Tilos a túrázás! Életveszélyessé vált a Bakony egyik kedvenc parkerdeje – térképen mutatjuk, hol a korlátozás

Fakigondozási munkálatok miatt időszakos erdőlátogatási korlátozást vezet be a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (VERGA) a Pintér-hegyi Parkerdő területén – közölte a társaság pénteken.

A Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (VERGA) tájékoztatása szerint december 5. és 31. között, hétköznapokon 7 és 16 óra között lesz érvényben a lezárás. A korlátozás idején a parkerdő érintett részeinek látogatása életveszélyes, mivel a fakitermelés során nagy teljesítményű gépek dolgoznak, és a fadöntés fokozott balesetveszéllyel jár.

A munkaterületeket jelzőtáblák határolják, a kirándulóknak ezeket kötelező figyelembe venniük – hangsúlyozta az erdőgazdaság.

Kíméletes fakitermelés zajlik

A Pintér-hegyi Parkerdőben jelenleg szálaló üzemmódú erdőkezelést folytatnak, amely nem tarvágást jelent. A módszer egyedekre vagy kisebb facsoportokra kiterjedő beavatkozást takar, amelynek célja:

a biodiverzitás megőrzése,

különböző korú, elegyes szerkezetű erdő kialakítása,

a folyamatos erdőborítás fenntartása.

A most végzett úgynevezett készletgondozó munkák az egészséges, stabil, természetközeli erdők fenntartását szolgálják – közölte a VERGA.

Térképen is jelölték a korlátozást

A lezárt területrészeket az erdőgazdaság térképen is feltüntette, a korlátozás a kijelölt lila zónákra terjed ki.

A társaság kiemelte: fontos számukra, hogy a parkerdőt látogatók megértsék a beavatkozás célját és hosszú távú előnyeit. A hétvégi időszakokban a korlátozás nem lesz érvényben, de a kirándulóknak javasolják, hogy a tervezett útvonalak előtt tájékozódjanak.