gardener is trying on a seedling of an apple tree in a dug hole for planting
HelloVidék

Íme, a hazai sztárkertész zseniális trükkje: ezzel a legnagyobb aszályban is életben maradnak a fák

Pais-Horváth Szilvia
2025. augusztus 29. 14:15

Ahogy a myár, vele a kánikula is lassan véget ér, a kertbarátok számára elérkezik az ideje annak is, hogy új életet leheljenek a kertbe. Mielőtt azonban a lapátot kézbe vennénk, érdemes egy egyszerű, mégis rendkívül hatékony praktikát elsajátítani, amellyel a fiatal fák egészségesen fejlődhetnek, és az aranyat érő víz sem vész kárba.

Lassan itt van az ősz, itt van újra... a  kánikula elmúltával sok kertbarát nekivág a gyümölcsfák ültetésének és a kert csinosításának. Mielőtt azonban a lapátot kézbe vennénk, érdemes egy egyszerű, de annál hatékonyabb praktikát megfogadni, hogy a fiatal fák valóban egészségesen fejlődjenek – és ne pazaroljuk feleslegesen a vizet.

Egyik kedvenc kertész tartalomgyártóm Facebook-videójában olyan trükköt árul el, ami garantáltan segít a legcélravezetőbb és legvíztakarékosabb öntözésben, főleg, ha frissen ültetett, kisebb fákról van szó. Szebenyi Péter szerint sokan ültetnek fát, de kevesen gondolnak arra, hogy az első években mennyire fontos a megfelelő öntözés, főként aszályos időszakokban. A kiültetett fák gyökerei ugyanis még nem érnek mélyre, így ha csak felülről locsolunk, a víz gyakran elpárolog, mielőtt igazán hasznosulna.

A megoldás egyszerű: az ültetéskor a talajba helyezett öntözőcsővel közvetlenül a gyökérzónába juttathatjuk a vizet. Ezzel a módszerrel a fa gyorsabban és erősebben meggyökeresedik, ráadásul a tápanyag-utánpótlás is könnyebben megoldható, ha szükséges.

Hogyan válasszunk öntözőcsövet?

Az első és legfontosabb szabály, hogy tudjuk, nagyon nem mindegy, milyen csövet és milyen módon telepítjük:

  • Műanyag csövek (PVC, csepegtető): kerülendők a mikroműanyag-problémák, előállítási és újrahasznosítási nehézségek miatt. A kertbe a műanyag nem való.
  • Kerámia cső vagy cserép: természetes, tartós és műanyagmentes megoldás.
  • Fém ereszcső (hulladékból): strapabíró, újrahasznosítható, hosszú távú és környezetbarát.
  • Bambuszcső, olasznád: lebomló és talán a leginkább környezetbarát választás.

A természetnek nincs szüksége több műanyagra, így ha van lehetőségünk, mindig a hosszú távon is fenntartható, természetes anyagokat válasszuk. Aszályos időszakokban mindenképpen öntözzük a fiatal fákat, és használjunk öntözőcsövet, hogy a víz tényleg a gyökérzónába jusson. Így a kertünk nemcsak szép, de egészséges és hosszú távon is fenntartható lesz.

Ahogy az alábbi Facebook-videóban is látszik, Szebenyi Péter az újonnan telepített fák tövéhez fém ereszcsövet helyez, amelyet kaviccsal tölt meg. Ennek köszönhetően a víz lassabban és egyenletesebben jut el a gyökerekhez, ráadásul a csövön keresztül a rágcsálók és káros rovarok sem férnek hozzá a facsemetéhez:
Címlapkép: Getty Images
