Őszi virágoskert kisokos: ezek az ősszel ültethető virágok, virágos növények, évelők

A kertészkedés messze nem ér véget ősszel, ugyanis rengeteg kerti- és balkonnövény bontja ki ilyenkor színpompás szirmait. Nézzük, melyek azok az ősszel ültethető virágok, amelyeket ilyenkor érdemes elültetni, milyen kétnyári növényeket ültessünk ősszel és melyek azok az évelők, amelyek tipikusan ősszel virágoznak! Mire figyeljünk az őszi virágültetés során, milyen szempontok alapján válasszunk virágot?

Cikkünkben ezúttal annak jártunk utána, melyek azok a virágok, virágzó növények, amelyeket ősszel szokás elültetni. Az ősszel ültethető virágok ismertetése során megkülönböztetjük az ősszel ültethető kétnyári növényeket és az ősszel virágzó évelőket: mutatjuk, kinek, milyen esetben, melyik típust érdemes választania. Mi mindent érdemes tudni a legnépszerűbb évelőkről, mikor kezdenek kinyílni és meddig virágoznak?

Évelők, egynyári és kétnyári növények: mikor szokás őket elültetni?

Mindenekelőtt fontos különbséget tennünk az ősszel ültethető virágok között: őszi virágoknak nevezzük egyrészt azokat a növényeket, amelyek ilyenkor bontanak szirmot – ezek tipikusan olyan évelő növények, amelyeket már előnevelt formában tudunk megvásárolni a kertészetekben (pl. krizantém- és őszirózsafélék). Ezeket a növényeket úgy, ahogy vannak, bármikor elültethetjük az ősz folyamán (de érdemes őket már augusztusban vagy szeptemberben kiültetni), ugyanis elegendő egyszerűen beültetni őket egy virágládába vagy a kertünk bármely kiszemelt pontján a szabad földbe.

Az évelőkön túl akár mag vagy hagyma, akár előnevelt virág formájában vásárolhatunk egynyári és kétnyári virágzó növényeket is (az előnevelt, cserepes virágot ugyanúgy bármikor elültethetjük, ahogy az évelőket). Az egynyári növények magjait, hagymáit tavasszal (március-május) szokás elültetni, és – ahogy a nevükből sejthető – a nyár, legkésőbb az ősz során el is virágzanak (találkozhatunk önvető növényekkel is, amelyek virágzás után elszórják magjaikat, majd ugyanazon a helyszínen jövő tavasszal újra kihajtanak).

A kétnyári növények a legtöbb esetben a nyár elején (június-július) kerülnek a földbe, azonban léteznek kivételek is, amelyek az ősszel ültethető virágok közé tartoznak. Ezek az első évben jellemzően nem virágzanak, a növény ekkor az energiáit még a zöld részek, a szár, a levelek, a tőrózsa fejlesztésére fordítja. Az áttelelést követően a virágzás a második évben következik be, a növény fajtájától függ, hogy mikor kezdődik és milyen hosszú az időtartama.

Ősszel ültethető virágok: milyen évelő növények virágoznak ősszel?

Először is vizsgáljuk meg, melyek az ősszel ültethető virágok között azok a jellemzően évelő növények, amelyek szeptember és november között a legszebbek! Hangsúlyozzuk, hogy az évelők nyílásának ideje és a virágzás időtartama mindig függ az időjárástól is: a szeptemberi kánikulák és a korai, novemberi fagyok egyaránt megviselhetik a növényeket. A következő ősszel ültethető virágokat érdemes akár kertbe, akár balkonra (a növény helyigényétől függően) ültetni, ha az őszi virágzást preferáljuk:

évelő krizantém (fajtától függően augusztustól decemberig);

sárga kasvirág (augusztustól októberig);

tűlevelű őszirózsa (szeptembertől novemberig);

kopasz őszirózsa (júliustól novemberig);

kínai szellőrózsa (augusztustól novemberig);

gólyaorr (júniustól novemberig);

kerti krizantém (augusztustól decemberig);

sisakvirág (júliustól szeptemberig);

kárpáti varjúháj (augusztustól októberig);

napfényvirág (júniustól októberig);

sokvirágú napraforgó (júliustól szeptemberig);

japán szellőrózsa (augusztustól októberig);

közönséges cickafark (júliustól szeptemberig);

aranyvessző (júliustól októberig);

ananászzsálya (augusztustól októberig);

méhbalzsam (júliustól szeptemberig).

Az ősszel ültethető virágok közé sorolunk továbbá olyan évelőket is, amelyek bár nem ősszel (helyette tavasszal, nyáron) bontják virágaikat, ideális számukra, ha ősszel kerülnek a földbe, ugyanis könnyen áttelelnek, tavasszal pedig erőteljes vegetációba kezdenek. A virágok mellett ilyenkor célszerű az ősszel ültethető fák elültetése is: tipikusan a fagyokra nem érzékeny gyümölcsfák, díszfák és cserjék tartoznak ebbe a kategóriába.

Ide tartoznak továbbá az ősszel ültethető évelő hagymások is, például a nárcisz, a tulipán és a jácint.

Milyen kétnyári virágokat ültethetünk ősszel?

Ahogy a fentiekben elárultuk: a kétnyári növényeket jellemzően júniusban, júliusban szokás elvetni, azonban köztük is akadnak olyan kivételek, amelyeket az ősszel ültethető virágok közé sorolunk, így szeptemberben, akár októberben is elültethetjük őket. A következő kétnyáriakat szabad ősszel is elültetni:

árvácska;

nefelejcs;

kerti ibolya;

kétnyári pipacs;

kétnyári margaréta.

Mire figyeljünk az ősszel ültethető virágok kiválasztása során?

Az őszi virágültetés és virágvásárlás megtervezésekor számos szempontot érdemes figyelembe vennünk, köztük azt, hogy hová kerülnek a virágok. A fagyokra érzékenyebb évelőket érdemes virágládába ültetni és védett helyen átteleltetni, a magasabb tűrőképességű növények viszont nyugodtan ültethetők szabad földbe is. Érdemes vásárlás előtt utánanéznünk, mekkora a választott ősszel ültethető virágok helyigénye: egyes növények 80-150 cm magas, terebélyes bokrokká fejlődnek és hamar kinövik a kisebb balkonokat.

Azt is gondoljuk át, mennyi figyelmet tudunk vagy akarunk a virágok gondozására fordítani: ha nem szeretnénk állandóan a növényeinkkel bajlódni, részesítsük előnyben a szívósabb, a szárazságnak és a kerti kártevőknek jobban ellenálló növényeket. Aki hosszú távra tervez, válasszon évelő növényeket, azonban ha inkább változatos, folyton-folyvást megújuló kertre vágyunk, nyugodtan kísérletezzünk különféle kétnyári növényekkel vagy rövidebb élettartamú egynyári növényekkel is.