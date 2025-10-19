Itt az őszi gyepszellőztetés ideje: ez a gyepszellőztetés menete, fontos az őszi gyeptrágya használata

Ha egészséges és szép gyepet szeretnénk jövőre, semmi esetre sem szabad megfeledkeznünk az őszi gyepszellőztetésről és a gyeptrágyázásról, amelyeket célszerű még a tartós hideg beállta előtt elvégeznünk. Na de mikor jön el ezeknek a kerti munkáknak az ideje, hogyan fogjunk hozzá és melyek azok a gyakori hibalehetőségek, amelyek keresztül húzhatják számításainkat? Nézzük, hogyan történik a gyepszellőztetés ősszel, hogyan trágyázzuk helyesen a gyepet!

Cikkünkben azzal kapcsolatban nyújtunk segítséget, hogy hogyan kell gondozni a gyepet ősszel: máris eláruljuk, miként történik az őszi gyeptrágya használata és mikor jön el az őszi gyepszellőztetés ideje. Mi mindent érdemes tudnunk a gyepgondozáshoz kötődő őszi munkálatok kapcsán, mitől lesz erős és strapabíró a gyep a kertünkben? Miért fontos a gyepszellőztetés, hogyan hat a fű növekedésére?

Mire jó a gyepszellőztetés?

A gyepszellőztetés ősszel egyike a legfontosabb gyepápolási munkálatoknak: célja, hogy megújuljon a növényzet, hogy szebbé és egészségesebbé varázsoljuk a kertünkben a füvet, illetve hogy serkentsük a gyep növekedését és gyökeresedését. A gyepszellőztetés elvégzését követően a talaj kevésbé lesz tömör és javul a légáteresztő képessége, így könnyebben jut el a levegő és a víz a gyep gyökérzetéhez és nem halmozódik fel annyi szerves anyag a talajban.

Érdekesség, hogy minél gyakrabban nyírjuk a füvet, annál rosszabb a gyep átszellőzöttsége. Ennek az az oka, hogy a lenyírt, elhalt növényi részek felhalmozódnak a talaj fölött és egy olyan filcréteget képeznek, ami gátolja a tápanyag eljutását a gyökerekhez. A munka két kulcsfontosságú mozzanata a talajlazítás és az őszi gyeptrágya használata – mindezt elvégezhetjük manuálisan vagy a fűnyíróhoz hasonló gyepszellőztető gép segítségével is.

Az őszi gyepszellőztetés ideje: a gyepszellőztetés mikor esedékes?

A gyepszellőztetés elvégzése ősszel akkor a legideálisabb, amikor a kedvező időjárási feltételeknek köszönhetően a talaj közepesen száraz, enyhén nedves, de semmi esetre sem túl vizes (közvetlenül eső után ne tegyük), a fű pedig aktív növekedésben van. Bár a megfelelő körülmények fennállása nagyban függ az időjárástól, általánosságban elmondhatjuk, hogy

az őszi gyepszellőztetés ideje szeptember közepétől/végétől október végéig tart (ha tavasszal végezzük, március végétől május elejéig történjen, a fagyok után).

A gyepszellőztetés menete: hogyan zajlik a gyepszellőztetés ősszel?

Mielőtt nekifognánk a munkának, mindig vizsgáljuk meg alaposan a gyepet és végezzük el a szükséges előkészületeket. Mindenekelőtt nyírjuk le a füvet, majd takarítsuk fel a növényi hulladékot (a levágott füvet és a lehullott őszi falevelekből álló avart is), a köveket és a nagyobb rögöket, illetve kutassuk fel és irtsuk ki a gyomnövényeket. Az őszi gyepszellőztetés előtti gyomirtást 1-2 héttel a szellőztetés előtt kell elvégezni, különösen akkor, ha vegyszert is használtunk hozzá.

A gyepszellőztetés menete során a következő lépés a gyepmegvágás (kissé megvagdossuk/szaggatjuk a gyep gyökereit) gyepszellőztető géppel (kisebb és nagyobb késes változat is létezik) vagy gyepszellőztető gereblye segítségével (a boltokban kaphatók kézi gyepszellőztető gereblyék, sőt, gyepszellőztető cipők is). Miután megszaggattuk a gyökereket, gyűjtsük össze az elhullott füvet, hogy ne képezzen növényi filcréteget a talajon. Ezt követően történik a gyeptrágya használata és az öntözés.

Hogyan történik az őszi gyeptrágya használata?

Ahogy a fentiekben már elárultuk, a gyepszellőztetés menete során kiemelt fontosságú feladat az őszi gyeptrágya kijuttatása, ami segít a gyepnek kiheverni a nyári kánikulát és feltöltődni, mielőtt beköszönt a tél. Az őszi gyeptrágya kapcsán érdemes tudnunk azt is, hogy más az összetétele, mint az általános gyeptrágyáknak: általában kevesebb benne a nitrogén (kisebb a gombásodás esélye, nem serkenti annyira a fű növekedését), több benne a kálium (ellenállóbbá teszi a füvet a betegségekkel szemben), a benne lévő foszfor pedig élénkíti a gyökeresedést.

A gyeptrágya ősszel kézzel és géppel is kiszórható, a különbség mindössze abban rejlik, mekkora területet szeretnénk trágyázni. Végül, de nem utolsósorban fektessünk hangsúlyt a gyep öntözésére is, hiszen a szárazság gyakran nem ér véget a nyári kánikula lecsengését követő időszakban. Ősszel érdemes inkább reggel locsolni, amivel elejét vehetjük a gombák megtelepedésének.