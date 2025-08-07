2025. augusztus 7. csütörtök Ibolya
28 °C Budapest
Révfülöp, 2024. július 21.A drónnal készült felvételen a 42. Lidl Balaton-átúszás résztvevõi megkezdik az 5,2 kilométeres táv teljesítését Révfülöpnél 2024. július 21-én.MTI/Vasvári Tamás
Sport

Nagyon fontos bejelentés jött a 2025-ös Balaton-átúszásról: most megtartják vagy nem?

MTI
2025. augusztus 7. 13:44

A várhatóan kedvező időjárási előrejelzések után szombaton megtartják a Révfülöp és Balatonboglár közötti 43. Lidl Balaton-átúszást.

A hagyományos viadalt korábban kétszer is el kellett halasztani, a HungaroMet siófoki obszervatóriumának időjárás-előrejelzése alapján a szervező, Budapest Sportiroda a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitány egyetértésével most úgy döntött, szombaton elrajtolhat a mezőny. Az előre jelzés szerint reggel gyenge, változó irányú légmozgás várható, a déli óráktól a helyi szélrendszert egy-egy délnyugati befújás zavarhatja meg, amely csak kissé megélénkülő légmozgást okozhat, így jelentősebb hullámzásra nem kell számítani.

Napközben kissé megnövekszik a rétegfelhőzet, amely megszűri a napsütést, azonban csapadék nem várható. A hajnali hőmérséklet 21 fok körül alakul, amely gyorsan melegszik és délutánra a vízparton 33 fok körüli értékek várhatóak. A víz hőmérséklete 23-24 fok körül lesz.

A rendezvény eredetileg telt házas volt a július 26-ra kiírt időpontra - már egy hónappal korábban minden hely elkelt - most viszont az új időpontra ismét megnyílt a nevezés lehetősége a klasszikus, 5,2 km-es távra, a SUP-os átkelésre és a 2,6 km-es féltávra is.

Ahogy a 13 ezer nevező, aki korábban jelentkezett a 43. Lidl Balaton-átúszásra, úgy mi is szomorúan vettük, hogy az időjárás átmenetileg megakadályozta, hogy úszhassunk. Most végre eloszlottak a viharfellegek, szép az idő, így mindenkit szeretettel várunk, hogy részese legyen Európa legnagyobb nyílt vízi úszóeseményének. Minden készen áll!

- mondta Kocsis Árpád, a szervező Budapest Sportiroda vezetője.

címlapkép: Vasvári Tamás, MTI/MTVA 
#Balaton #Budapest #lidl #időjárás #sport #úszás #bejelentés #balaton-átúszás

