2025. szeptember 30. kedd Jeromos
15 °C Budapest
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Kezek tartják az új növényt a naplementében
HelloVidék

Íme, a hazai sztárkertész zseniális trükkje: nem vicc, így simán áttelelhet a paprika és a padlizsán is

Pais-Horváth Szilvia
2025. szeptember 30. 10:18

Bár lassan a nyakunkon az első hidegebb éjszakák, a kiskertben még javában érnek a paprikák és a padlizsánok. Hamarosan véget ér a bőség: a fagyok közeledtével a szabadföldön már nem maradhatnak életben ezek a növények. De tudtátok, hogy egy kis odafigyeléssel simán átteleltethetjük őket? Így már tavasszal úgy indíthatjuk a szezont, hogy nem kell új palántákkal kísérleteznünk. Ráadásul nemcsak a paprika és a padlizsán, hanem sok más kerti növény, például nem egy paradicsom is alkalmas erre a pénztárcakímélő trükkre!

Sokan nem is sejtik, hogy a paprika és a padlizsán valójában évelő növények, amelyek kedvező körülmények között évről évre képesek virágozni és teremni. Bár hazánkban a hideg telek miatt a szabadföldön nem élik túl a telet, egy kis odafigyeléssel cserépbe ültetve, napos és fagymentes helyen áttelelhetnek, így a következő évben már jóval korábban hozzák az első termést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Élménykertész Facebook-oldalán és videóiban részletesen bemutatja, hogyan lehet a paprikát és a padlizsánt átteleltetni, és el is magyarázza, miért érdemes ezt megtenni. Egy fejlett paprika ugyanis akár 5–6 évig is életképes, és fás szárakkal igazi cserjévé nőhet, így a megfelelő teleltetéssel hosszú éveken át élvezhetjük a termését.

Nemcsak időt, pénzt is spórolhatunk így

A teleltetés legnagyobb előnye, hogy a növény már májusban, amikor a palántákat kiültetnénk, elkezdi hozni az új hajtásokat. Ezzel időt nyerünk, hiszen a szabadföldi palánták esetében a termés csak július végére indul be igazán. Teleltetett növények esetén a paprika és a padlizsán nagyobb, korábban érő terméseket hoznak, és az egész növény egészségesebb, erősebb lesz.

A teleltetett növények előnyei azonnal észrevehetők: a szüret akár már július elején megkezdődhet, hiszen a növények korábban kezdik hozni a termést. A fás szárú, cserjeszerű habitusnak köszönhetően a növények nagyobbak lesznek, és több termést adnak. Emellett a színes paprika- és padlizsántermések látványos díszei lehetnek a kertnek vagy a terasznak, ráadásul kiváló alapanyagként szolgálnak szószokhoz, grillezéshez, savanyításra vagy friss fogyasztásra egyaránt.

Az Élménykertész a videójában konkrét példákkal is illusztrálja a folyamatot: Jalapeno, Habanero, Carolina Reaper paprikákat és padlizsánokat teleltet, bemutatva a visszavágás, gyökérápolás és cserépbe ültetés gyakorlati lépéseit. Ez a módszer nemcsak hogy megmenti a növényt a téli fagytól, de a következő évben gazdagabb, korábban érő termést és erősebb növényeket eredményez.

Lépésről-lépésre: így teleltessük át a növényeket

  1. Visszavágás a kiemelés előtt: A növényt kissé visszavágjuk, hogy a kiemeléskor ne törjön le egy szára sem.
  2. Eltávolítjuk a terméseket, a virágokat és a felesleges lombozatot: Az elágazások fölött 15–20 centivel visszavágjuk a hajtásokat, így a növény kompaktabbá válik, és kisebb helyen is elfér majd.
  3. Kiemelés és gyökérápolás: A növényt nagy gyökérlabdával emeljük ki a földből, majd óvatosan eltávolítjuk a földet a gyökerekről.
  4. A gyökereket visszavágjuk, hogy a teleltetés után újra gyökeresedni tudjanak, és a növény hatékonyan tudja felszívni a tápanyagot és a vizet.
  5. Ültetés cserépbe: A növényeket komposzttal kevert kerti földbe ültetjük, úgy, hogy ne mélyebbre kerüljenek, mint eredetileg a földben voltak.
  6. A földet óvatosan tömörítjük a gyökerek köré, ügyelve arra, hogy a gyökér ne sérüljön.

