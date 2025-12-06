2025. december 6. szombat Miklós
Forint bankjegyek - Magyar valuta
HelloVidék

Ennyi volt, kihátrálnak a botrányos adó mögül: rengeteg magyar lélegezhet fel, nem kell majd befizetni

HelloVidék
2025. december 6. 13:33

Körmenden fél év után kivezethetik a nagy ellenállást kiváltó telekadót, miután az intézkedés jóval kevesebb bevételt hozott a vártnál. A polgármester inkább a nagy kereskedelmi láncok megadóztatását javasolja a helyiek terhei helyett.

Alig fél év után kivezetheti Körmend önkormányzata a májusban bevezetett telekadót, miután az új adónem komoly ellenállást váltott ki a lakosság és a vállalkozások körében. Szabó Barna polgármester előterjesztése szerint az intézkedést „nagyon rosszul fogadták az érintett adózók”, ráadásul az abból származó bevétel – 23 millió forint – messze elmaradt a várakozásoktól a 4,6 milliárdos költségvetésű városban - írja a nyugat.hu.

A kritikák főként az adó mértékét és igazságosságát érintették: többen sérelmezték, hogy az ipari parkban működő körmendi vállalkozásoknak a telekadó mellett iparűzési adót is fizetniük kell. A polgármester szerint a beérkező visszajelzések alapján újra kell gondolni a helyi adózás rendszerét, különösen úgy, hogy számos adóalany a bevallási kötelezettségének sem tett eleget.

Szabó Barna ezért azt javasolja, hogy az önkormányzat a telekadó helyett egy más típusú, elsősorban a nagyobb kereskedelmi létesítményeket érintő adót dolgozzon ki. Úgy véli, a városban működő nagy áruházláncok megadóztatása jóval kedvezőbb fogadtatásra találna, mint a jelenleg bevezetett, szélesebb kört érintő telekadó.
Címlapkép: Getty Images
13:40
13:33
13:11
13:03
12:28
Pénzcentrum
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
Óriási árat fizet rengeteg magyar azért, hogy készpénzzel fizethessen: sokan nem is sejtik, mi mellett tesznek hitet
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
