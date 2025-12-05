A Visa Magyarországon közel háromszor annyi, 290%-kal több feltételezett csalást blokkolt a 2025-ös Black Friday során, mint 2024-ben.
Tilos a túrázás! Életveszélyessé vált a Bakony egyik kedvenc parkerdeje – térképen mutatjuk, hol a korlátozás
Fakigondozási munkálatok miatt időszakos erdőlátogatási korlátozást vezet be a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (VERGA) a Pintér-hegyi Parkerdő területén – közölte a társaság pénteken.
A Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (VERGA) tájékoztatása szerint december 5. és 31. között, hétköznapokon 7 és 16 óra között lesz érvényben a lezárás. A korlátozás idején a parkerdő érintett részeinek látogatása életveszélyes, mivel a fakitermelés során nagy teljesítményű gépek dolgoznak, és a fadöntés fokozott balesetveszéllyel jár.
A munkaterületeket jelzőtáblák határolják, a kirándulóknak ezeket kötelező figyelembe venniük – hangsúlyozta az erdőgazdaság.
Kíméletes fakitermelés zajlik
A Pintér-hegyi Parkerdőben jelenleg szálaló üzemmódú erdőkezelést folytatnak, amely nem tarvágást jelent. A módszer egyedekre vagy kisebb facsoportokra kiterjedő beavatkozást takar, amelynek célja:
- a biodiverzitás megőrzése,
- különböző korú, elegyes szerkezetű erdő kialakítása,
- a folyamatos erdőborítás fenntartása.
A most végzett úgynevezett készletgondozó munkák az egészséges, stabil, természetközeli erdők fenntartását szolgálják – közölte a VERGA.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Térképen is jelölték a korlátozást
A lezárt területrészeket az erdőgazdaság térképen is feltüntette, a korlátozás a kijelölt lila zónákra terjed ki.
A társaság kiemelte: fontos számukra, hogy a parkerdőt látogatók megértsék a beavatkozás célját és hosszú távú előnyeit. A hétvégi időszakokban a korlátozás nem lesz érvényben, de a kirándulóknak javasolják, hogy a tervezett útvonalak előtt tájékozódjanak.
