2025. december 5. péntek Vilma
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Álcázott katona pihen az erdőben.
HelloVidék

Tilos a túrázás! Életveszélyessé vált a Bakony egyik kedvenc parkerdeje – térképen mutatjuk, hol a korlátozás

HelloVidék
2025. december 5. 17:15

Fakigondozási munkálatok miatt időszakos erdőlátogatási korlátozást vezet be a Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (VERGA) a Pintér-hegyi Parkerdő területén – közölte a társaság pénteken.

A Veszprémi Erdőgazdaság Zrt. (VERGA)  tájékoztatása szerint december 5. és 31. között, hétköznapokon 7 és 16 óra között lesz érvényben a lezárás. A korlátozás idején a parkerdő érintett részeinek látogatása életveszélyes, mivel a fakitermelés során nagy teljesítményű gépek dolgoznak, és a fadöntés fokozott balesetveszéllyel jár.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A munkaterületeket jelzőtáblák határolják, a kirándulóknak ezeket kötelező figyelembe venniük – hangsúlyozta az erdőgazdaság.

Kíméletes fakitermelés zajlik

A Pintér-hegyi Parkerdőben jelenleg szálaló üzemmódú erdőkezelést folytatnak, amely nem tarvágást jelent. A módszer egyedekre vagy kisebb facsoportokra kiterjedő beavatkozást takar, amelynek célja:

  • a biodiverzitás megőrzése,
  • különböző korú, elegyes szerkezetű erdő kialakítása,
  • a folyamatos erdőborítás fenntartása.

A most végzett úgynevezett készletgondozó munkák az egészséges, stabil, természetközeli erdők fenntartását szolgálják – közölte a VERGA.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Térképen is jelölték a korlátozást

A lezárt területrészeket az erdőgazdaság térképen is feltüntette, a korlátozás a kijelölt lila zónákra terjed ki.

A társaság kiemelte: fontos számukra, hogy a parkerdőt látogatók megértsék a beavatkozás célját és hosszú távú előnyeit. A hétvégi időszakokban a korlátozás nem lesz érvényben, de a kirándulóknak javasolják, hogy a tervezett útvonalak előtt tájékozódjanak.

Fotó: verga.huFotó: verga.hu
Címlapkép: Getty Images
#biztonság #túra #életveszély #térkép #december #erdő #tilalom #kirándulás #korlátozás #balesetveszély #munkálatok #hellovidék #veszprém #erdőgazdálkodás #fakivágás #bakony

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:38
17:15
17:07
17:07
16:42
Pénzcentrum
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 5. péntek
Vilma
49. hét
December 5.
A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja
December 5.
A talaj nemzetközi napja
Ajánlatunk
HelloVidék legolvasottabb
Tovább
1
3 hete
Ez több mint aggasztó: gyilkos viperát regisztráltak itthon, de több mérges kígyó is felbukkant
2
1 hete
Győri karácsonyi vásár 2025: ők hozzák a sztárhangulatot Közép-Európa egyik legszebb adventi forgatagába
3
2 hete
Ma 85 éve, a Festetics-kastélyban született az utolsó keszthelyi herceg: nézzétek, mi lett vele!
4
2 hete
Brutális vadbaleset a sötét Mátrában: szarvascsorda rohant az autók elé, egyiküket a kocsi alól húzták ki
5
4 napja
Világbajnoki aranyat nyert a győri reumatológus: nem fogod elhinni, milyen sportágban
PÉNZÜGYI KISOKOS
Áruhitel
Elektronikai vagy más használati tárgy megvásárlásához nyújtott kölcsön. Az áruhitel legnagyobb előnye, hogy könnyen igényelhető, az esetek túlnyomó többségében néhány percen belül kiderül, hogy hitelképesek vagyunk-e, és haza is vihetjük a kiszemelt terméket.  Az év folyamán az áruházak és a bankok többször is hirdetnek akciós feltételekkel áruhitelt, ezeket - átgondoltan - érdemes is lehet kihasználni.  

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 16:05
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 14:15
Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, hol bukkant fel most, keményen betámadták
Agrárszektor  |  2025. december 5. 16:32
Komoly átalakulás jöhet az élelmiszereknél: ez várható 2026-tól