A lombozat és termések kezelése

Az Élménykertész szerint az átteleltetés előtt minden termést, virágot és friss hajtást érdemes eltávolítani, hogy a növény nyugalmi állapotba kerüljön. A levelek egy részét is vágjuk le, így csökkenthetjük a párolgást, és növelhetjük a túlélés esélyét. Mivel a paprika és a padlizsán gyakran hordozhat atkát, tripszet vagy tetveket, érdemes a növényeket átültetés előtt kezelni, hogy a kártevők ne kerüljenek be a lakásba vagy más szobanövényekhez.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A cserépbe ültetett növényeket világos, hűvös és fagymentes helyen célszerű elhelyezni, például télikertben, fűtetlen, világos helyiségben vagy ablakpárkányon. Tavasszal, amikor a palántákat is kiültetnénk, a teleltetett növényeket visszahelyezhetjük a szabadföldre. Így a paprika és a padlizsán már a kiültetéskor aktívan kezd fejlődni, virágozni és termést hozni, jóval a frissen ültetett palánták előtt.

Figyelem, nemcsak a paprika és a padlizsán alkalmas a teleltetésre!

Több más kertészeti növényt is átmenthetünk télen cserépben, világos, hűvös és fagymentes helyen. Így a következő évben korábban kezdik meg a hajtást, virágzást és termést hoznak, ráadásul nagyobb és erősebb növényekké fejlődnek. A különböző chili- és díszpaprikák, valamint néhány mediterrán fűszernövény, mint a rozmaring, kakukkfű vagy zsálya, mind jól viselik ezt a gondos teleltetést, és tavasszal szinte azonnal élénken fejlődésnek indulnak. Hasonló módon átteleltethetők a kisebb, fás szárú gyümölcsnövények, például a citrom, lime vagy kumquat, amelyek a téli nyugalmi időszak után gyorsan hajtanak, így már a tavasz beköszöntével gazdag és látványos kertünk lehet minimális utánültetéssel.

Néhány paradicsomfajta is átteleltethető, főleg a megerősödött, egyéves vagy évelőként nevelt példányok. Érdemes azokat a növényeket választani, amelyek az előző szezonban egészségesen fejlődtek, erős szárat és gyökérzetet neveltek. A trópusi vagy féltrópusi fajták, például a Solanum lycopersicum var. cerasiforme, megfelelő körülmények között akár 2–3 évig is termést hozhatnak.
Címlapkép: Getty Images
#spórolás #kert #paprika #kertészkedés #hellovidék #termesztés #padlizsán #kerti növények #növények #teleltetés #palánta

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:18
10:04
09:44
09:21
09:11
Pénzcentrum
Megszólalt a Kia hazai elnöke: világújdonság érkezik Magyarországra, slágermodellt cserélnek le rá
drMáriás: Olyan világban élünk, ahol az inspiráció helyét a lehúzás, a düh és a keserűség veszi át
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
Óriási baj kerekedik hamarosan Magyarországon: már az ajtón kopogtat a klímakatasztrófa
Комната для отд.v - Mégis, mi ez az orosz "pihenőszoba" a Városligetben?
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 30. kedd
Jeromos
40. hét
Szeptember 30.
A fordítás nemzetközi napja
Szeptember 30.
A népmese napja
Szeptember 30.
A helyi önkormányzatok napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Váratlan hírt kaptak, akik fával fűtenének 2025 telén: erre kevés háztulaj számított
2
2 hete
Az ingázás pokla: őket listázná a kormány, több tízezer magyar megélhetése a tét
3
6 napja
Zsákfaluba költöztek a budapesti művészvilágból: két család így épített új életet a Bakonyban
4
2 hete
Vöröshagyma ültetése ősszel: itt a dughagyma ültetési ideje, vetési módja
5
2 hete
Brüsszel, te tetted ezt: 120 milliós uniós beruházás indulhat Hévízen
PÉNZÜGYI KISOKOS
Letiltás előtti károkkal kapcsolatos önrész
bankkártyával történt visszaélés esetében az az összeg, melyet a letiltás előtti károkból az ügyfél vállal

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 10:04
Megszólalt a Budapest Park vezérigazgatója: nagy kihívás, hogy kevesebbet piálnak a fiatalok
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 30. 06:34
Durván leakciózta az Aldi a magyar férfiak téli kedvencét: pecázásnál, autószerelésnél is jól jön
Agrárszektor  |  2025. szeptember 30. 09:01
Leállt a Magyarországon is kapható népszerű sör gyártása