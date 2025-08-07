Megszólalt a kormány: temérdek pénzbe kerülne megmenteni a Balatont, megpecsételődött a magyar tenger sorsa?

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban bejelentette, hogy 40 milliárd forintra lenne szükség a Balaton fenntarthatóságának hosszú távú biztosításához, miközben a kormány egyelőre 1,4 milliárd forintot különített el az iszapcsapdák kotrására.

A Balaton hosszú távú fenntarthatóságának biztosításához mintegy 40 milliárd forintra lenne szükség - jelentette ki Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az InfoRádióban adott interjújában. A tárcavezető elmondta, hogy ez az összeg a már 2021-ben elfogadott közép- és hosszú távú fejlesztési tervek megvalósítását fedezné, amelyek kivitelezése azonban eddig elmaradt.

A kormány szerdai ülésén döntött egy rövid távú beavatkozásról, amelynek keretében 1,4 milliárd forintot biztosítanak az iszapcsapdák kotrására. A munkálatokat október 31-ig kell megkezdeni, ami Navracsics szerint "egy meglehetősen feszített tempót jelent". A miniszter hangsúlyozta, hogy amennyiben valamennyi tervezett intézkedés megvalósul, "a Balaton fenntarthatóság szempontjából rendbe kerül".

