegyverzetellenőrzési tárgyalásokhoz, de Peking nem mutatott erre hajlandóságot. Rjabkov szerint Kínának egyértelmű álláspontja van a fegyverzetellenőrzésről, és Moszkva tiszteletben tartja ezt.

Barack Obama volt amerikai elnök, aki 2010-ben aláírta az Új START-szerződést Dmitrij Medvegyev akkori orosz elnökkel, az amerikai Kongresszus beavatkozását sürgette. "Ha a Kongresszus nem lép, lejár az utolsó nukleáris fegyverzetellenőrzési szerződés az USA és Oroszország között" - írta az X-en. "Ez értelmetlenül semmisítené meg az évtizedes diplomáciai erőfeszítéseket, és olyan fegyverkezési versenyt indíthatna el, amely veszélyesebbé teszi a világot" - tette hozzá.

Az ügyben Medvegyev is megszólalt, szerinte a világnak aggódnia kellene, ha a szerződés anélkül járna le, hogy tisztázódna, mi következik utána, utalva arra, hogy ez közelebb hozhatja a "végítélet óráját".

Rjabkov figyelmeztetett, hogy ha az Egyesült Államok rakétavédelmi rendszereket telepítene Grönlandra, a NATO-tag Dánia autonóm területére, akkor Oroszországnak katonai ellenlépéseket kellene tennie.
Címlapkép: Getty Images
#egyesült államok #ukrajna #oroszország #világ #donald trump #kína #geopolitika #külpolitika #háború #fegyveres konfliktus #fegyverkezés

