Kecskeméti Advent 2025 ezen a hétvégén is életre kel: landol a Mikulás szánja, nyit a karácsonyi vásár, ahol mézeskalács-illatú bódék és izgalmas programok várnak. Fedezd...
Ennyi volt, kihátrálnak a botrányos adó mögül: rengeteg magyar lélegezhet fel, nem kell majd befizetni
Körmenden fél év után kivezethetik a nagy ellenállást kiváltó telekadót, miután az intézkedés jóval kevesebb bevételt hozott a vártnál. A polgármester inkább a nagy kereskedelmi láncok megadóztatását javasolja a helyiek terhei helyett.
Alig fél év után kivezetheti Körmend önkormányzata a májusban bevezetett telekadót, miután az új adónem komoly ellenállást váltott ki a lakosság és a vállalkozások körében. Szabó Barna polgármester előterjesztése szerint az intézkedést „nagyon rosszul fogadták az érintett adózók”, ráadásul az abból származó bevétel – 23 millió forint – messze elmaradt a várakozásoktól a 4,6 milliárdos költségvetésű városban - írja a nyugat.hu.
A kritikák főként az adó mértékét és igazságosságát érintették: többen sérelmezték, hogy az ipari parkban működő körmendi vállalkozásoknak a telekadó mellett iparűzési adót is fizetniük kell. A polgármester szerint a beérkező visszajelzések alapján újra kell gondolni a helyi adózás rendszerét, különösen úgy, hogy számos adóalany a bevallási kötelezettségének sem tett eleget.
Szabó Barna ezért azt javasolja, hogy az önkormányzat a telekadó helyett egy más típusú, elsősorban a nagyobb kereskedelmi létesítményeket érintő adót dolgozzon ki. Úgy véli, a városban működő nagy áruházláncok megadóztatása jóval kedvezőbb fogadtatásra találna, mint a jelenleg bevezetett, szélesebb kört érintő telekadó.
Szívesen kedveskednél gasztroajándékkal szeretteidnek idén karácsonykor? Nem kell tovább keresgélned: íme, a házi vajkaramellás szaloncukor pofonegyszerű receptje!
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
Isten háta mögötti, a Somló tanúhegyeihez közeli kis falucska ez a Kiscsősz. Az egyedülálló közösség motorja Kovács Norbert, "Cimbi", akit idén Prima Primissima-díjra is jelöltek.
Székesfehérváron tűnt fel a legendás Kossuth-díjas színésznő autója : nevetségesen olcsón most eladó
Igazi különlegesség bukkant fel Székesfehérváron: eladóvá vált Psota Irén egykori autója: egy Maruti Suzuki 800-as. 31 éves, 99 ezer kilométerrel, és még mindig talpon van.
Megvan, mikor újítják fel a leégett miskolctapolcai barlangfürdőt: a bővítés tervei is készen állnak
Aláírták a kivitelezői szerződést, így már valóban napok kérdése, hogy megkezdődjön a 2024 szeptemberében leégett Miskolctapolca Barlangfürdő helyreállítása.
Nyolc évnyi csend után újra megmozdul Pécs rejtett csodája – mutatjuk, mikortól láthatod te is élőben
Nyolc évnyi kényszerszünet után ismét működésbe lép a pécsi dzsámi mögött álló, különleges szerkezetű harangtorony.
Új szín a 2026-os fesztiváltérképen: a pusztazámori kastélyban olyan bulit csapnak, amit még nem láttál
A két nap alatt nemcsak koncertcunamira, hanem hosszú, elszállós jam sessionökre is készülhetünk a pusztazámori Öreg Tölgy Kastély parkjában.
Megszűnt a védelem, jöhet a dózer: több siófoki épületet, köztük legendás csárdákat is porig rombolnak
Három legendás siófoki épület is a bontási engedély közelébe került, miután a város képviselő-testülete megszavazta a helyi védettség megszüntetését.
Mindenki magának akarja a dödöllét: most lerántjuk a leplet, ez a fő különbség a zalai és a vasi között
Kié a dödölle: vasi vagy zalai tájjellegű étel? De melyik a finomabb? Ha még nem kóstoltál egy igazi „tál dödöllét”, könnyen eltévedhetsz az egymásnak feszülő...
Tragikus hirtelenséggel, tüdőembólia következtében elhunyt Kiss Gábor, a villányi borvidék egyik meghatározó, fiatal borásza.
A kutatókat is meglepte a szenzációs hír: ritka ragadozó költött a Duna–Dráva Nemzeti Parkban + Fotók
Egészen kivételes madármegfigyelést jelentettek: először költött parlagi sas a Duna–Dráva Nemzeti Park területén, ráadásul rögtön két pár is
Videón a döbbenetes akció: napokig kínlódtak vele, végül 8 méter mélyről emelték ki a Tiszába zuhant autót
A szokatlanul viharos Tisza és az erős sodrás is nehezítette a mentést, amelyben több tucat önkéntes szakember vett részt.
Különleges lehetőség bukkant fel Pápa történelmi főterén: új tulajdonost keres a város egyik legismertebb, műemlékvédelem alatt álló épülete. A hotel, az étterem és az üzletsor...
Miskolci karácsonyi vásár 2025: csilingel a fényvillamos, nyit a jégpálya - ne maradj le a sztárfellépőkről sem!
A miskolci advent még csak most kezdődik: az elkövetkező hetekben a vásári forgatag és a változatos programok izgalmas kombinációját kínálja majd. Hozzuk a részletes programokar!
Elismerte a Mohosz a magyar horgásztörténelem új csúcsát: Vass Norbert 46,6 kilós fekete amurt emelt ki a Szarvas–Békésszentandrási Holt-Körösből.
Évtizedek óta áll elhagyatottan Balatonboglár egyik legértékesebb partszakaszán a Balaton Akadémia épülete. Lokációja kivételes, állapota viszont konkrétan életveszélyes.
Elképesztő szabályozással védené magát a borsodi város: 300 ezret fizetsz, ha költöznél – vagy ledolgozod ingyen
Meglepő rendeletet vezet be Felsőzsolca: aki ide költözne, mostantól nemcsak pénzt kell fizessen, de még a büntetlen előéletét és az ingatlan méreteit is vizsgálják.
Ritka természetvédelmi siker: száz fölött nőtt a befogott és visszatelepített hörcsögök száma, ami a kerecsensólymoknak is jó hír.
Aki télen is szeret túrázni, és ráveszi magát egy kis gombászásra, igazi különlegességekre lelhet a Bakonyban.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.