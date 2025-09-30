A Fertő tó magyar oldalán is kimutatták a márványrákot, amely szűznemzéssel szaporodik. A szakértők szerint a faj komoly veszélyt jelent az őshonos rákokra és az...
Íme, a hazai sztárkertész zseniális trükkje: nem vicc, így simán áttelelhet a paprika és a padlizsán is
Bár lassan a nyakunkon az első hidegebb éjszakák, a kiskertben még javában érnek a paprikák és a padlizsánok. Hamarosan véget ér a bőség: a fagyok közeledtével a szabadföldön már nem maradhatnak életben ezek a növények. De tudtátok, hogy egy kis odafigyeléssel simán átteleltethetjük őket? Így már tavasszal úgy indíthatjuk a szezont, hogy nem kell új palántákkal kísérleteznünk. Ráadásul nemcsak a paprika és a padlizsán, hanem sok más kerti növény, például nem egy paradicsom is alkalmas erre a pénztárcakímélő trükkre!
Sokan nem is sejtik, hogy a paprika és a padlizsán valójában évelő növények, amelyek kedvező körülmények között évről évre képesek virágozni és teremni. Bár hazánkban a hideg telek miatt a szabadföldön nem élik túl a telet, egy kis odafigyeléssel cserépbe ültetve, napos és fagymentes helyen áttelelhetnek, így a következő évben már jóval korábban hozzák az első termést.
Az Élménykertész Facebook-oldalán és videóiban részletesen bemutatja, hogyan lehet a paprikát és a padlizsánt átteleltetni, és el is magyarázza, miért érdemes ezt megtenni. Egy fejlett paprika ugyanis akár 5–6 évig is életképes, és fás szárakkal igazi cserjévé nőhet, így a megfelelő teleltetéssel hosszú éveken át élvezhetjük a termését.
Nemcsak időt, pénzt is spórolhatunk így
A teleltetés legnagyobb előnye, hogy a növény már májusban, amikor a palántákat kiültetnénk, elkezdi hozni az új hajtásokat. Ezzel időt nyerünk, hiszen a szabadföldi palánták esetében a termés csak július végére indul be igazán. Teleltetett növények esetén a paprika és a padlizsán nagyobb, korábban érő terméseket hoznak, és az egész növény egészségesebb, erősebb lesz.
A teleltetett növények előnyei azonnal észrevehetők: a szüret akár már július elején megkezdődhet, hiszen a növények korábban kezdik hozni a termést. A fás szárú, cserjeszerű habitusnak köszönhetően a növények nagyobbak lesznek, és több termést adnak. Emellett a színes paprika- és padlizsántermések látványos díszei lehetnek a kertnek vagy a terasznak, ráadásul kiváló alapanyagként szolgálnak szószokhoz, grillezéshez, savanyításra vagy friss fogyasztásra egyaránt.
Az Élménykertész a videójában konkrét példákkal is illusztrálja a folyamatot: Jalapeno, Habanero, Carolina Reaper paprikákat és padlizsánokat teleltet, bemutatva a visszavágás, gyökérápolás és cserépbe ültetés gyakorlati lépéseit. Ez a módszer nemcsak hogy megmenti a növényt a téli fagytól, de a következő évben gazdagabb, korábban érő termést és erősebb növényeket eredményez.
Lépésről-lépésre: így teleltessük át a növényeket
- Visszavágás a kiemelés előtt: A növényt kissé visszavágjuk, hogy a kiemeléskor ne törjön le egy szára sem.
- Eltávolítjuk a terméseket, a virágokat és a felesleges lombozatot: Az elágazások fölött 15–20 centivel visszavágjuk a hajtásokat, így a növény kompaktabbá válik, és kisebb helyen is elfér majd.
- Kiemelés és gyökérápolás: A növényt nagy gyökérlabdával emeljük ki a földből, majd óvatosan eltávolítjuk a földet a gyökerekről.
- A gyökereket visszavágjuk, hogy a teleltetés után újra gyökeresedni tudjanak, és a növény hatékonyan tudja felszívni a tápanyagot és a vizet.
- Ültetés cserépbe: A növényeket komposzttal kevert kerti földbe ültetjük, úgy, hogy ne mélyebbre kerüljenek, mint eredetileg a földben voltak.
- A földet óvatosan tömörítjük a gyökerek köré, ügyelve arra, hogy a gyökér ne sérüljön.
A lombozat és termések kezelése
Az Élménykertész szerint az átteleltetés előtt minden termést, virágot és friss hajtást érdemes eltávolítani, hogy a növény nyugalmi állapotba kerüljön. A levelek egy részét is vágjuk le, így csökkenthetjük a párolgást, és növelhetjük a túlélés esélyét. Mivel a paprika és a padlizsán gyakran hordozhat atkát, tripszet vagy tetveket, érdemes a növényeket átültetés előtt kezelni, hogy a kártevők ne kerüljenek be a lakásba vagy más szobanövényekhez.
A cserépbe ültetett növényeket világos, hűvös és fagymentes helyen célszerű elhelyezni, például télikertben, fűtetlen, világos helyiségben vagy ablakpárkányon. Tavasszal, amikor a palántákat is kiültetnénk, a teleltetett növényeket visszahelyezhetjük a szabadföldre. Így a paprika és a padlizsán már a kiültetéskor aktívan kezd fejlődni, virágozni és termést hozni, jóval a frissen ültetett palánták előtt.
Figyelem, nemcsak a paprika és a padlizsán alkalmas a teleltetésre!
Több más kertészeti növényt is átmenthetünk télen cserépben, világos, hűvös és fagymentes helyen. Így a következő évben korábban kezdik meg a hajtást, virágzást és termést hoznak, ráadásul nagyobb és erősebb növényekké fejlődnek. A különböző chili- és díszpaprikák, valamint néhány mediterrán fűszernövény, mint a rozmaring, kakukkfű vagy zsálya, mind jól viselik ezt a gondos teleltetést, és tavasszal szinte azonnal élénken fejlődésnek indulnak. Hasonló módon átteleltethetők a kisebb, fás szárú gyümölcsnövények, például a citrom, lime vagy kumquat, amelyek a téli nyugalmi időszak után gyorsan hajtanak, így már a tavasz beköszöntével gazdag és látványos kertünk lehet minimális utánültetéssel.
Néhány paradicsomfajta is átteleltethető, főleg a megerősödött, egyéves vagy évelőként nevelt példányok. Érdemes azokat a növényeket választani, amelyek az előző szezonban egészségesen fejlődtek, erős szárat és gyökérzetet neveltek. A trópusi vagy féltrópusi fajták, például a Solanum lycopersicum var. cerasiforme, megfelelő körülmények között akár 2–3 évig is termést hozhatnak.
